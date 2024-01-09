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Залужный (534) Купянск (340) Умеров Рустем (136)

Залужный посетил позиции ВСУ в районе Купянска. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 9 января, посетил позиции в районе города Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министерства обороны Украины.

Кроме Залужного, район Купянска посетили министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

Командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вблизи Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.

По словам военных, успехов у российских окупантов на этом направлении нет.

"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится", - подчеркнул министр обороны.

Смотрите также: Бойцы взяли в плен четырех оккупантов на купянском направлении. ВИДЕО

Залужный посетил позиции ВСУ в районе Купянска 01
Залужный посетил позиции ВСУ в районе Купянска 02
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Топ комментарии
+31
Умеров что там делает?Больше нечем заняться?
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09.01.2024 19:18
+22
А рожа у Сирського така, що молоко скисне і лимона не треба!
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09.01.2024 19:21
+21
А, Умеров там з таким "розумним" виразом обличчя сидить, наче він у чомусь там розуміється, "смотрящій" від Дєрьмака
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09.01.2024 19:22
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Умеров что там делает?Больше нечем заняться?
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09.01.2024 19:18 Ответить
😊 Судячи з фото придворного фотографа - він там наче головний і все в рішує та планує: "Перед ним мгновенно возникли бесчисленные пожарные
колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дрожь.
Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась,
и вороные драконы понесли его..." І. Ільф і В. Петров "Двжнадцать стульєв".
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09.01.2024 19:27 Ответить
Обв'язка та бронік у 2х підарюг на фото, ну хіба це не показуха?
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09.01.2024 19:47 Ответить
каблук объвязывать утолщать и завышать - это реальная показуха 🤡
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09.01.2024 20:29 Ответить
Соже, в Умєрова порожня плитоноска. 😊 У Сирського ж два магазини. Цікаво, він справді з автоматом ходить, чи з когось бойового для фото зняв?
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09.01.2024 21:06 Ответить
то він тільки з нуля
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09.01.2024 21:46 Ответить
,,головного" на углу стола не посадят
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10.01.2024 10:57 Ответить
Цыкаво,а всі на форумі так добре знають наше вище керівництво в обличчя-чи тільки кацапські гниди?У гнид певне є розсилка.
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10.01.2024 12:35 Ответить
Цікаво, чи є в Україні люди які за два роки війни так і не знають в обличчя Сирського, Залужного і Умєрова? 🤔 Хіба що у зеленому заповіднику Буковель, де про війну не чули. Нє?
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10.01.2024 12:44 Ответить
А кто будет докладывать Херпиду и дерьмаку все подробности положения на фронте. Им же еще перед ****** отчитываться.
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09.01.2024 20:06 Ответить
Як що ? Босу Хайбивтіку доклад зробе той козирю ну а козирь на Лубянку
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09.01.2024 20:18 Ответить
УБД потім оформлять - на "0" був....
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09.01.2024 21:05 Ответить
він готовить доповідь Дєрмаку
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09.01.2024 21:50 Ответить
під наглядом?
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09.01.2024 19:18 Ответить
Валєра, якщо ти нічого там зараз, негайно не зміниш, то буде дуже-дуже велика срака. Але ти й сам певно то розумієш...
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09.01.2024 19:19 Ответить
Та він би зробив, але ж ти бачиш, як його в'яжуть по рукам і ногам та не дають нічого робити! Він би ту сиромятину вже б давно прибрав, але ж ЗЕбуїни не дають!
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09.01.2024 19:23 Ответить
його Безугла у своєму ФБ дістала просто що він ніколи не їздить на фронт.

Ось довелося
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09.01.2024 19:33 Ответить
ему вы Зепедики не нужны и он на шавок внимание не обращает
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09.01.2024 19:35 Ответить
100пудово каци або ЗЕбіли поДляка.
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09.01.2024 20:05 Ответить
Звичайно ж Єрмак. Для контролю. І заодно для дискредатації. І це таки факт.
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09.01.2024 21:08 Ответить
москаль - змушують .
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09.01.2024 19:55 Ответить
Слухай, кацап'ятко, ми знаємо, що у вас на болотах жінка - це така тваринка, яка вміє варити щі. І ти, гівнюку, хочеш ці свої мокшанські правила демонструвати тут?
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09.01.2024 19:54 Ответить
странно я в бане на цензоре раз 10 сидел но не разу мне не приходило в голову завести левый аккаунт , я такой как есть нравиться это кому то или нет
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09.01.2024 19:46 Ответить
Зато тебе, одноразовое резиноизделие, времени высраться вполне хватило. Резвись пока админы не отослали в деактив.
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09.01.2024 20:44 Ответить
хорошо шмякнули и тебя и твоих зе-пи даров
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09.01.2024 21:27 Ответить
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09.01.2024 19:44 Ответить
Дивлюся на фото і прямо бачу як його в"яжуть по руках і ногах.
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09.01.2024 20:15 Ответить
"Головнокомандуючий ЗС України генерал Залужний і начальник ГШ генерал Шаптала відвідали позиції ЗСУ у Харківській області і вислухали доповідь командуючого сектором оборони і групи військ на напрямку генерала Сирського. На зустрічі був присутній міністр оборони Умєров. "

