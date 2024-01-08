11 человек погибли в результате удара россиян по Покровскому району Донбасса, - МВД. ФОТОрепортаж

Поисково-спасательные работы на местах обстрелов в Покровском районе завершены. Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. Следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удалось установить 5 жертв. Опознаны трое погибших из с. Ровно – трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел. Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.









Напомним, 6 января оккупанты обстреляли частный сектор города Покровска в Донецкой области. По меньшей мере 6 человек ранены в результате обстрела Покровска. Под удар попал частный сектор города – разрушены 6 домов. В с. Ровно из-под завалов изъяли тело погибшего ребенка. Сейчас известно о 9 раненых.

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