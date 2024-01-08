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Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинским защитникам, которые находятся в прифронтовых госпиталях, нужны аппараты для спасения конечностей. А воинам на передовой – дроны и зарядные станции.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"В прифронтовый госпиталь срочно нужны аппараты АЗФ, которые спасают ноги и руки нашим бойцам. Тяжело раненых очень много, врачи оперируют круглосуточно без отдыха. Счет на 60 аппаратов - 150 тыс. грн. Очень прошу помочь, ранения очень страшные.

Также штурмовому подразделению очень нужны:

Планшеты – 43 тыс. грн
Зарядные станции – 60 тыс. грн
И дроны, очень нужные дроны", - говорится в сообщении.

В новом году Юсупова оплатила и отправила на фронт зарядные станции – 50 тыс. грн, три дрона Мавик 3 – 225 тыс. грн, тепловизор – 57 тыс. грн, одежду для раненых – 23 700 грн и химические грелки.

Также смотрите: Срочно нужно выкупить дроны для штурмовых подразделений на Авдеевском направлении, – волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Реквизиты для помощи:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, генераторов и зарядных станций для ВСУ: "Очень много заказов с фронта". ФОТО

Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте 01
Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте 02
Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте 03
Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте 04
Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте 05
Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте 06
Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте 07
Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте 08
Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте 09
Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте 10
Очень много тяжелораненых: Волонтер Юсупова просит помощи для воинов в госпитале и на фронте 11
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Топ комментарии
+34
а марафон не каже про проблеми....
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08.01.2024 14:30
+28
а тим часом, тварини з МО закуповують позашляховики для армії за ціною вдвічі вищою від ринкової
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08.01.2024 14:31
+25
МараХвон співає диферамби Зедермаку і всім зеленим істотам 🤬
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08.01.2024 14:37
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Правила форума Совет форумчан
а марафон не каже про проблеми....
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08.01.2024 14:30 Ответить
МараХвон співає диферамби Зедермаку і всім зеленим істотам 🤬
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08.01.2024 14:37 Ответить
а тим часом, тварини з МО закуповують позашляховики для армії за ціною вдвічі вищою від ринкової
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08.01.2024 14:31 Ответить
Василь Зима:
Поки не буде порушено справи щодо того, як і з чиєї провини дані про діяльність і місцезнаходження секретного виробництва ракет та іншого важливого обладнання потрапили у відкритий доступ, розмови про переможну перемогу варто припинити. Перемагати ворога, коли його кроти за твоєю спиною - марна справа. Коли твій воротар грає проти тебе, не важливо скільки ти забʼєш, він все одно пропустить більше.
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08.01.2024 14:40 Ответить
А ще усілякі Київгуми відправляли медвироби до рашки, і це під час війни ...
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08.01.2024 17:16 Ответить
****** тварюки, от мені цікаво, чи вони самі читають такі новини, купуючі дачі, машини, готелі...
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08.01.2024 14:33 Ответить
вони - особлива каста, позбавлена честі й совісті; вони не рефлексують
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08.01.2024 14:40 Ответить
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08.01.2024 14:36 Ответить
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08.01.2024 15:18 Ответить
Резніков читає і плаче.......
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08.01.2024 14:36 Ответить
А Стефанчук +Зеленський +Шмигаль з отим умеровим, дивно мовчать, витріщивши очі!!
Можливо, їх уже і в Україні немає?? Жодної допомоги пораненим у шпиталі, одні волонтери та небайдужі Українці допомагають, як можуть!!
Міністру МОЗ та керівнику ДержРезерву, теж заціпило щодо допомоги!!
Західні Партнери, уже надіслали >650 партій цієї допомоги, єрмак на контролі від ОПУ!
Пильнуймо Україну!
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08.01.2024 14:39 Ответить
Я +100
Смерть кацапам та злодіям!
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08.01.2024 14:40 Ответить
АЗФ-апарати - апарати зовнішньої фіксації.

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08.01.2024 14:43 Ответить
Дрони потрібні...Бубачка вже наобіцяв мільйон.
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08.01.2024 14:45 Ответить
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08.01.2024 14:45 Ответить
ще дуже потрібна кров. донори з усіма групами крові.
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08.01.2024 14:52 Ответить
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08.01.2024 15:08 Ответить
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08.01.2024 15:09 Ответить
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08.01.2024 15:10 Ответить
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08.01.2024 16:30 Ответить
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08.01.2024 16:58 Ответить
Юсуповій - принципово не надсилаю жодної копійки. Саме за ії чорний рот професійної циганської жебрачки. За всі роки існування цієї контори ще не було випадку, коли б вона не починала з смакування жахиттів. Якщо поранени, то обов'язково важко, якщо втрати, то обов'язково велики. Бридко, бо годує і втішає кацапню цитатами із своїх звернень.
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08.01.2024 18:25 Ответить
То відправляй й надалі " защітнікам лугандонії і новоотсосії" а сюди лізти підривати довіру до реально дієвої волонтерки не потрібно, ваша опущена лишньохромосомі думка нікого окрім так же імбецилів як ви не цікава, тому раджу виригувати наддалі свої дані, що нічого спільного з реальністю не мають на лишньохромосомих сайтах де тусуються такі ж потомствені опущені лишньохромосомі імбецили як і ви!
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09.01.2024 16:45 Ответить
раджу виригувати наддалі(с) Кацапе, твій Гугл-транслейт зламався.
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09.01.2024 21:08 Ответить
Не проходить? І навіть галоперидол не допомагає?
Санітари, тут в хворого загострення! Несіть сорочку. А краще щось тяжке, щоб не мучилось тварюка.
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08.01.2024 19:51 Ответить
Таких зєбуїнів банити треба. Досить вже шмарафону. Нічого їм тут розмножуватися!
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08.01.2024 19:57 Ответить
Придурку, тебе лікувати треба, а не відповідати на твою маячню. Хоча, напевно вже пізно, то в тебе вже невиліковно...
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08.01.2024 20:00 Ответить
Так і у тєбя іх тоже нєт.))
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08.01.2024 20:13 Ответить
. А ргументов, на УТВЕРЖДЕНИЕ что Порошенко барыга и оффшорный вор у тебя НЕТ.
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08.01.2024 20:14 Ответить
Вас перевіряли на російську вошивість! Чи ще хочете на поліграф?
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08.01.2024 20:20 Ответить
Зе виборець ...
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08.01.2024 20:46 Ответить
Все всі розуміють! Але доводиться чекати.
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08.01.2024 20:22 Ответить
Тут же верещали що війна не тільки для бідних має бути. То донати не тільки для багатих. Вперед, я своє віддонатив за два роки. Перед тим як мене загребуть я маю і сім'ї щось лишити.
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08.01.2024 20:27 Ответить
+
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08.01.2024 21:39 Ответить
+500 грн
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08.01.2024 21:43 Ответить
+ 1000
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08.01.2024 22:55 Ответить
Їй ще хтось гроші донатить? Ви погугліть, хто така НаталочкаАвгуста.
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09.01.2024 11:46 Ответить
 
 