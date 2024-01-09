13 802 16
Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе Орел. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В российском городе Орел сообщили об атаке дрона-камикадзе на нефтебазу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Отмечается, что БПЛА врезался якобы в пустой резервуар на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт" в городе Орел. Предварительно пострадавших нет.
В то же время оперативные службы проверяют информацию о якобы втором БПЛА над нефтебазой. А местные сообщили о сильном взрыве.
Топ комментарии
+10 валера сотников
показать весь комментарий09.01.2024 14:24
+6 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий09.01.2024 14:11
+5 Павло ШОвте
показать весь комментарий09.01.2024 14:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Аж бісить таке читати, у нас суки дев'ятиповерхівки розносять у пух, а тут петарду ляснули і радіють - шанувальники главклоуна схавають...
Не хотят кормить...