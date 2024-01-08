С 2022 года в Великобритании подготовили 33 тысячи украинских военных. ФОТО

33 тысячи украинских военнослужащих прошли подготовку в Британии в рамках операции Interflex.

Об этом заявило Министерство обороны Великобритании в своем Twitter(X), передает Цензор.НЕТ.

"33 тысячи украинских солдат прошли подготовку в рамках операции Interflex под руководством Великобритании", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что операция продолжится в 2024 году, "как поддержка Украины со стороны Великобритании".











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