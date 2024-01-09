Снимал работу украинской ПВО и "охотился" на HIMARS: СБУ задержала российского информатора под Славянском. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ в результате контрдиверсионных мер на Донетчине. Злоумышленник "сливал" локации Сил обороны, вовлеченых в боевые операции на восточном фронте. Прежде всего мужчина пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в частности - M142 HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, фигурант также интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в районе Славянска.

Информатор распространял полученные сведения через один из вражеских каналов в популярном мессенджере, администрируемом представителями "МГБ ДНР".

Но благодаря оперативному реагированию СБУ удалось сорвать вражеские планы по осуществлению прицельных обстрелов украинских объектов.

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По данным следствия, фигурантом является 43-летний местный житель, поддерживавший вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом он не раз писал в прокремлевских телеграм-каналах.

Затем злоумышленник начал "сливать" в чат-бот ФСБ закрытые сведения о местах базирования и ориентировочном количестве украинских войск на Славянском направлении.

Для сбора сведений информатор лично обходил город и окрестные поселки, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты движения подразделений ВСУ.

В ходе обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

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Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.







