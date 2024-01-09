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В Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На территории Украины был сбит первый "шахед-238" с реактивным двигателем.

Об этом сообщил военный Сергей "Флэш", информирует Цензор.НЕТ.

В Украине был сбит первый шахед с реактивным двигателем 01

Беспилотник имеет китайский двигатель, летевший со скоростью более 500 км/ч. Боевой заряд и навигация - аналогична предварительным версиям "шахедов".

Отмечается, что для уничтожения этого типа беспилотника мобильным группам ПВО потребуются ПЗРК (Оса, Игла, Стингер).

Читайте также: РФ получила из Ирана очередную партию ударных дронов-камикадзе, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+40
Щоб тим китайцям ті рективні двигуни кривавою піною вийшли з горлянки.
Клята саранча.
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09.01.2024 02:24
+27
вони за свою ціну виявилися доволі не ефективними бо їх кацапи навчились збивати але на початку війни вони своє діло зробили
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09.01.2024 02:16
+19
До речі:
А що там з розпіареними новими Байрактарами з українськими турбореактивними двигунами?
Обіцяли що "ось-ось будуть"... півтора роки тому.
А зараз, навіть о ТБ2 новин НУЛЬ - жодної!
Тільки якісь криві виправдання, що вони, типа, на розвідку тільки працюють, тому новин немає.
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09.01.2024 02:09
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"Беспілотник має китайський двигун ...". Ау, Военный Вождь , а где санкции на китайских пособников Путла ? Кишка у вас , "квартальщиков" , тонка ? Вам же проще наехать на Черняка и "Хортицу" за то , что он по-факту спаивал ордынцев, производя в Орде их главную любовь ... и под это дело отжать его бизнес в Украине !
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09.01.2024 08:59 Ответить
Санкции против Китая - опасно. У нас комплектуха для всех дронов - китайская. Тут надо действовать иначе. Например выкупать у них все движки, чтоб кацапам не достались. И ставить их на свои дроны. Но это должно делаться на уровне государства - волонтёры такое не потянут. Некоторые пробовали так с моторчиками для квадриков, но производительность китайского завода оказалась слишком высокой.
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09.01.2024 09:27 Ответить
Так дрони іранського виробництва. А не касабського.
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09.01.2024 09:49 Ответить
Цей, якого збили ("238-й кузов") -ще невідомо то Шахед, чи якийсь клон, бо Ігнат пише - має бути правильний корпус, чорного кольору, а в збитого - неправильний, світлий (емаль МЛ1270)
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09.01.2024 13:11 Ответить
Санції України проти Китаю. Це анекдот.
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09.01.2024 13:07 Ответить
Цікаво,а детам оті Иксперти які казали що це фейк та такого не може бути?
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09.01.2024 09:12 Ответить
Ніхто такого не казав: в існуванні реактивного Шахеда не сумнівався ніхто. Просто розумні люди казали, що реактивний Шахед - це дурня, яка по швидкості - це німецька ФАУ-1, але та стара німецька набагато переважає цю ірансько-китайську дурню, в т.ч. по дальності, бойовій нагрузці, ціні і т.п. Цей реактивний Шахед іще одне свідоцтво того, що Іран і Китай не здатні бути лідерами технічного прогресу, хоча добре навчилися копіювати продукцію цивілізованих країн
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09.01.2024 09:21 Ответить
Роман свитан,"зірка" усяких інтервью які ******* постити канали,телегі та .....марафон, казав що це утка для тих кто не розуміє.Казав що вони просто разваляться на швидкості 400+
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09.01.2024 09:48 Ответить
Ты дурак,дядя. Наверное,воробьёв,стрелял. Гепард достаёт цели 1600 км/ч. Наша Шилка,на которой я служил когда-то приблизительно тоже делала успешно.Для зенитной пушки скорость снаряда в разы больше чем у таких целей. Прицелы до 400 м/с.
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09.01.2024 09:14 Ответить
А скільки снарядів і патронів треба відстріляли щоб вразити цю ціль? Як довго вона буде доступна для вогневого враження без РЛС?.
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09.01.2024 13:35 Ответить
Нисколько.Это решение "задачи встречи снаряда с целью".Скорость - это один из параметров,не более.Правильно рассчитаешь - попадёшь и на 50 м/с(старый шахед) и на 150 м/с.(новый).И ещё,зенитная стрельба это непростая штука - стреляешь в пустоту,куда прилетит цель.Ощущение необычное - этому надо учить.И ещё- этот флэш - полковой связист.Ну да,военный
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09.01.2024 19:40 Ответить
Практично воно вилітає, всі в ахуі, починають хаотичну стрільбу, а його вже не видно. Отака стрільба на випередження.
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09.01.2024 20:37 Ответить
Якщо не розуміешь,як це робиться,нвфіга ти марнуешь час та псуешь набої- бері калаш та йді в штурмовики.
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10.01.2024 11:07 Ответить
Оса - не пзрк .
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09.01.2024 09:53 Ответить
Обережно, нижче сарказм:

- та не запускали по Україні ще такий шахед (як сказав Ігнат)

- і взагалі його неможливо створити (як сказав нікалаєвскай ваньок), "учітє фізіку"

- знов тупі чмобікі з тупим іраном наводять іпсо.

А якщо без сарказму: чому вісь зла, навіть під санкціями, може собі будувати безпілотники, будувати в шалених темпах, встигають модифікувати, постійно придумують (то глушники, то в чорне покрасять, то вночі пускають, то групами, то сімки, ...) .

А ми, без санкцій, маючи десятки авіа інститутів, десятки тисяч інженерів, конструкторів...Не можемо рівним рахунком ніх*я ?

Звісно не було ніякого реактивного шахеда. В принципі шахедів не існує, всі 1.5 року що їх застосовують - то іпсо.
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09.01.2024 10:39 Ответить
Є гроші і бажання.
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09.01.2024 13:36 Ответить
Хамас якось зумів перемістити виробництво ракет під поверхню землі і виготовляти ці самі ракети:

"Армія Ізраїлю виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Газа, з підземними майстернями, які, за їхніми словами, використовувалися для виробництва ракет великої дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військові заявили, що, крім ракет, майстерні виробляли копії або модифікації стандартних ***********, і були підключені через підземні шахти до мережі тунелів, які використовуються для транспортування зброї до бойових підрозділів по всьому сектору Газа.

Завод також має кілька ліфтів для зручного транспортування заготовок та готових ***********."
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09.01.2024 11:04 Ответить
Головне бажання , безкоштовна електрика і вода від Ізраїлю і багато грошей від ООН
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09.01.2024 13:38 Ответить
Може Шахед 238-й з реактивним двигуном збила не зовсім повітряна сила?
Бо її речник ПС пан Ігнат теє не підтверджує.
Каже колір не той, в який Шахед 238 був пофарбований на рекламному фото...
Тоді яка?
Але сила справді наша, українська, бо інформацію ворогу не зливає, а речнику ПС дає глянути зовсім інтимне фото :

https://t.me/serhii_flash/1942

https://t.me/serhii_flash/1941

https://t.me/serhii_flash/1940
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09.01.2024 16:08 Ответить
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