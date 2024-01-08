РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18230 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежомВойна в Украине
3 971 28
Великобритания (4261) военные учения (3282)

С 2022 года в Великобритании подготовили 33 тысячи украинских военных. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

33 тысячи украинских военнослужащих прошли подготовку в Британии в рамках операции Interflex.

Об этом заявило Министерство обороны Великобритании в своем Twitter(X), передает Цензор.НЕТ.

"33 тысячи украинских солдат прошли подготовку в рамках операции Interflex под руководством Великобритании", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что операция продолжится в 2024 году, "как поддержка Украины со стороны Великобритании".

С 2022 года в Великобритании подготовили 33 тысячи украинских военных 01
С 2022 года в Великобритании подготовили 33 тысячи украинских военных 02
С 2022 года в Великобритании подготовили 33 тысячи украинских военных 03

Читайте также: В Германии регулярно фиксируют неизвестные дроны над военными полигонами, где учатся украинцы, - Bild
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
На думку англійців ти дегенерат з мокшанською методичкою.
показать весь комментарий
08.01.2024 21:09
+11
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
08.01.2024 21:14
+8
В тому і справа, що в посадці один українець кладе по сім москалів, а не "в пасадкі всє равни".

Combat footage
показать весь комментарий
08.01.2024 21:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"ці брити, без ножа ріжуть наше дєло!" - сидячи в кріслі свого підопічного злився дєрьмак.
показать весь комментарий
08.01.2024 21:01 Ответить
В посадке все равны. Это еще под Бахмутом стало ясно, когда подгоовленных для контрнаступа тупо потратили там.
показать весь комментарий
08.01.2024 21:02 Ответить
Тупу херню верзеш, буряте.
показать весь комментарий
08.01.2024 21:06 Ответить
В тому і справа, що в посадці один українець кладе по сім москалів, а не "в пасадкі всє равни".

Combat footage
показать весь комментарий
08.01.2024 21:21 Ответить
Бла-бла-бла. Это как забивать гвозди ноутбуком. Возможно, но он для этого не предназначен.
показать весь комментарий
08.01.2024 21:24 Ответить
Ви мені дочку сестри нагадали, вона теж коли її на фантазіях ловлять (брехнею це складно назвати, бо якогось практичного сенсу ці ії вигадки не несуть) каже як і ви: "Бє-бє-бє-бє-бє"
показать весь комментарий
08.01.2024 21:32 Ответить
Ну если тебе нравится что людей не используют с пользой, то рад за тебя.
показать весь комментарий
08.01.2024 22:21 Ответить
Підготовка цінна вже тим, що в Британії нашим військовим видають форму та амуніцію, з якими ті повертаються в Україну. Дещо намагається облікувати в/ч, дещо так продають, але це вагоме підґрунтя.
показать весь комментарий
08.01.2024 21:18 Ответить
Кращий спосіб наступу на думку англійців?
показать весь комментарий
08.01.2024 21:05 Ответить
На думку англійців ти дегенерат з мокшанською методичкою.
показать весь комментарий
08.01.2024 21:09 Ответить
Можешь лучше научить?
показать весь комментарий
09.01.2024 00:29 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
08.01.2024 21:14 Ответить
Цікаво інше, яким "макаром" вони добиралися туди і як добиралися обратно..
показать весь комментарий
08.01.2024 21:36 Ответить
З якою ціллю цікавитесь маршрутами переміщення військових ЗСУ?
показать весь комментарий
08.01.2024 21:47 Ответить
Це свіжий.....
показать весь комментарий
08.01.2024 21:48 Ответить
Ооо.. удвох.. починайте параною..
показать весь комментарий
08.01.2024 21:50 Ответить
Вибачте, ви тупий, чи шуткуєте? Вам намалювати маршрут з України до Англії???
показать весь комментарий
09.01.2024 00:20 Ответить
Цікавляться, це коли питають.. а питають, коли знак запитання стоїть..
показать весь комментарий
08.01.2024 21:49 Ответить
Скоріше не *макаром*(аля Тиса,Дністер Прут) ,а транспортом.
показать весь комментарий
08.01.2024 22:44 Ответить
Велика подяка Британським платникам податків й уряду!!!
показать весь комментарий
08.01.2024 22:34 Ответить
вас, выбл.дков, к сожалению еще много, но становится все меньше и меньше. Доживешь до "выборов" ху.ла, пойдешь по могилизации и ты, Пахом.
показать весь комментарий
09.01.2024 00:31 Ответить
 
 