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В Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На территории Украины был сбит первый "шахед-238" с реактивным двигателем.
Об этом сообщил военный Сергей "Флэш", информирует Цензор.НЕТ.
Беспилотник имеет китайский двигатель, летевший со скоростью более 500 км/ч. Боевой заряд и навигация - аналогична предварительным версиям "шахедов".
Отмечается, что для уничтожения этого типа беспилотника мобильным группам ПВО потребуются ПЗРК (Оса, Игла, Стингер).
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+40 Colt
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+19 Small Jerboa
показать весь комментарий09.01.2024 02:09
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Пожалуйста, подождите...
- та не запускали по Україні ще такий шахед (як сказав Ігнат)
- і взагалі його неможливо створити (як сказав нікалаєвскай ваньок), "учітє фізіку"
- знов тупі чмобікі з тупим іраном наводять іпсо.
А якщо без сарказму: чому вісь зла, навіть під санкціями, може собі будувати безпілотники, будувати в шалених темпах, встигають модифікувати, постійно придумують (то глушники, то в чорне покрасять, то вночі пускають, то групами, то сімки, ...) .
А ми, без санкцій, маючи десятки авіа інститутів, десятки тисяч інженерів, конструкторів...Не можемо рівним рахунком ніх*я ?
Звісно не було ніякого реактивного шахеда. В принципі шахедів не існує, всі 1.5 року що їх застосовують - то іпсо.
"Армія Ізраїлю виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Газа, з підземними майстернями, які, за їхніми словами, використовувалися для виробництва ракет великої дальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Військові заявили, що, крім ракет, майстерні виробляли копії або модифікації стандартних ***********, і були підключені через підземні шахти до мережі тунелів, які використовуються для транспортування зброї до бойових підрозділів по всьому сектору Газа.
Завод також має кілька ліфтів для зручного транспортування заготовок та готових ***********."
Повітряні сили не підтверджують знищення "Shahed-238" з реактивним двигуном, - Ігнат. ВIДЕО. ВIДЕО
Бо її речник ПС пан Ігнат теє не підтверджує.
Каже колір не той, в який Шахед 238 був пофарбований на рекламному фото...
Тоді яка?
Але сила справді наша, українська, бо інформацію ворогу не зливає, а речнику ПС дає глянути зовсім інтимне фото :
https://t.me/serhii_flash/1942
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