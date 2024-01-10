За сутки оккупанты обстреляли более 17 населенных пунктов Харьковщины, поврежден детский лечебный оздоровительный центр, линии электропередач. ФОТОрепортаж

В течение суток оккупанты нанесли удары по более чем 17 населенным пунктам области: Уды, Веселое, Слобожанское Харьковского района, Волчанск, Малая Волчья Чугуевского района, Купянск, Ивановка Купянского района. Авиаудары зафиксировали по Веселому, Петропавловке, Ивановке, Табаевке, Песчаному, Берестовому Купянского района.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"9 января, около 23:00, российские оккупанты ударили по Харькову с территории Белгорода двумя ракетами С-300. Поврежден детский лечебный оздоровительный центр. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория заведения. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов с. Слобожанское Харьковского района повреждены опоры линий электропередач, здание поселкового совета, окна, крыша, забор, стены и близлежащее соседнее помещение. Потерпевших нет.

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