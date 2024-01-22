Россияне сбросили взрывчатку на мужчину в Бериславе: Он погиб. ФОТО

В Бериславе на Херсонщине российские оккупанты сбросили взрывчатку на местного жителя. Мужчина погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, который ехал по улице на мотоцикле. В настоящее время личность погибшего устанавливается", - говорится в сообщении.

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