РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18230 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
3 070 6
обстрел (20205) Донецкая область (7143)

Оккупанты ударили 3 ракетами по Покровску - попали в промышленное здание. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донбасса. Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, информация о пострадавших не поступала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, ночью россияне выпустили 3 ракеты по Покровску - попали в промышленное здание. В Кураховской громаде обстреляны окрестности Острого и промзона Курахового. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка, Новомихайловка и Елизаветовка.

Также сообщается, что в Торском Лиманской громады повреждены 9 домов.

"Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома и промышленное здание. В Северске поврежден дом", - говорится в сообщении.

Читайте также: 11 человек погибли в результате удара россиян по Покровскому району Донбасса, - МВД. ФОТОрепортаж

Оккупанты ударили 3 ракетами по Покровску - попали в промышленное здание 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого так ніч минула спокійно. Шо там авторка курить?
показать весь комментарий
09.01.2024 10:54 Ответить
У авторки ніч минула спокійно. Невже не зрозуміло: то інше.
показать весь комментарий
09.01.2024 10:56 Ответить
Ото така "промислова будівля" на Донетчині?
показать весь комментарий
09.01.2024 10:54 Ответить
вже давно пишуть заради контенту, а не для того, щоб висвітлювати події
показать весь комментарий
09.01.2024 10:58 Ответить
Тремя в одну, а ей хоть бы что.
показать весь комментарий
09.01.2024 10:58 Ответить
Все частіше по Покровську. Майже кожен день. За Покровськом - вже Дніпропетровщина...
показать весь комментарий
09.01.2024 11:24 Ответить
 
 