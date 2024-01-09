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армия РФ (15376) война (46847) ликвидация (1942) уничтожение (3845)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 365 990 человек (+820 за сутки), 6036 танков, 8672 артсистемы, 11 203 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 365 990 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 365 990 (+820) человек,

танков - 6 036 (+5) единиц,

боевых бронированных машин - 11 203 (+9) единицы,

артиллерийских систем - 8 672 (+6) единицы,

РСЗО - 954 (+1) единицы,

средств ПВО - 638 (+0) единиц,

самолетов - 329 (+0) единиц,

вертолетов - 324 (+0) единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 823 (+1) единицы,

крылатых ракет – 1 805 (+18) единиц,

кораблей /катеров - 23 (+0) единицы,

подлодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 11 552 (+10) единицы,

специальной техники - 1 333 (+5) единицы.

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 365 990 человек (+820 за сутки), 6036 танков, 8672 артсистемы, 11 203 боевые бронированные машины 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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В касабів проблеми з зимовими паливо мастильними матеріалами і гравіцапами?
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09.01.2024 08:57 Ответить
Без проблем тільки "гарматне м'ясо".
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09.01.2024 09:01 Ответить
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 365 990 осіб особового складу та 6 036 танків.Якщо кацапи втратили лише частину, це вже добре
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09.01.2024 09:12 Ответить
Минув 3607 день москальсько-української війни.
36 одиниць техніки та 820! чумардосів.
Арта 7, броня 14, логістика 10.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Техніка просіла, чумардоси пруть і мруть.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 365 000!!! це більше, ніж таке місто як Якутськ ...
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09.01.2024 09:13 Ответить
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09.01.2024 09:15 Ответить
 
 