РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18214 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
6 199 10
Госпогранслужба (5407) уничтожение (3845) Запорожская область (2247) fvp-дрон (28)

На Запорожском направлении пограничники уничтожили сразу десяток вражеских FPV-дронов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские пограничники уничтожили сразу десяток FPV-дронов оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники обезвредили сразу десяток FPV-дронов на Запорожском направлении.

БПЛА потеряли ориентацию в пространстве от действия антидронового ружья и взорвались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также один из беспилотников со смертоносным грузом защитникам удалось приземлить.

Читайте также: На юге россияне до 40 раз увеличили использование FPV-дронов с боеприпасами осколочного типа, - Гуменюк

На Запорожском направлении пограничники уничтожили сразу десяток вражеских FPV-дронов 01
На Запорожском направлении пограничники уничтожили сразу десяток вражеских FPV-дронов 02
На Запорожском направлении пограничники уничтожили сразу десяток вражеских FPV-дронов 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Так про це вже давно військові говорять. Без якісного і багато реб буде біда.
показать весь комментарий
09.01.2024 12:58
+3
Зразу 10 в зоні дії однієї направленої антидронової глушилки. Це жопа.
показать весь комментарий
09.01.2024 12:44
+1
він мав на увазі що тих дронів дуже багато і тому нам потрібно багато таких рушниць
показать весь комментарий
09.01.2024 12:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зразу 10 в зоні дії однієї направленої антидронової глушилки. Це жопа.
показать весь комментарий
09.01.2024 12:44 Ответить
Якщо ви фахівець, розвиньте тему. Бо наскільки я знаю ,аналогічні жопи робить і русня.
показать весь комментарий
09.01.2024 12:47 Ответить
він мав на увазі що тих дронів дуже багато і тому нам потрібно багато таких рушниць
показать весь комментарий
09.01.2024 12:53 Ответить
Жопа, очевидно, це 10 одночасно атакуючих дронів на кілометр по фронту...
показать весь комментарий
09.01.2024 12:54 Ответить
Так про це вже давно військові говорять. Без якісного і багато реб буде біда.
показать весь комментарий
09.01.2024 12:58 Ответить
На одній позиції це реально,бо літають роями один за одним
показать весь комментарий
09.01.2024 14:14 Ответить
Я тобі більше скажу,тільки на одній позиції це реально зробити,бо літають роями,в те що показує Мадяр то ті бадабуми та джаги то квіточки.
показать весь комментарий
09.01.2024 14:13 Ответить
 
 