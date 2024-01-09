Рашисты обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец на Днепропетровщине, повреждены многоэтажки. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после полуночи под обстрелом находился Марганец на Никопольщине. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии.

"Повреждены 5 многоэтажек и 2 авто. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.







В других районах Днепропетровщины ночь прошла спокойно.