Насправді Залужний їхав знімати Сирського з напрямку і призначати нового командира. Тільки істерика Умєрова і відсутність зв'язку з Зеленським, який мастить лижі в Давос, зупинили цей намір. Штабний аналіз Шаптали взагалі був вбивчим для Сирського показавши провали по всім напрямкам від тактики до логістики.
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10.01.2024 08:39 Ответить
"Головнокомандуючий ЗС України генерал Залужний і начальник ГШ генерал Шаптала відвідали позиції ЗСУ у Харківській області і вислухали доповідь командуючого сектором оборони і групи військ на напрямку генерала Сирського. На зустрічі був присутній міністр оборони Умєров. " Насправді Залужний їхав знімати Сирського з напрямку і призначати нового командира. Тільки істерика Умєрова і відсутність зв'язку з Зеленським, який мастить лижі в Давос, зупинили цей намір. Штабний аналіз Шаптали взагалі був вбивчим для Сирського показавши провали по всім напрямкам від тактики до логістики.

Хроніка

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10.01.2024 10:29 Ответить
А рожа у Сирського така, що молоко скисне і лимона не треба!
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09.01.2024 19:21 Ответить
він не чекав просто що Залужний відвідає фронт - та там усі здивувалися судячи з їхніх облич
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09.01.2024 19:29 Ответить
Напевне Залужний насипає не по дитячому. 😊 "Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой." (І. Ільф і В. Петров "" 12 стульєв")
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09.01.2024 19:32 Ответить
Модератори, приберіть будь-ласка цю москалоту.
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09.01.2024 19:43 Ответить
о, залежный опоЦентнер820
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09.01.2024 21:28 Ответить
А, Умеров там з таким "розумним" виразом обличчя сидить, наче він у чомусь там розуміється, "смотрящій" від Дєрьмака
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09.01.2024 19:22 Ответить


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09.01.2024 19:27 Ответить
А коли нос картоплиною - це добре, патріотично?
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09.01.2024 22:52 Ответить
Москалоту спитати забули.
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09.01.2024 19:40 Ответить
рідкісний випадок коли наш маршал майбутньої Перемоги професор Залужний відвідав передову - та йому і не потрібно це, йому досить просто поглянути на карту будучи в Києві, зробити пару дзвінків "м'яснику" Сірському як все йому ясно і зрозуміло - геній☝
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09.01.2024 19:26 Ответить
Це сарказм? А новина подана гарно....Залужний а потом дописка....при ньому Умеров. Як Зеленський по фронтах....показуха,як цей....то так треба!!!З бункера погано видно?Чи Сирський дрогне???Не дрогне Сирський!
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09.01.2024 19:32 Ответить
це москальский вкид, а не сарказм
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09.01.2024 19:36 Ответить
на плечах Сірського найнапруженіші ділянки цієї війни - і спить він по 5 годин на добу - так писали вояки які поряд
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09.01.2024 19:37 Ответить
Та харош пи*діти, наче інші сплять по 8 годин, як в санаторії. Це не подвиг. В Сцирського одна ділянка, в Залужного - фронт на тисячі км
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09.01.2024 19:49 Ответить
В Залужного оперативні командувачі, а не фронт. Сирський - тільки один з них.
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09.01.2024 19:51 Ответить
на цьому фото і по обличчях добре видно, хто обороняв Бахмутський напрямок, зараз Авдіївський, хто проводив Харківську операцію (за Херсон не впевнений), а хто захищав дисертації і щотижня робив селфі - Залужному скинути 15 кг сала зовсім не завадило б

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09.01.2024 19:58 Ответить
Забавно спостерігати, як спочатку кацапоботи намагалися півроку обсерати Сирського, а тепер перевзулись і тужаться обсерати Залужного)
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09.01.2024 20:01 Ответить
я ніколи не обсирав Сирського тому, що він дуже гідно повівся з перших днів війни - ще з оборони Києва, коли ще нічого не було ясно - є свідки.

