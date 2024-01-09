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Новости Фото ПроисшествияВойна в Украине
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железная дорога (1379) Киевская область (3539) поджог (900) диверсия (228)

Злоумышленники по указаниям из телеграм-канала поджигали релейные шкафы на железной дороге Киевщины, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Правоохранители установили 4 человек, которые по указаниям из телеграм-канала за денежное вознаграждение поджигали релейные шкафы на железной дороге в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

По данным следствия, подозреваемые на одном из железнодорожных перегонов Киевской области облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли релейные шкафы сигнальной установки. Это нарушило работу транспорта.

Злоумышленники по указаниям из телеграм-канала поджигали релейные шкафы на железной дороге Киевщины, - прокуратура 01

Установлено, что указанные действия они совершили во исполнение указания неустановленного лица в мессенджере "Telegram". За денежное вознаграждение подозреваемые совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога. Правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по фактам умышленного уничтожения чужого имущества и повреждения путей сообщения и транспортных средств (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 УК Украины).

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Топ комментарии
+40
В країні війна... чого ви з ними цяцькаєтеся? За стіночку і розстріляти на хрін. За законами військового часу.
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09.01.2024 16:45
+20
"за фактами умисного знищення чужого майна та пошкодження шляхів сполучення..."

Не розумію - це країна ідіотів чи просто уся система ******** ворогові?

1. Державна зрада.
2. Терроризм.
3. Співучасть у війні проти своєї країни.

Не знаю як там правильно формулюється, але НЕ "знищення чужого майна" !

Слів нема.
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09.01.2024 16:55
+18
зловмисники чи терористи??
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09.01.2024 16:47
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Правила форума Совет форумчан
В країні війна... чого ви з ними цяцькаєтеся? За стіночку і розстріляти на хрін. За законами військового часу.
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09.01.2024 16:45 Ответить
Військовий стан - це й є війна, а не щось окреме.
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09.01.2024 16:53 Ответить
У нас окремо,оскільки стану війни нема!!!!!Всі питання до лідора всих часів і народів
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09.01.2024 17:00 Ответить
Військовий стан - це один з законних варіантів стану війни в Україні. Вам потрібен більш жорсткий, щоб у вас могли відібрати особистий автотранспорт на потребу ЗСУ і тд?
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09.01.2024 17:02 Ответить
Це ви де вичитали?
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09.01.2024 17:05 Ответить
Закон про стан війни - де?
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09.01.2024 17:07 Ответить
09.01.2024 17:03
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09.01.2024 17:09 Ответить
Правильно, тільки закону "Про правовий стан режиму війни" у нас немає.
За бажання можна було б змінити закон "Про правовий режим воєнного стану" так, щоб він за суттю був законом воєнного часу. Для зовнішньої політики тоді нічого не зміниться.
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09.01.2024 17:14 Ответить
Та в нас і мобілізація за два роки повномасштабної війни і підвішеному стані. Замість мобілізації маємо шоу від 95-го кварталу.
Згідно Конституції пряма відповідальність за мобілізацію на верховному, а він її тупо, по-звичці, просрав. От і влаштовують шоу, щоб спихнути на ЖЕКи, ОСББ, двірників...
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09.01.2024 17:22 Ответить
Що то гундосе ще не просрало?
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09.01.2024 17:25 Ответить
Воно ж старається, бо прийшло лише на один термін, хоче встигнути... На жаль, то йому вдається...
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09.01.2024 17:26 Ответить
Саме цим ти і займаєшся! "по ушам катаєшся" Мелеш дурниці з розумним виглядом Для таких як ти рекомендація 3 стаття ІІІ Гаазької конвенції Якщо "осилиш" - може розуму додасться
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09.01.2024 17:15 Ответить
Так..потрібен більш жорсткішій..Набагато жорсткішій..пох мені на мій транспорт..
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10.01.2024 21:46 Ответить
Воєнний стан - то внутрішній стан у державі, викликаний зовнішньою агресією. А стан війни, то стан відносно інших держав.
У випадку агресії зовні (наша ситуація) в країні оголошено воєнний стан зі всіма відповідними правовими наслідками. Стану війни ми нікому не оголошували, бо це б мало означати агресію відносно когось.
Мало того, щоб не оголошувати війну раша свою агресію назвала СВО а не війна. В даному випадку для нас ніякої різниці, бо ми маємо право на самозахист.
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09.01.2024 17:03 Ответить
Якщо б згідно закону стану війни відключили інтернет і мобільний звʼязок - то було б менше проблем з такими шкідниками.
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09.01.2024 17:04 Ответить
стаття Тероризм на залізниці під час війни
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09.01.2024 17:31 Ответить
"Што ви такоє гаварітє, ані жє дєті, панять прастіть і заставіть чітать томік Шевчєнка!"
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09.01.2024 17:36 Ответить
зловмисники чи терористи??
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09.01.2024 16:47 Ответить
Брати Карєніни у майбутньому
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09.01.2024 16:58 Ответить
На біса відразу до стіночки. Краще на передову без зброї в ролі живого щита
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09.01.2024 16:48 Ответить
до саперів, в сіру зону міни таскати.
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09.01.2024 16:53 Ответить
І як ви цю дурню собі уявляєте?
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09.01.2024 16:55 Ответить
Толку 0 від такого щита. А от міни розміновувати це да, раз так ******* вовтузитися з девайсами всякими.
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09.01.2024 16:59 Ответить
"за фактами умисного знищення чужого майна та пошкодження шляхів сполучення..."

