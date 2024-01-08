Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинским защитникам, которые находятся в прифронтовых госпиталях, нужны аппараты для спасения конечностей. А воинам на передовой – дроны и зарядные станции.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"В прифронтовый госпиталь срочно нужны аппараты АЗФ, которые спасают ноги и руки нашим бойцам. Тяжело раненых очень много, врачи оперируют круглосуточно без отдыха. Счет на 60 аппаратов - 150 тыс. грн. Очень прошу помочь, ранения очень страшные.
Также штурмовому подразделению очень нужны:
Планшеты – 43 тыс. грн
Зарядные станции – 60 тыс. грн
И дроны, очень нужные дроны", - говорится в сообщении.
В новом году Юсупова оплатила и отправила на фронт зарядные станции – 50 тыс. грн, три дрона Мавик 3 – 225 тыс. грн, тепловизор – 57 тыс. грн, одежду для раненых – 23 700 грн и химические грелки.
Реквизиты для помощи:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Поки не буде порушено справи щодо того, як і з чиєї провини дані про діяльність і місцезнаходження секретного виробництва ракет та іншого важливого обладнання потрапили у відкритий доступ, розмови про переможну перемогу варто припинити. Перемагати ворога, коли його кроти за твоєю спиною - марна справа. Коли твій воротар грає проти тебе, не важливо скільки ти забʼєш, він все одно пропустить більше.
Можливо, їх уже і в Україні немає?? Жодної допомоги пораненим у шпиталі, одні волонтери та небайдужі Українці допомагають, як можуть!!
Міністру МОЗ та керівнику ДержРезерву, теж заціпило щодо допомоги!!
Західні Партнери, уже надіслали >650 партій цієї допомоги, єрмак на контролі від ОПУ!
Пильнуймо Україну!
Смерть кацапам та злодіям!
Санітари, тут в хворого загострення! Несіть сорочку. А краще щось тяжке, щоб не мучилось тварюка.