Залужний віддає накази тому ж Сирському та накази іноді не продумані, який Сирський змушений їх виконувати на пряму - тому Сирський м'ясник, а Залужний душечка та сонечко ясне
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09.01.2024 20:07 Ответить
Сирський чомусь виконує накази і Залужного і ОП.
Про "успішний комунікаційний кейс Бахмут" від гламурної піарниці Андрія Єрмака Даші Зарівної - щось чули? Чиї накази виконував тоді Сирський?
Залужний віддає накази "не продумані"?
То з ОП накази "продумані"?
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09.01.2024 20:38 Ответить
Я про це добре знаю.
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09.01.2024 19:57 Ответить
Тпрнавському на півдні що легше?
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09.01.2024 20:18 Ответить
зараз і там важко - вони обидва талановиті українські воєначальники
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09.01.2024 20:22 Ответить
сирський мясник.
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10.01.2024 09:36 Ответить
Шо таки на 15-е число наступ у кацапов?
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09.01.2024 19:29 Ответить
Взагалі-то там з жовтня йде наступ у кацапов.
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09.01.2024 19:55 Ответить
ох как вас Зеботов штырит от Залужного
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09.01.2024 19:39 Ответить
Просто здрисни, недолуге
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09.01.2024 19:56 Ответить
ні на що не натякаю, але на другій світлині Залужний в профіль мені нагадує одну поважну людину, яку тут всі знають....
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09.01.2024 19:35 Ответить
Кума мого нагадує.
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09.01.2024 19:38 Ответить
Петра Олексійовича?
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09.01.2024 19:39 Ответить
Ти до світлини придивись, реально в профіль схожі)
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09.01.2024 19:44 Ответить
не похож...а вот на киноактера Тома Беренджера в профиль похож....очень крутой артист...
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09.01.2024 19:48 Ответить
Том Беренджер
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09.01.2024 19:41 Ответить
Мне Авакова напомнил...
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09.01.2024 19:45 Ответить
у авакова мішечків таких під очами нема
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09.01.2024 19:46 Ответить
На Пороха схожий,факт!
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09.01.2024 20:00 Ответить
З огляду на ******* Умєрова, Сирського, то там "все добре".
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09.01.2024 19:44 Ответить
Сподіваюсь, що від умєрова хоч карти сховали!
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09.01.2024 19:49 Ответить
йому дали краплені)
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09.01.2024 20:02 Ответить
Йоо, і даже д'єрмака немає. Хоча його вуха там стирчать!
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09.01.2024 19:49 Ответить
"уморов викликав на нараду залужного, щоб надати йому свою оцінку ситуації, що виникла на даному відрізку фронту, а також довести свої думки та дати поради відносно його, залужного, майбутніх дій на найближчий відрізок часу, що передуватиме потужному зимовому контрнаступу, спланованому верховним говнокомандувачем в співпраці з безмозглою (розробка на картах чотирьох напрямків головних ударів)" (прессслужки офісу)
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09.01.2024 19:56 Ответить
Хтось питав - як ви ставитеся до Залужного?
Тут й питати не треба, не треба читати ваші брехні та маніпуляції - достатньо "залежного".
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09.01.2024 21:15 Ответить
выкакался? штанишки чего не снял? ты их никогда не снимаешь)
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09.01.2024 21:33 Ответить
Та он еще и кацапской армией открыто восхищался, и лично дебилом герасимовым.
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09.01.2024 22:13 Ответить
Банду перемовників сформовано, на часі колективне самогубство борців за ідею.
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09.01.2024 21:05 Ответить
Водку и закуску на время фотосессии прибрали в отот холодильник на заднем плане ?
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09.01.2024 22:11 Ответить
Умєркін там основняк. Царь во дворца.
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09.01.2024 23:08 Ответить
Вийди на сп і все побачиш сам ,а слухати цих мудаків які з укриття носа не показують себе неповажати
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10.01.2024 08:48 Ответить
я б підписав фотки:

умеров та холодильник.

все інше, немає значення!
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10.01.2024 09:06 Ответить
Після подібних виходів раніше якось посилювались негаразди в тих місцях.
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10.01.2024 10:40 Ответить
 
 