Последствия российских ударов по Херсону: Повреждено здание медучреждения. ФОТОрепортаж

В результате обстрелов Херсона повреждено здание медучреждения.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Армия РФ нанесла по Херсону несколько ударов из разных видов оружия. Взрывы были слышны в разных районах города.

В результате недавних обстрелов повреждено, в частности, здание медицинского учреждения. Обошлось без раненых", - говорится в сообщении.

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