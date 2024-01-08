С 2022 года в Великобритании подготовили 33 тысячи украинских военных. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
33 тысячи украинских военнослужащих прошли подготовку в Британии в рамках операции Interflex.
Об этом заявило Министерство обороны Великобритании в своем Twitter(X), передает Цензор.НЕТ.
"33 тысячи украинских солдат прошли подготовку в рамках операции Interflex под руководством Великобритании", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что операция продолжится в 2024 году, "как поддержка Украины со стороны Великобритании".
Топ комментарии
+11 Trevo Trow
показать весь комментарий08.01.2024 21:09
+11 Чайка Київ
показать весь комментарий08.01.2024 21:14
+8 anna petrova fabee43b
показать весь комментарий08.01.2024 21:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Combat footage