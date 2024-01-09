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Снимал работу украинской ПВО и "охотился" на HIMARS: СБУ задержала российского информатора под Славянском. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ в результате контрдиверсионных мер на Донетчине. Злоумышленник "сливал" локации Сил обороны, вовлеченых в боевые операции на восточном фронте. Прежде всего мужчина пытался выявить пункты базирования украинских комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня, в частности - M142 HIMARS.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, фигурант также интересовался местами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в районе Славянска.

Информатор распространял полученные сведения через один из вражеских каналов в популярном мессенджере, администрируемом представителями "МГБ ДНР".

Но благодаря оперативному реагированию СБУ удалось сорвать вражеские планы по осуществлению прицельных обстрелов украинских объектов.

Также смотрите: Корректировщика ракетных ударов РФ по Славянску приговорили к 12 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

По данным следствия, фигурантом является 43-летний местный житель, поддерживавший вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом он не раз писал в прокремлевских телеграм-каналах.

Затем злоумышленник начал "сливать" в чат-бот ФСБ закрытые сведения о местах базирования и ориентировочном количестве украинских войск на Славянском направлении.

Для сбора сведений информатор лично обходил город и окрестные поселки, где скрыто фиксировал дислокации и маршруты движения подразделений ВСУ.

В ходе обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Смотрите также: СБУ задержала российского информатора, который "сливал" разведданные о местоположениях Сил обороны в Славянске. ФОТО

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Снимал работу украинской ПВО и охотился на HIMARS: СБУ задержала российского информатора под Славянском 01
Снимал работу украинской ПВО и охотился на HIMARS: СБУ задержала российского информатора под Славянском 02
Снимал работу украинской ПВО и охотился на HIMARS: СБУ задержала российского информатора под Славянском 03
Снимал работу украинской ПВО и охотился на HIMARS: СБУ задержала российского информатора под Славянском 04
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Топ комментарии
+14
Йому загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.Джерело: https://censor.net/ua/p3466452

ЧОМУ НЕ РОЗСТРІЛ? або хоча б пожиттєве? краще такі зміни розглянути замість продажу землі і підприємств
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09.01.2024 10:23
+8
А головного крота коли до буцигарні? Чи чекаєте на суд Лінча?
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09.01.2024 10:46
+7
чому він ще живий
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09.01.2024 10:32
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Правила форума Совет форумчан
на єрмака схожий
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09.01.2024 10:19 Ответить
кожний підопічний з часом намагається походити на свого куратора ))
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09.01.2024 10:41 Ответить
Йому загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.Джерело: https://censor.net/ua/p3466452

ЧОМУ НЕ РОЗСТРІЛ? або хоча б пожиттєве? краще такі зміни розглянути замість продажу землі і підприємств
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09.01.2024 10:23 Ответить
думаю больше полугода год такие не живут на зоне,их кончают,не так быстро что б не палиться перед леваками союзниками
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09.01.2024 10:54 Ответить
Або відпускають по-тихому , як це вже було сотні разів! Для них «не вистачає «браслетів, «забувають « забрати паспорти ………… ЦЕ ПРОВИНА ДЕПутан , які за 2 роки АДУ не хочуть міняти закони ! Гниди
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09.01.2024 13:18 Ответить
дапитати дибіла та привселюдно на гіляку !!!
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09.01.2024 10:23 Ответить
Та хоть бы головой об бетонный забор....
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09.01.2024 10:57 Ответить
чому він ще живий
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09.01.2024 10:32 Ответить
А чому тоді не замазують рожі полонених свинособак ?
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09.01.2024 10:36 Ответить
Нехайно на гілляку підора!!!
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09.01.2024 10:36 Ответить
А головного крота коли до буцигарні? Чи чекаєте на суд Лінча?
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09.01.2024 10:46 Ответить
Носарей хоть надавали при задержании !?
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09.01.2024 10:55 Ответить
повесить
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09.01.2024 11:15 Ответить
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09.01.2024 13:04 Ответить
 
 