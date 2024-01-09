6 199 10
На Запорожском направлении пограничники уничтожили сразу десяток вражеских FPV-дронов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские пограничники уничтожили сразу десяток FPV-дронов оккупантов на Запорожском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Пограничники обезвредили сразу десяток FPV-дронов на Запорожском направлении.
БПЛА потеряли ориентацию в пространстве от действия антидронового ружья и взорвались", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также один из беспилотников со смертоносным грузом защитникам удалось приземлить.
Топ комментарии
+5 Ігор Климчук fc494a97
показать весь комментарий09.01.2024 12:58
+3 Іван Рудий
показать весь комментарий09.01.2024 12:44
+1 sergey pavlenko
показать весь комментарий09.01.2024 12:53
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
✘
Іван Рудий
показать весь комментарий09.01.2024 12:44 Ответить Мне нравится 3
Ігор Климчук fc494a97
показать весь комментарий09.01.2024 12:47 Ответить Мне нравится 0
sergey pavlenko
показать весь комментарий09.01.2024 12:53 Ответить Мне нравится 1
Andry Moon
показать весь комментарий09.01.2024 12:54 Ответить Мне нравится 1
Ігор Климчук fc494a97
показать весь комментарий09.01.2024 12:58 Ответить Мне нравится 5
Михайло 4122fb6d
показать весь комментарий09.01.2024 14:14 Ответить Мне нравится 0
Михайло 4122fb6d
показать весь комментарий09.01.2024 14:13 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...