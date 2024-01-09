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граница (4742) СБУ (18690) уклонисты (184)

Ликвидировано три новые "схемы для уклонистов": среди организаторов – экс-советник главы АП времен Януковича, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах нашего государства задержаны организаторы сделок.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди организаторов – бывший советник главы администрации времен Януковича и должностное лицо военно-врачебной комиссии, которые с каждого уклониста зарабатывали до 10 тыс. долларов США.

За деньги фигуранты способствовали побегу потенциальным призывникам за границу в обход контрольно-пропускных пунктов или на основании поддельных документов.

Так, в Киеве: нейтрализована преступная группа, которая вывозила уклонистов в Евросоюз под видом водителей международных пассажирских перевозок.

Во главе группировки был житель столицы, который с 2012 и до начала 2014 года занимал должность советника главы администрации беглого президента.

Для реализации схемы чиновник оформлял своих клиентов на подконтрольную компанию-перевозчика и регистрировал их в системе "Шлях" как водителей зарубежных рейсов.

Читайте также: Семь мужчин призывного возраста на границе со Словакией задержали работники ГПСУ

Также на Закарпатье: разоблачен чиновник местной военно-врачебной комиссии, который продавал уклонистам фиктивные медицинские выводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

В дальнейшем клиенты фигуранта планировали выехать за пределы Украины как "списанные" с военного учета. Сотрудники СБУ задержали должностное лицо ВВК во время передачи ему части неправомерной выгоды.

В Тернопольской области: военная контрразведка СБУ ликвидировала еще один канал нелегальной миграции. К его организации причастна волонтер местного благотворительного фонда и один из жителей региона.

За денежное "вознаграждение" они довозили уклонистов до границы с европейской страной, а дальше показывали им обходные маршруты по лесным тропам.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали обоих фигурантов при попытке нелегальной переправки за пределы Украины нескольких беглецов от мобилизации.

По всем разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении, двое из них уже находятся под стражей. Продолжаются расследования. Организаторам сделок и их сообщникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий и привлечении к ответственности самих уклонистов.

