РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18230 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
6 179 16
референдум (1495) СБУ (18690) Херсонщина (3514) коллаборационизм (682)

Задержана "заместитель председателя избиркома РФ", помогавшая рашистам провести "референдум" на Херсонщине, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности разоблачила еще одну предательницу, организовывавшую незаконный "референдум" РФ во время оккупации правобережной Херсонщины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, фигуранткой является жительница села Борозенское Бериславского района, которая после захвата населенного пункта добровольно пошла на сотрудничество с агрессором.

За это российские захватчики назначили ее "заместителем главы избирательной комиссии РФ" на территории громады.

"Находясь на этой "должности", женщина организовывала массово-агитационные мероприятия в поддержку фейкового плебисцита по "присоединению" региона к России", - говорится в сообщении.

Задержана заместитель председателя избиркома РФ, помогавшая рашистам провести референдум на Херсонщине, - СБУ 01

Также смотрите: Четверо организаторов "референдума" в Херсонской области получили по 5 лет заключения, - СБУ. ФОТО

Для этого предательница вместе со своими сообщниками размещала в "избиркоме" и общественных местах пропагандистские листовки с символикой страны-агрессора.

Также фигурантка готовила списки местных жителей для их принудительного привлечения к срежиссированному голосованию, чтобы создать видимость максимальной явки граждан на фейковом мероприятии.

Кроме того, злоумышленница требовала от людей ставить "нужные" отметки в незаконных бюллетенях для масштабной фальсификации итогов псевдореферендума.

После освобождения Херсона женщина осталась на правобережье региона, где пыталась быть незаметной, и таким образом избежать правосудия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне задержана вражеская приспешница, во время оккупации города "сдававшая" рашистам украинских патриотов, отказывавшихся "голосовать" на псевдовыборах РФ, - СБУ

Но сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Пока она под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бывшую сотрудницу полиции, принявшую сторону рашистов во время оккупации Харьковщины, приговорили к 15 годам тюрьмы, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Чергова ублюдська ублюдіна...
показать весь комментарий
08.01.2024 13:20
+7
А нахрєна таким іпало замазувати?
показать весь комментарий
08.01.2024 13:28
+7
Ім'я цього бидла олена ярошенко, все ії майно в трусах! Яка конфіскація?! На гіляку проблядь і все !!!
показать весь комментарий
08.01.2024 13:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова ублюдська ублюдіна...
показать весь комментарий
08.01.2024 13:20 Ответить
Більше року, мабуть, в землянці ховалась - ніхто і не знав, де вона і що робила...
показать весь комментарий
08.01.2024 13:26 Ответить
скажіть, кому потрібне СБУ з таким пінгом?
показать весь комментарий
08.01.2024 14:01 Ответить
А нахрєна таким іпало замазувати?
показать весь комментарий
08.01.2024 13:28 Ответить
Питання...
Чому Завжди Пику змальовують таким негідникам???
Суспільство повинно знати ціх Хероїів....
показать весь комментарий
08.01.2024 13:31 Ответить
Ім'я цього бидла олена ярошенко, все ії майно в трусах! Яка конфіскація?! На гіляку проблядь і все !!!
показать весь комментарий
08.01.2024 13:34 Ответить
через суд позбавлення громадянства через вчинення держзради, та на обмін.
показать весь комментарий
08.01.2024 13:43 Ответить
Нажаль позбавити громадянства - неможливо, якщо ти не маєш іншого...
показать весь комментарий
08.01.2024 13:56 Ответить
якщо знайдуть паспорт з куркою мутантом то це допоможе
показать весь комментарий
08.01.2024 14:06 Ответить
дивують такі люди. якщо ти так любиш руській мір, чого лишаєшся тут? чому руській мір тобі до вподоби, але на паРпашу не втікаєш а тягнеш його сюди?
показать весь комментарий
08.01.2024 13:57 Ответить
Ох і довго- два роки шукали😆
Це вам не з дівками по борделях боротися😆😆😆😆
показать весь комментарий
08.01.2024 15:00 Ответить
Пику замащують, щоб потім нову новину зробити. Шо там по другу дєтства та по наумову, новостєй німа?
показать весь комментарий
08.01.2024 15:06 Ответить
Мінімальний термін для подібних паскуд, має бути років 50!
І тримати їх треба не у тюрмі, разом з людьми, а у профільному зоопарку!
показать весь комментарий
08.01.2024 15:34 Ответить
Звідки у вас така ненависть до братів наших менших ...
показать весь комментарий
08.01.2024 17:02 Ответить
""
показать весь комментарий
08.01.2024 22:54 Ответить
 
 