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Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе Орел. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В российском городе Орел сообщили об атаке дрона-камикадзе на нефтебазу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что БПЛА врезался якобы в пустой резервуар на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт" в городе Орел. Предварительно пострадавших нет.

В то же время оперативные службы проверяют информацию о якобы втором БПЛА над нефтебазой. А местные сообщили о сильном взрыве.

Читайте также: Россия выходит на серийное производство беспилотников всех типов, - Шойгу

Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе Орел 01
Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе Орел 02
Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе Орел 03
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Топ комментарии
+10
***, знайшли чому радіти. У малоліток з вейпу більше диму, ніж від цього "влучання"
Аж бісить таке читати, у нас суки дев'ятиповерхівки розносять у пух, а тут петарду ляснули і радіють - шанувальники главклоуна схавають...
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09.01.2024 14:24
+6
Дрон-камікадзе просто орел-респект...
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09.01.2024 14:11
+5
Одна из ракет, выпущенных по Украине, упала на территории России в Волгоградской области.

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09.01.2024 14:10
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Одна из ракет, выпущенных по Украине, упала на территории России в Волгоградской области.

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09.01.2024 14:10 Ответить
Дрон-камікадзе просто орел-респект...
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09.01.2024 14:11 Ответить
А где ПеВеО?
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09.01.2024 14:21 Ответить
На есвео))
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09.01.2024 14:24 Ответить
***, знайшли чому радіти. У малоліток з вейпу більше диму, ніж від цього "влучання"
Аж бісить таке читати, у нас суки дев'ятиповерхівки розносять у пух, а тут петарду ляснули і радіють - шанувальники главклоуна схавають...
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09.01.2024 14:24 Ответить
тут надо в первую очередь на цвет дыма смотреть,а оно потом может и разгореться,это всего одно фото может через минуту снятое после "всесбития" кацапского)))
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09.01.2024 14:33 Ответить
Та то вони Папу обирають. З огляду на колір диму - не обрали. Запасаємось поп-корном і чекаємо на другий тур
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09.01.2024 14:24 Ответить
Оперативные службы проверяют информацию о втором беспилотнике над нефтебазой "Орелнефтепродукт". Жильцы ближайших домов сообщают о втором взрыве.
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09.01.2024 14:33 Ответить
Перед організацією атак на нафтобази варто перевірять через агентуру наявність там нафтопродуктів Бо їх кацапи крали безбожно ще з часів І чеченської війни Однокурсник колишній розказував що доходило до того що пальне на нафтобази Чечні та прилеглих територій завозили тільки на папері А потім все списували на "чехов-баевиков"
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09.01.2024 14:30 Ответить
Бавовна Экстра Класса
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09.01.2024 14:32 Ответить
Баллистико-электронная куйня(БЭК)
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09.01.2024 14:34 Ответить
БелНР ипашит по ОрНР.
Не хотят кормить...
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09.01.2024 14:53 Ответить
Влучили в каністру.
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09.01.2024 15:39 Ответить
Чому цiлять в пустi цистерни а не в енергетичну iнфраструктуру? Хоча б по якомусь трансформатору.
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09.01.2024 15:42 Ответить
 
 