Злоумышленники по указаниям из телеграм-канала поджигали релейные шкафы на железной дороге Киевщины, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители установили 4 человек, которые по указаниям из телеграм-канала за денежное вознаграждение поджигали релейные шкафы на железной дороге в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

По данным следствия, подозреваемые на одном из железнодорожных перегонов Киевской области облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли релейные шкафы сигнальной установки. Это нарушило работу транспорта.

Установлено, что указанные действия они совершили во исполнение указания неустановленного лица в мессенджере "Telegram". За денежное вознаграждение подозреваемые совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога. Правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по фактам умышленного уничтожения чужого имущества и повреждения путей сообщения и транспортных средств (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 УК Украины).

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