Полковник в отставке из Житомира, работавший на разведку ЧВК "Вагнер", был приговорен к 15 годам тюрьмы. ФОТОрепортаж

Бывший полковник около полугода работал с разведкой ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что бывший полковник с сентября 2022 по февраль 2023 активно сотрудничал с разведкой частной военной компании "Вагнер". Он имел военный опыт, в прошлом возглавлял штаб разведки ракетных войск и артиллерии.

Во исполнение задач российского куратора осужденный изучал расположение стратегически важных объектов, воинских частей, численность маршрутов передвижения военной техники Вооруженных Сил Украины. Отслеживал наличие оборонных объектов возле админпостроек и правоохранительных ведомств", - говорится в сообщении.

Полученные разведданные наносил на подробную карту областного центра, фотографировал и посылал вражеской разведке.

Также мужчина собирал и передавал "вагнеровцам" анкетные данные командиров одной из воинских частей. В то же время он отдавал себе отчет в тяжести своего преступления и жаловался куратору, что при таком сотрудничестве он "рискует своей свободой". С представителем так называемой "группы Вагнера" осужденный общался через запрещенную соцсеть и телеграм. Для конспирации избрал позывной "Снаров".

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Злоумышленник был задержан в марте 2023 года. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Средства были внесены.

В дальнейшем мужчина нарушил обязательство и пытался бежать в Беларусь. Был задержан при попытке пересечения границы. С тех пор находится под стражей.

"Во время судебного разбирательства свою вину предатель не признал. Общался дерзко и использовал свое состояние здоровья, чтобы затянуть сроки рассмотрения дела. Не скрывал своих пророссийских идеологических взглядов, подтверждая пренебрежительное отношение к украинцам", - подытожили в Офисе Генпрокурора.

Осужденному назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также лишен воинского звания.









