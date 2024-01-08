Последствия российских ударов по Сумщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
За минувшие сутки оккупанты обстреливали территорию области, зафиксировано 86 ударов.
Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки военные России обстреливали территорию области. В общей сложности, зафиксировано 86 ударов.
В результате атак повреждено 15 частных домовладений", - говорится в сообщении.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.
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