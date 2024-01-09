Залужный посетил позиции ВСУ в районе Купянска. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня, 9 января, посетил позиции в районе города Купянск Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министерства обороны Украины.
Кроме Залужного, район Купянска посетили министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Шаптала.
Командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вблизи Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.
По словам военных, успехов у российских окупантов на этом направлении нет.
"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится", - подчеркнул министр обороны.
Пожалуйста, подождите...
колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дрожь.
Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась,
и вороные драконы понесли его..." І. Ільф і В. Петров "Двжнадцать стульєв".
Ось довелося
Насправді Залужний їхав знімати Сирського з напрямку і призначати нового командира. Тільки істерика Умєрова і відсутність зв'язку з Зеленським, який мастить лижі в Давос, зупинили цей намір. Штабний аналіз Шаптали взагалі був вбивчим для Сирського показавши провали по всім напрямкам від тактики до логістики.
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Залужний віддає накази тому ж Сирському та накази іноді не продумані, який Сирський змушений їх виконувати на пряму - тому Сирський м'ясник, а Залужний душечка та сонечко ясне
Про "успішний комунікаційний кейс Бахмут" від гламурної піарниці Андрія Єрмака Даші Зарівної - щось чули? Чиї накази виконував тоді Сирський?
Залужний віддає накази "не продумані"?
То з ОП накази "продумані"?
Тут й питати не треба, не треба читати ваші брехні та маніпуляції - достатньо "залежного".
умеров та холодильник.
все інше, немає значення!