С вечера оккупанты дважды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области, без пострадавших. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Вечером 9 января оккупанты ударили по Никополю дроном-камикадзе, около полуночи обстреляли Марганецкую громаду.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером агрессор атаковал Никополь дроном-камикадзе. Повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение и линия электропередач" - говорится в сообщении.
Ночью оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии одно из сел Марганецкой громады. Погибших и пострадавших нет.
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