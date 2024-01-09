Злоумышленники по указаниям из телеграм-канала поджигали релейные шкафы на железной дороге Киевщины, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Правоохранители установили 4 человек, которые по указаниям из телеграм-канала за денежное вознаграждение поджигали релейные шкафы на железной дороге в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.
По данным следствия, подозреваемые на одном из железнодорожных перегонов Киевской области облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли релейные шкафы сигнальной установки. Это нарушило работу транспорта.
Установлено, что указанные действия они совершили во исполнение указания неустановленного лица в мессенджере "Telegram". За денежное вознаграждение подозреваемые совершили на железнодорожном перегоне четыре аналогичных поджога. Правоохранители устанавливают заказчиков данного преступления.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по фактам умышленного уничтожения чужого имущества и повреждения путей сообщения и транспортных средств (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
За бажання можна було б змінити закон "Про правовий режим воєнного стану" так, щоб він за суттю був законом воєнного часу. Для зовнішньої політики тоді нічого не зміниться.
Згідно Конституції пряма відповідальність за мобілізацію на верховному, а він її тупо, по-звичці, просрав. От і влаштовують шоу, щоб спихнути на ЖЕКи, ОСББ, двірників...
У випадку агресії зовні (наша ситуація) в країні оголошено воєнний стан зі всіма відповідними правовими наслідками. Стану війни ми нікому не оголошували, бо це б мало означати агресію відносно когось.
Мало того, щоб не оголошувати війну раша свою агресію назвала СВО а не війна. В даному випадку для нас ніякої різниці, бо ми маємо право на самозахист.
Не розумію - це країна ідіотів чи просто уся система ******** ворогові?
1. Державна зрада.
2. Терроризм.
3. Співучасть у війні проти своєї країни.
Не знаю як там правильно формулюється, але НЕ "знищення чужого майна" !
Слів нема.
"Двох 16-річних та 14-річного жителів Борисполя затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Також до вчинення вказаних правопорушень причетний їх 19-річний товариш." Так що схоже посадять тільки одного, я правий? 14-річного і не посадиш толком. А до батьків, чи що там у них, питання великі, і шкуру з них дерти потрібно.
причому всі посинаючи з простих громадян, і закінчуючи державними структурами . Навіщо користуватися тим чим всі кацапи користуються і ви разом з ними.