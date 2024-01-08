Избиение в Тернопольском ТЦК: будут судить двух служащих военкомата
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направлен в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих объединенного городского ТЦК, избивших военнообязанных. Инцидент произошел в октябре 2023 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По результатам расследования солдату роты охраны инкриминируют умышленное средней тяжести телесное повреждение, пытки, незаконное лишение свободы человека (ч. 2 ст. 122, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины), а командиру этого подразделения - пытки и незаконное лишение свободы человека (ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 127 УК Украины).
Досудебное расследование осуществляли следователи территориального управления ГБР во Львове при оперативном сопровождении ГБР.
Как сообщалось, в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано избиение мужчин в стенах тернопольского военкомата. По данному факту открыто уголовное производство. Впоследствии в ГБР отметили, что работники. ГБР начали расследование фактов превышения служебных полномочий работниками военкомата в Тернополе.
Также Цензор.НЕТ информировал, что по факту избиения мужчин в Тернопольском ТЦК сообщено о подозрении служащим военкомата. 13 октября суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста двум работникам Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, подозреваемых в пытках военнообязанных.
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Чого тільки не видумають!
Викрадення та зговір группою,катування та ін. там статей під десяток, а вони ліпять перевищєння.
Панять простить и отпустить.
Це дно.
Да здравствует самый справедливый суд в мире!!
Очень скоро ждём их фотки из Испании)))
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Дуже суворо - забороняти виходити вночі, коли комендантська година. Понизили до рівня простих холопів, яким вночі вже два роки заборонено ходити
потому как нет, никаких уголовных дел.