Непогода в Украине: на Одесщине и Николаевщине возобновляется проезд грузового транспорта. Ограничения остаются на трассе М-13 Кропивницкий - Кишинев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Авто
Утром 9 января на Одесщине и Николаевщине возобновляется движение для проезда грузового транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Возобновляем движение для проезда грузового транспорта и автобусов с 07:00 на многих дорогах. Остается ограничение движения для вышеупомянутого транспорта по М-13 (Кропивницкий - Кишинев) на участке в пределах Николаевской области", - отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
"Возобновляем движение для проезда грузового транспорта и автобусов на трассе М-14 (Одесса – Мелитополь – Новоазовск). Остается ограниченным движение для вышеупомянутого транспорта по М-13 (Кропивницкий – Кишинев) от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской", - информирует глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Пожалуйста, подождите...