Ликвидировано три новые схемы для уклонистов: среди организаторов – экс-советник главы АП времен Януковича, - СБУ 01
Ликвидировано три новые схемы для уклонистов: среди организаторов – экс-советник главы АП времен Януковича, - СБУ 02
Ликвидировано три новые схемы для уклонистов: среди организаторов – экс-советник главы АП времен Януковича, - СБУ 03
Ликвидировано три новые схемы для уклонистов: среди организаторов – экс-советник главы АП времен Януковича, - СБУ 04
Ликвидировано три новые схемы для уклонистов: среди организаторов – экс-советник главы АП времен Януковича, - СБУ 05
Ликвидировано три новые схемы для уклонистов: среди организаторов – экс-советник главы АП времен Януковича, - СБУ 06
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Топ комментарии
+14
Потрібно не випускати тільки тих, хто голосував за зелених.
Для затримки інших немає жодної причини.
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09.01.2024 12:31
+11
тому що якщо ти українець то вже ухилянт, а якщо ти єврей, то ти вільний робити в Україні все, що завгодно купувати землю, начхати на комендантську годину, можеш сидіти в кафе гуляти танцювати, а замість ялинки в ставити свої вила в центрі города, та і в загалом жити в Україні як вільна людина.
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09.01.2024 12:52
+9
маячня для відвернення уваги від ЗЕ схемщиків...
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09.01.2024 12:27
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А нахіба вона нам ця дурна та непотрібна новина
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09.01.2024 12:22 Ответить
тому що якщо ти українець то вже ухилянт, а якщо ти єврей, то ти вільний робити в Україні все, що завгодно купувати землю, начхати на комендантську годину, можеш сидіти в кафе гуляти танцювати, а замість ялинки в ставити свої вила в центрі города, та і в загалом жити в Україні як вільна людина.
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09.01.2024 12:52 Ответить
ма Люк хоче чергове військове звання!
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09.01.2024 14:12 Ответить
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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09.01.2024 14:57 Ответить
Потужно блд.
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09.01.2024 12:24 Ответить
Це типу платиш десять кілобаксів і в Ростові тебе зустрічає Яник зі страусами?
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09.01.2024 12:26 Ответить
А якщо доплатити ще пару тищ - то може зустріти і верхи на страусі
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09.01.2024 13:11 Ответить
маячня для відвернення уваги від ЗЕ схемщиків...
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09.01.2024 12:27 Ответить
Потрібно не випускати тільки тих, хто голосував за зелених.
Для затримки інших немає жодної причини.
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09.01.2024 12:31 Ответить
воно то б так, але ж попробуй їх знайти. Їзджу мимо будинку чоловічка, котрий точно голосував за зеленського всією сім'єю(спостерігачами були) - темно вечорами. Бо певно давно вже у Германії. А шо, на откатах з бюджету заробив та й чкурнув. Тут плачуть - ось ми втратимо частину наших громадян, що не повернуться з еміграції. Відносно цього чоловічка - дуже добре, коли не повернеться. Від нього лише шкода. По другому він не вміє.
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09.01.2024 12:49 Ответить
Бач що творять радники Януковоча. Підім'яли під себе все, влаштували схематоз.
Тільки радник Ельбруса Тадєєва ще тримає країну на плаву...
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09.01.2024 12:41 Ответить
Мені цікаво, як такий посадовець часів януковича досі зберіг вплив та можливість провертати такі справи? Та про що це я, коли мусор, що товк Майдан при овочі сидить в ОП!
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09.01.2024 12:47 Ответить
Так лох тільки овощ, що здиснув у ростов.
Всі інші риги непогано себе почувають
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09.01.2024 13:00 Ответить
А як Татаров і досі зберіг вплив? А Портнов, а Бужанський? Зе-пліснява декого відверто, а декого тихенько пригріла. Новиє ж ліца!
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09.01.2024 13:43 Ответить
То я саме татарова і мав на увазі!
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12.01.2024 17:54 Ответить
А як можна чотири рази відкосити щоб не понести відповідальності?
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09.01.2024 12:48 Ответить
у тебе мама непідходяща
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09.01.2024 12:51 Ответить
Авжеж, вона не жидівка
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09.01.2024 13:00 Ответить
Стати 🤢🤡ВЕРХОВНИМ ‼️І ВЕРХОВОДИТИ НАД БОЙОВИМИ ГЕНЕРАЛАМИ ⁉️ ЦЕ МОЖЛИВО ТІЛЬКІ В КРАЇНІ КАМІКАДЗЕ
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09.01.2024 17:48 Ответить
Кажіть конкретно хто, бо в оХВісі засіли тільки екс-радники Януковича.
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09.01.2024 12:50 Ответить
А хто буде створювати різні схеми, коли при владі антимайданівці єрмак, татаров, смірнов, шурма та інші? Не здивуюся, якщо з того боку ухилянтів приймали яник і портнов. А всі правоохоронні органи цілих 5 років ганялися за проукраїнською і проєвропейською командою "Європейська солідарність", а під носом і навіть на голові відкрито діють птенци-страусята зека Віті.
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09.01.2024 12:52 Ответить
советники уровня ап-тырят заводами и портами... не смешите людей...
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09.01.2024 13:25 Ответить
есть спрос- будут предложения
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09.01.2024 13:30 Ответить
А чим відрізняються радники АПи Януковича від радників ОПи Зеленського?
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09.01.2024 13:37 Ответить
Головне, що це падло зкацаплене, ще з часів ригоАНАЛІВ, так і продовжувало гадити в Україні, використовуючи оті «корочки з АПУ»!!! Совдепія в Україні, після подій МАЙДАНУ та НЕБЕСНОЇ СОТНІ!! РигоАНАЛИ залишили на посадах в ЦОВВ, держСекретарів, вдосталь такого ж лайна…
Можливо тільки собі уявити, як цим користуються зараз, особи з корочками ОХФІСУ від ПРЕЗЕДЕНТА…
Тому ми і маємо такі криваві наслідки в Україні, від носіїв таких «корочок» …. Жодного на фронті, але усі ВОНИ в тилу, ГАДЯТЬ і мародерять !!
Співпадіння…
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09.01.2024 13:49 Ответить
Новина нерадісна, бо свідчить про ,ймовірно, дуже непогану поінформованність "конторських" стосовно всіляких злочинних і ворожих схем(думаю, що стосовно фігурантів новини-то просто супутній "вихлоп" якогось розслідування)... а ота салаєваба живе й здоровий чомусь.
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09.01.2024 13:58 Ответить
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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09.01.2024 15:34 Ответить
 
 