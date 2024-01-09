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Непогода в Украине: на Одесщине и Николаевщине возобновляется проезд грузового транспорта. Ограничения остаются на трассе М-13 Кропивницкий - Кишинев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Авто

Утром 9 января на Одесщине и Николаевщине возобновляется движение для проезда грузового транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Возобновляем движение для проезда грузового транспорта и автобусов с 07:00 на многих дорогах. Остается ограничение движения для вышеупомянутого транспорта по М-13 (Кропивницкий - Кишинев) на участке в пределах Николаевской области", - отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

Непогода в Украине: на Одесщине и Николаевщине возобновляется проезд грузового транспорта. Ограничения остаются на трассе М-13 Кропивницкий - Кишинев 01
Непогода в Украине: на Одесщине и Николаевщине возобновляется проезд грузового транспорта. Ограничения остаются на трассе М-13 Кропивницкий - Кишинев 02
Непогода в Украине: на Одесщине и Николаевщине возобновляется проезд грузового транспорта. Ограничения остаются на трассе М-13 Кропивницкий - Кишинев 03
Непогода в Украине: на Одесщине и Николаевщине возобновляется проезд грузового транспорта. Ограничения остаются на трассе М-13 Кропивницкий - Кишинев 04

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"Возобновляем движение для проезда грузового транспорта и автобусов на трассе М-14 (Одесса – Мелитополь – Новоазовск). Остается ограниченным движение для вышеупомянутого транспорта по М-13 (Кропивницкий – Кишинев) от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской", - информирует глава Одесской ОВА Олег Кипер.
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