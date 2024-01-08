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обстрел (20205) жертвы (1546) Донецкая область (7143) Покровск (83)

11 человек погибли в результате удара россиян по Покровскому району Донбасса, - МВД. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Поисково-спасательные работы на местах обстрелов в Покровском районе завершены. Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. Следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удалось установить 5 жертв. Опознаны трое погибших из с. Ровно – трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел. Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.

11 человек погибли в результате удара россиян по Покровскому району Донбасса, - МВД 01
11 человек погибли в результате удара россиян по Покровскому району Донбасса, - МВД 02
11 человек погибли в результате удара россиян по Покровскому району Донбасса, - МВД 03
11 человек погибли в результате удара россиян по Покровскому району Донбасса, - МВД 04

Напомним, 6 января оккупанты обстреляли частный сектор города Покровска в Донецкой области. По меньшей мере 6 человек ранены в результате обстрела Покровска. Под удар попал частный сектор города – разрушены 6 домов. В с. Ровно из-под завалов изъяли тело погибшего ребенка. Сейчас известно о 9 раненых.

Смотрите также: Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, - Зеленский об обстрелах Покровского района, в результате которых погибли 11 человек. ВИДЕО
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08.01.2024 20:51 Ответить
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08.01.2024 20:57 Ответить
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08.01.2024 21:25 Ответить
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08.01.2024 21:27 Ответить
Підказую: в кацапів є таке містечко - Рильськ, Курська область.
Від кордону - 35 км. Дуже багато батальйонів російських фашистів. Техніка.
Що заважає?
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08.01.2024 21:28 Ответить
Рашистские твари. Теперь максимум нужно вложить в дальнобойные ракеты, способные обходить рашистский РЭБ. Уверен, при наличии политической воли, если упривлечь всех инженеров, мы сможем это сделать и с каждым годом все больше будет прилетать в москву. На каждый обстрел нужно отвечать тем же уровнем террора.
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08.01.2024 23:37 Ответить
 
 