Не розумію - це країна ідіотів чи просто уся система ******** ворогові?

1. Державна зрада.
2. Терроризм.
3. Співучасть у війні проти своєї країни.

Не знаю як там правильно формулюється, але НЕ "знищення чужого майна" !

Слів нема.
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09.01.2024 16:55 Ответить
Це кримінальний кодекс, який писав татаров і друзяшки одного з ним штибу, чого ви дивуєтесь? Чого варте лише ОГОЛОШЕННЯ ПІДОЗРИ....
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09.01.2024 17:00 Ответить
Тобто у невоюючий Білорусі за подібне прострілюють ноги і садять на 25 років. А у воюючий Україні це просто "навмисне снищення майна"???
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09.01.2024 17:03 Ответить
уявляєте, скільки таких підарів не вдасться виявити навіть після закінчення активних бойових дій на теріторії України?...
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09.01.2024 17:07 Ответить
На УП детальніше написано -
"Двох 16-річних та 14-річного жителів Борисполя затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Також до вчинення вказаних правопорушень причетний їх 19-річний товариш." Так що схоже посадять тільки одного, я правий? 14-річного і не посадиш толком. А до батьків, чи що там у них, питання великі, і шкуру з них дерти потрібно.
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09.01.2024 17:10 Ответить
навіть на Київщині є зрадники....
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09.01.2024 17:13 Ответить
Дов...м впаяти сроки. Ніяких, ані жє дєті. Робили за гроші, значить уже розуміли, що роблять
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09.01.2024 17:14 Ответить
Коли німці захопили Київ,був період краж ,бандитизма,пограбунків Німці одного піймали і повісили на дарницькому базарі Місяць висів з табличкою--"ЗЛОДІЙ" ніодного грабунку не було це мені розповіла моя мама Ну а висновок робіть самі.
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09.01.2024 17:16 Ответить
Які зловмисники? Зрадники і вороги, на нуль і пускать до кацапів, вони їх самі і кінчать.
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09.01.2024 17:27 Ответить
З такою поліцією і таким покаранням ми звісно переможемо, ага.
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09.01.2024 17:30 Ответить
Всі в Україні користуються кацапським телеграмом. Воюють з кацапією але ж телеграмом кацапським користуються. Жах!!
причому всі посинаючи з простих громадян, і закінчуючи державними структурами . Навіщо користуватися тим чим всі кацапи користуються і ви разом з ними.
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09.01.2024 17:32 Ответить
Не всі користуються телегою, я ніколи нею не користувалась, як і кацапячою Вікіпедією.
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09.01.2024 18:44 Ответить
Молоі ,здорові зрадникі дурні, шпали класти будуть у шахтах
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09.01.2024 17:50 Ответить
Да там малолетки, какая нах стеночка?
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09.01.2024 17:54 Ответить
Це гнида 19 років і три недорозвинені негідники по 16 років, які почали розказувати, що вони це для забави. Потрібно розстріляти прилюдно усіх чотирьох, щоб іншим не повадно було.
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09.01.2024 17:59 Ответить
Поотрывать все по принципам Военного Времени. Или пожизненно + долговая яма за ущерб
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09.01.2024 18:02 Ответить
Это не : уничтожение чужого имущества , а терроризм ,и в военное время ДИВЕРСИЯ .
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09.01.2024 18:49 Ответить
Повноцінні зрадники,а що роблять з зрадниками в військовий час - ростріл,а їхніх недоношених предків на розмінування полів.
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09.01.2024 20:34 Ответить
 
 