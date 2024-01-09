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НАБУ (4031) взятка (5958) Одесская область (3105) СБУ (18690) судья (2576) уклонисты (184)

СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесчины коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу: Судья за взятки помогал уклонистам. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности совместно с НАБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему в Белгороде-Днестровском горрайонном суде Одесской области. Установлено, что за 3,5 тыс. американских долларов в суде принимались решения, позволявшие мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. К сделке причастны сотрудники суда и посредники.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, преступный механизм действовал с середины апреля 2022 года. За этот период фигуранты успели "оформить" более 1000 решений в пользу военнообязанных.

Схема заключалась в том, что за неправомерную выгоду в суде принимались решения, фиктивно определявшие место жительства несовершеннолетних детей за мужчинами. Это давало право призывникам уклониться от мобилизации, а также уехать за границу.

Для реализации "схемы" фигуранты привлекли адвоката, занимавшегося поиском клиентов, а также выступавшего в роли посредника для встречи с ними и передачи неправомерной выгоды.

Отмечается, что для того, чтобы найти уклонистов, фигуранты размещали соответствующие объявления в соцсетях "Инстаграм" и "Фейсбук".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ликвидировано три новые "схемы для уклонистов": среди организаторов – экс-советник главы АП времен Януковича, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ и НАБУ задокументировали на получении неправомерной выгоды одного из судей.

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесчины коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу: Судья за взятки помогал уклонистам 01
СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесчины коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу: Судья за взятки помогал уклонистам 02
СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесчины коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу: Судья за взятки помогал уклонистам 03
СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесчины коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу: Судья за взятки помогал уклонистам 04
СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесчины коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу: Судья за взятки помогал уклонистам 05
СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесчины коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу: Судья за взятки помогал уклонистам 06
СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесчины коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу: Судья за взятки помогал уклонистам 07
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Топ комментарии
+5
Типовий представник суддів МАЙДАНУ від портновщини та лукаш!!
Наслідки прийняти рішень КМУ щодо бронювання за посадами та професіями керівником ЦОВВ, Верховного суду…. І так й далі, як сліпа коняка, цей Уряд …
Але ж, усе за отим Регламентом КМУ!! Безкарність та безвідповідальність, прикриті отим Регламентом, породжують ще більшу Кров!! Черговий пацієнт, з КАСТИ недоТурканих суддівських… цьому підтвердження!
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09.01.2024 16:33
+4
Ще б пак, а ви як думали, їхня честь має ж відбити бабки, він що дарма заносив в ВАК бабло, щоб купити собі посаду🤔 А бабло воно таке,- бабло породжує зло😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.01.2024 16:43
+3
Кучма.: - Це з грудня місяця. Крутив, крутив ваш суд якийсь і повернули справу назад і сказали: це треба розглядати ні як поширення, а як образу Президента. Це ж подонки твої судді. Я повинен їхати до них і давати свідчення! Тому візьми цього суддю, *****, за яйця подвесь, хай повесить одну ніч.
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09.01.2024 16:42
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НАБУ забуло, як баканівське СБУ викрало у них суддю Чауса ?
Тепер тіпа дружба чи як ?
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09.01.2024 16:30 Ответить
Ніколи такого не було і от знову
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09.01.2024 16:53 Ответить
Чомусь пригадався крилатий вислів Кучми про суддів
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09.01.2024 16:32 Ответить
Кучма.: - Це з грудня місяця. Крутив, крутив ваш суд якийсь і повернули справу назад і сказали: це треба розглядати ні як поширення, а як образу Президента. Це ж подонки твої судді. Я повинен їхати до них і давати свідчення! Тому візьми цього суддю, *****, за яйця подвесь, хай повесить одну ніч.
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09.01.2024 16:42 Ответить
Типовий представник суддів МАЙДАНУ від портновщини та лукаш!!
Наслідки прийняти рішень КМУ щодо бронювання за посадами та професіями керівником ЦОВВ, Верховного суду…. І так й далі, як сліпа коняка, цей Уряд …
Але ж, усе за отим Регламентом КМУ!! Безкарність та безвідповідальність, прикриті отим Регламентом, породжують ще більшу Кров!! Черговий пацієнт, з КАСТИ недоТурканих суддівських… цьому підтвердження!
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09.01.2024 16:33 Ответить
Невже судю посадять? Непроста це справа.
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09.01.2024 16:39 Ответить
Обов'язково!
Як Тандира, той вже півроку так сидить, що одну зарплату як суддя отримує, іншу-як офіцер тероборони.
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09.01.2024 16:46 Ответить
Ще б пак, а ви як думали, їхня честь має ж відбити бабки, він що дарма заносив в ВАК бабло, щоб купити собі посаду🤔 А бабло воно таке,- бабло породжує зло😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.01.2024 16:43 Ответить
Рівень довіри до українського судочинства просто зашкалює!
Хоча, ці хоч у межах правового поля працювали, без шахрайства, добових блукань десь у горах чи запливів у Тисі по морозу.
Та й недорого, як за гарантоване відчуття себе "вільним народом" подалі від "вільної країни".
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09.01.2024 16:43 Ответить
Уявляєте, що в макітрі у судді з таким інтер'єром ?
Підсвічники, посуд, бухло.....
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09.01.2024 16:43 Ответить
Цікаво, чи є хоч один (одна) чесний та порядний суддя? Чисто гіпотетично
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09.01.2024 16:48 Ответить
Чисто гіпотетично - є....
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09.01.2024 16:51 Ответить
Чомусь пригадався "чесний мєнт"
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09.01.2024 16:56 Ответить
Їх не може бути в апріорі, тому що посада судді це від 100к у.е. а ще кожного року треба колядникам... а ще занести раді правосуддя, коли щось не так насудив
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09.01.2024 17:23 Ответить
ну такі тарифи я чув за апеляцію або за якісь "хлібні" суди, ну там господарський, адміністративний і то не в кожній області, а от якщо взяти останній конкурс, то дуже багато районих судів ніхто заяв не писав, бо нафіг нада.
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09.01.2024 18:02 Ответить
Кримінальний також хлібний ... а 100к це стандартна , якщо не родич якогось голови суду або ще когось хто має вплив на судову систему, по районах там кастовість переважно або судді які вже роками і знають куди стукати щоб відчинили
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09.01.2024 21:59 Ответить
ну райони там своя специфіка, є районні суди на поліссі, а є на півдні чи сході України, в одних вовком виють, бо мало роботи, не напрягаються, а в інних криша їде від кількості роботи. ну то таке, після війни треба знову робити "реформу".
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09.01.2024 22:53 Ответить
Ну так лопату йому з зуби і нехай ..здує копати окопи . Досить протирати штани об суддівське крісло . Ти ба яка гнида !!
Скільки можна панькатися з такими уй.бками ?
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09.01.2024 16:56 Ответить
Наші пропагандисти помилились, воювати будуть не всі.
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09.01.2024 17:24 Ответить
1000х3.5тис це 3.5 млн... він не підсудний в такій ситуації вище 50к це вже імунітет від любого вироку.... справа почне затягуватись, потім стане не цікавою загалу і тишком спустять ... думаю спустять ще в період рослідування...
фото є... піар є... наверх докладуть і можна потрохи зливати...
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09.01.2024 17:29 Ответить
есть спрос- будут предложения и сбу что-то должно словить
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09.01.2024 17:43 Ответить
..не так звучит, дискредитация юстиции в военное время,пользуясь служебным положением....Так звучит подобное....
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09.01.2024 21:18 Ответить
 
 