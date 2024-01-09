Последствия российских ударов по Херсону: Повреждено здание медучреждения. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В результате обстрелов Херсона повреждено здание медучреждения.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Армия РФ нанесла по Херсону несколько ударов из разных видов оружия. Взрывы были слышны в разных районах города.
В результате недавних обстрелов повреждено, в частности, здание медицинского учреждения. Обошлось без раненых", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий09.01.2024 15:31 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...