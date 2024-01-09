СБУ и НАБУ разоблачили в райсуде Одесчины коррупционную схему незаконного выезда мужчин за границу: Судья за взятки помогал уклонистам. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности совместно с НАБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему в Белгороде-Днестровском горрайонном суде Одесской области. Установлено, что за 3,5 тыс. американских долларов в суде принимались решения, позволявшие мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. К сделке причастны сотрудники суда и посредники.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ и НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, преступный механизм действовал с середины апреля 2022 года. За этот период фигуранты успели "оформить" более 1000 решений в пользу военнообязанных.
Схема заключалась в том, что за неправомерную выгоду в суде принимались решения, фиктивно определявшие место жительства несовершеннолетних детей за мужчинами. Это давало право призывникам уклониться от мобилизации, а также уехать за границу.
Для реализации "схемы" фигуранты привлекли адвоката, занимавшегося поиском клиентов, а также выступавшего в роли посредника для встречи с ними и передачи неправомерной выгоды.
Отмечается, что для того, чтобы найти уклонистов, фигуранты размещали соответствующие объявления в соцсетях "Инстаграм" и "Фейсбук".
СБУ и НАБУ задокументировали на получении неправомерной выгоды одного из судей.
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Продолжается расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Тепер тіпа дружба чи як ?
Наслідки прийняти рішень КМУ щодо бронювання за посадами та професіями керівником ЦОВВ, Верховного суду…. І так й далі, як сліпа коняка, цей Уряд …
Але ж, усе за отим Регламентом КМУ!! Безкарність та безвідповідальність, прикриті отим Регламентом, породжують ще більшу Кров!! Черговий пацієнт, з КАСТИ недоТурканих суддівських… цьому підтвердження!
Як Тандира, той вже півроку так сидить, що одну зарплату як суддя отримує, іншу-як офіцер тероборони.
Хоча, ці хоч у межах правового поля працювали, без шахрайства, добових блукань десь у горах чи запливів у Тисі по морозу.
Та й недорого, як за гарантоване відчуття себе "вільним народом" подалі від "вільної країни".
Підсвічники, посуд, бухло.....
Скільки можна панькатися з такими уй.бками ?
фото є... піар є... наверх докладуть і можна потрохи зливати...