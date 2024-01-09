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В боях за Украину под Купянском погиб доброволец из Болгарии Светослав Славков. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защищая Украину от российских захватчиков, в битве под Купянском погиб доброволец из Болгарии Светослав Славков.
Об этом в фейсбуке сообщил батальон "Карпатська Січ", информирует Цензор.НЕТ.
"В битве под Купянском отдал свою жизнь болгарский футбольный фанат "Левски" Светослав Славков. Неравнодушные болгары собрали средства на снаряжение, и 31-летний Светослав добровольно отправился в Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что воин участвовал в боях на разных направлениях, среди которых была Авдеевка, где шли самые ожесточенные бои.
"Погиб, защищая всю Европу от нашествия орды. Вечная память герою!" – добавили в батальоне.
Топ комментарии
+48 Diesel_Sasha
показать весь комментарий09.01.2024 14:51
+43 shokolad
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+37 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий09.01.2024 14:58
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Загинув в боротьбі за волю братнього народу, а не за &у#ловську імперію, як дохнуть сербські четнікі
Він один зробив більше для Захисту України, ніж увесь той батальйон з ОПУ, що ховається за бронювання, працівниками ДУС!
Слава Захисникам України