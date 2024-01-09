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война (46847) Житомир (659) ЧВК Вагнера (1281) Офис Генпрокурора (2044)

Полковник в отставке из Житомира, работавший на разведку ЧВК "Вагнер", был приговорен к 15 годам тюрьмы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Бывший полковник около полугода работал с разведкой ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что бывший полковник с сентября 2022 по февраль 2023 активно сотрудничал с разведкой частной военной компании "Вагнер". Он имел военный опыт, в прошлом возглавлял штаб разведки ракетных войск и артиллерии.

Во исполнение задач российского куратора осужденный изучал расположение стратегически важных объектов, воинских частей, численность маршрутов передвижения военной техники Вооруженных Сил Украины. Отслеживал наличие оборонных объектов возле админпостроек и правоохранительных ведомств", - говорится в сообщении.

Полученные разведданные наносил на подробную карту областного центра, фотографировал и посылал вражеской разведке.

Также мужчина собирал и передавал "вагнеровцам" анкетные данные командиров одной из воинских частей. В то же время он отдавал себе отчет в тяжести своего преступления и жаловался куратору, что при таком сотрудничестве он "рискует своей свободой". С представителем так называемой "группы Вагнера" осужденный общался через запрещенную соцсеть и телеграм. Для конспирации избрал позывной "Снаров".

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Злоумышленник был задержан в марте 2023 года. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Средства были внесены.

В дальнейшем мужчина нарушил обязательство и пытался бежать в Беларусь. Был задержан при попытке пересечения границы. С тех пор находится под стражей.

"Во время судебного разбирательства свою вину предатель не признал. Общался дерзко и использовал свое состояние здоровья, чтобы затянуть сроки рассмотрения дела. Не скрывал своих пророссийских идеологических взглядов, подтверждая пренебрежительное отношение к украинцам", - подытожили в Офисе Генпрокурора.

Осужденному назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также лишен воинского звания.

Полковник в отставке из Житомира, работавший на разведку ЧВК Вагнер, был приговорен к 15 годам тюрьмы 01
Полковник в отставке из Житомира, работавший на разведку ЧВК Вагнер, был приговорен к 15 годам тюрьмы 02
Полковник в отставке из Житомира, работавший на разведку ЧВК Вагнер, был приговорен к 15 годам тюрьмы 03
Полковник в отставке из Житомира, работавший на разведку ЧВК Вагнер, был приговорен к 15 годам тюрьмы 04
Полковник в отставке из Житомира, работавший на разведку ЧВК Вагнер, был приговорен к 15 годам тюрьмы 05
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Топ комментарии
+23
Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави - це якийсь дешевий цирк... дивно, що не втік...
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09.01.2024 17:02
+20
Може варто було традиційним для нього способом покарати ,- кувалдою по бошці, а то прирекли пацана на пекельні муки, - сидіти в теплі на нарах та їсти оцей хааахляцкій борщь... аж цєльних пітнадцать льєтъ 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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09.01.2024 16:47
+19
МЛЯдь,ШПИГУНА выдпустити пІд заставу ????????? цих суддів треба в першу чергу на гілляку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.01.2024 16:57
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Може варто було традиційним для нього способом покарати ,- кувалдою по бошці, а то прирекли пацана на пекельні муки, - сидіти в теплі на нарах та їсти оцей хааахляцкій борщь... аж цєльних пітнадцать льєтъ 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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09.01.2024 16:47 Ответить
Ось ще раз підтверджує яка в нас була армія і як роздавались званя ,невже ніхто не бачив що цей так званий полковник є ворог України.
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09.01.2024 16:53 Ответить
МЛЯдь,ШПИГУНА выдпустити пІд заставу ????????? цих суддів треба в першу чергу на гілляку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.01.2024 16:57 Ответить
Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави - це якийсь дешевий цирк... дивно, що не втік...
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09.01.2024 17:02 Ответить
Звуть підора юрій чернишов, навряд йому відмотати 15шку, здохне на параше !!!
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09.01.2024 17:07 Ответить
здохне під полковником
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09.01.2024 17:34 Ответить
Стара ватна кляча. Як вони всі заї@али. І не здохнуть і нормально не живуть і іншим не дають. Мерзота.
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09.01.2024 17:14 Ответить
Це що , дійсно держава ідіотів - Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави ? Такий суд разом з ним треба відразу під стінку ставити
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09.01.2024 17:22 Ответить
падло
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09.01.2024 17:28 Ответить
Ну ось! А то немає в Україні підготованого мобілізаційного резерву, а вагнери знайшли.
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09.01.2024 17:31 Ответить
уявляю щоб на расеї з нашим шпигуном зробили б...на зоні нашій попкарі не дадуть його в обиду .. тай зеки наші чмошники
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09.01.2024 17:35 Ответить
100 % , уроды!
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09.01.2024 18:23 Ответить
Покажіть пику цього піда+а
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09.01.2024 18:13 Ответить
Позор ёѣ**ым оленям!! В такое страшное время, а 10 лет не могут смертную казнь ввести за госизмену
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09.01.2024 18:22 Ответить
А чому харю замилили !?!?
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09.01.2024 18:48 Ответить
А навіщо годувати. Цеж не свиня на м,ясо.
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09.01.2024 20:31 Ответить
А скільки загрожує Зеленсьому і Єрмаку за вагнергейт?
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10.01.2024 00:44 Ответить
Головне не показати обличя зрадника.
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10.01.2024 20:08 Ответить
Полковникові ніхто не пише...
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10.01.2024 22:36 Ответить
 
 