С вечера оккупанты дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области, без пострадавших. ФОТОрепортаж

Вечером 9 января оккупанты ударили по Никополю дроном-камикадзе, около полуночи обстреляли Марганецкую громаду.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером агрессор атаковал Никополь дроном-камикадзе. Повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение и линия электропередач" - говорится в сообщении.

Ночью оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии одно из сел Марганецкой громады. Погибших и пострадавших нет.

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