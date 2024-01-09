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В боях за Украину под Купянском погиб доброволец из Болгарии Светослав Славков. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защищая Украину от российских захватчиков, в битве под Купянском погиб доброволец из Болгарии Светослав Славков.

Об этом в фейсбуке сообщил батальон "Карпатська Січ", информирует Цензор.НЕТ.

"В битве под Купянском отдал свою жизнь болгарский футбольный фанат "Левски" Светослав Славков. Неравнодушные болгары собрали средства на снаряжение, и 31-летний Светослав добровольно отправился в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воин участвовал в боях на разных направлениях, среди которых была Авдеевка, где шли самые ожесточенные бои.

"Погиб, защищая всю Европу от нашествия орды. Вечная память герою!" – добавили в батальоне.

Смотрите: На Херсонщине погиб американский медик-добровольец Итан Хертвек. ФОТО

В боях за Украину под Купянском погиб доброволец из Болгарии Светослав Славков 01
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Топ комментарии
+48
вічна пам'ять Герою!
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09.01.2024 14:51
+43
Вклоняюся! Дякую тобі, Герой.. Спочивай у мирі. Українці вдячні тобі і дуже жаліють про загибель своїх Захисників, з якої країни б вони не були. Співчуття рідним((
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09.01.2024 14:53
+37
Шана. Шана. Шана. 🙏 Земний уклін від українця-слов'янина слов' янину-болгарину. 🙏 🇺🇦🙏🇧🇬
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09.01.2024 14:58
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вічна пам'ять Герою!
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09.01.2024 14:51 Ответить
Вклоняюся! Дякую тобі, Герой.. Спочивай у мирі. Українці вдячні тобі і дуже жаліють про загибель своїх Захисників, з якої країни б вони не були. Співчуття рідним((
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09.01.2024 14:53 Ответить
Шана. Шана. Шана. 🙏 Земний уклін від українця-слов'янина слов' янину-болгарину. 🙏 🇺🇦🙏🇧🇬
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09.01.2024 14:58 Ответить
Низький уклін справжньому Герою, вічна пам'ять!
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09.01.2024 15:07 Ответить
Істинне слов'янське братство.
Загинув в боротьбі за волю братнього народу, а не за &у#ловську імперію, як дохнуть сербські четнікі
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09.01.2024 15:09 Ответить
Героям Слава!!!!!!
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09.01.2024 15:16 Ответить
Пам'ять і пошана Герою.
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09.01.2024 15:22 Ответить
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09.01.2024 15:30 Ответить
🙏 Герою Слава !!!
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09.01.2024 15:31 Ответить
Низький уклін, Захиснику України та його рідним!
Він один зробив більше для Захисту України, ніж увесь той батальйон з ОПУ, що ховається за бронювання, працівниками ДУС!
Слава Захисникам України
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09.01.2024 15:33 Ответить
Kak te ukrainci , kto drapaiet ot mobilizacii i ishchet povodov raznih neiti svaiu zemliu zashchiscati , pasmotrit v zerkalo ? A mozhet eti i ne ukrainci uzhe , i im ***** ....🤔
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09.01.2024 16:18 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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09.01.2024 16:47 Ответить
С.У.М.
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09.01.2024 18:29 Ответить
 
 