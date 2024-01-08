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Избиение в Тернопольском ТЦК: будут судить двух служащих военкомата

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направлен в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих объединенного городского ТЦК, избивших военнообязанных. Инцидент произошел в октябре 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По результатам расследования солдату роты охраны инкриминируют умышленное средней тяжести телесное повреждение, пытки, незаконное лишение свободы человека (ч. 2 ст. 122, ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 УК Украины), а командиру этого подразделения - пытки и незаконное лишение свободы человека (ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 127 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляли следователи территориального управления ГБР во Львове при оперативном сопровождении ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жительница Днепропетровщины обманула жену погибшего военного на полмиллиона гривен, ей сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Избиение в Тернопольском ТЦК: будут судить двух служащих военкомата 01
Избиение в Тернопольском ТЦК: будут судить двух служащих военкомата 02

Читайте: Жительница Днепропетровщины обманула жену погибшего военного на полмиллиона гривен, ей сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Как сообщалось, в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано избиение мужчин в стенах тернопольского военкомата. По данному факту открыто уголовное производство. Впоследствии в ГБР отметили, что работники. ГБР начали расследование фактов превышения служебных полномочий работниками военкомата в Тернополе.

Также Цензор.НЕТ информировал, что по факту избиения мужчин в Тернопольском ТЦК сообщено о подозрении служащим военкомата. 13 октября суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста двум работникам Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, подозреваемых в пытках военнообязанных.
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Топ комментарии
+15
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08.01.2024 16:26
+14
ще б Хуст перевірили. ну і взагалі по Закарпаттю пройшлись..
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08.01.2024 15:14
+14
Згодом у ДБР зазначили, що працівники ДБР розпочали розслідування фактів перевищення службових повноважень працівниками військкомату в Тернополі. Джерело: https://censor.net/ua/p3466310

Викрадення та зговір группою,катування та ін. там статей під десяток, а вони ліпять перевищєння.
Панять простить и отпустить.
Це дно.
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08.01.2024 15:30
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ще б Хуст перевірили. ну і взагалі по Закарпаттю пройшлись..
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08.01.2024 15:14 Ответить
Їм судимість (штраф) - у плюс. Бо, як казав генерал Залужний, судимим не місце в армії.
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08.01.2024 15:16 Ответить
Хоча їм якраз там і місце. В піхоті.
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08.01.2024 15:18 Ответить
не в піхоті, а примусованому розмінуванні...а так як їм карта ляже.
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08.01.2024 15:21 Ответить
Для того і старалися. Максимум умовно і...прощавай фронт, ми ніколи не побачимося.
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08.01.2024 15:18 Ответить
З судимостями по статтях які допускають умовне покарання по ідеї служать.
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08.01.2024 15:21 Ответить
Ну значить рік відмотають в vip-камері у малюськи. Не проблема.
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08.01.2024 15:24 Ответить
Ти впевнений?? А може їх "на мацкву" збирають..
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08.01.2024 15:46 Ответить
Отримають умовний строк і не підуть на фронт
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08.01.2024 15:22 Ответить
З умовним беруть. Більше того, вже був випадок, коли суд врахував пом'якшувальні обставини і призначив умовний термін чоловіку, який відмовлявся служити і щойно він прийшов відмічатися, його біля дільниці схопили ТЦК і знову суд і вже дали чотири роки не умовно. В ЗЕкраїні можливо все.
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08.01.2024 15:35 Ответить
Ну так он живой хоть останется, хоть и с поломанной психикой. А может, еще выиграет иск в ЕСПЧ, потому что в Европах, куда мы так стремимся, насильно мобилизовывать запрещено Конституцией.
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08.01.2024 17:52 Ответить
Повішати підарів, катувати щоб сказали кого ще били і хто їм таке наказав робити
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08.01.2024 15:24 Ответить
Як тільки вони не намагаються повторити дії Зеленського, щоб відкосити від захисту України…
Чого тільки не видумають!
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08.01.2024 15:24 Ответить
на фронт
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08.01.2024 15:24 Ответить
В підрозділ до мобілізованих таким чином
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08.01.2024 15:31 Ответить
Саме так, це було б для них найбільш адекватне покарання.
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08.01.2024 15:37 Ответить
3 роки умовно від авдіївки😆
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08.01.2024 15:26 Ответить
Згодом у ДБР зазначили, що працівники ДБР розпочали розслідування фактів перевищення службових повноважень працівниками військкомату в Тернополі. Джерело: https://censor.net/ua/p3466310

Викрадення та зговір группою,катування та ін. там статей під десяток, а вони ліпять перевищєння.
Панять простить и отпустить.
Це дно.
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08.01.2024 15:30 Ответить
"...умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, катування, незаконне позбавлення волі людини..." - "...запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту...".
Да здравствует самый справедливый суд в мире!!
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08.01.2024 15:31 Ответить
А це не ті "побиті військовозобов'язані", яких піймали прикордонники, коли ті намагалися втекти з країни в нішах бусиків?
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08.01.2024 15:33 Ответить
і шо якщо навіть ті?
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08.01.2024 15:42 Ответить
Якомусь віруючому що не захотів служити - дали 3 роки тюрми, подивимось що дадуть цим потужним мобілізаторам.
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08.01.2024 15:37 Ответить
мало дали
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08.01.2024 15:38 Ответить
в виде ночного домашнего ареста Источник: https://censor.net/ru/p3466310

Очень скоро ждём их фотки из Испании)))
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08.01.2024 15:50 Ответить
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08.01.2024 16:26 Ответить
13 жовтня суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту
===========
Дуже суворо - забороняти виходити вночі, коли комендантська година. Понизили до рівня простих холопів, яким вночі вже два роки заборонено ходити
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08.01.2024 16:27 Ответить
Де суки ст.28 ККУ загубили?
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08.01.2024 16:39 Ответить
в ТЦК побили военнослужащих, а сколько избито гражданских? ответ:- НОЛЬ

потому как нет, никаких уголовных дел.
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08.01.2024 17:01 Ответить
 
 