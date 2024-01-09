Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в российском городе Орел. ФОТОрепортаж

В российском городе Орел сообщили об атаке дрона-камикадзе на нефтебазу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что БПЛА врезался якобы в пустой резервуар на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт" в городе Орел. Предварительно пострадавших нет.

В то же время оперативные службы проверяют информацию о якобы втором БПЛА над нефтебазой. А местные сообщили о сильном взрыве.

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