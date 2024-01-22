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Россияне сбросили взрывчатку на мужчину в Бериславе: Он погиб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Бериславе на Херсонщине российские оккупанты сбросили взрывчатку на местного жителя. Мужчина погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, который ехал по улице на мотоцикле. В настоящее время личность погибшего устанавливается", - говорится в сообщении.

Смотрите: Во время ночного авиаудара по Херсонщине вражеские снаряды попали по территориям домовладений и мужского монастыря. ФОТО

Загиблий внаслідок російської атаки чоловік у Бериславі
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Топ комментарии
+11
обов'язково! "орки" і "окупанти" - з роками забудеться, а нам, дурням, має на генному рівні бути викарбуванл на сотні поколінь вперед, що це саме - РОСІЯНИ.
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22.01.2024 14:17
+9
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22.01.2024 14:22
+7
кацапські гниди...
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22.01.2024 14:26
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Правила форума Совет форумчан
а в заголовку обов"язково писати"росіяни"???
не орки, не окупанти, не нелюди....
може брати, старші, скинули ???
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22.01.2024 14:12 Ответить
обов'язково! "орки" і "окупанти" - з роками забудеться, а нам, дурням, має на генному рівні бути викарбуванл на сотні поколінь вперед, що це саме - РОСІЯНИ.
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22.01.2024 14:17 Ответить
Угу, СТАРШІ БРАТИ, так сказати, ...об їх мать.
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22.01.2024 14:20 Ответить
Пращурам українців було добре відомо, що це таке - москаль але на жаль, багато хто витратив відомі нашим предкам знання. Просто загугліть: прислів'я про москалів.
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22.01.2024 16:24 Ответить
Московити, або рашисти.
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22.01.2024 14:21 Ответить
обов"язково писати треба
Московія,
Рашка,
русня ,
Ер-ефія,
Орки,
оркостан,
Мордор,
Поребрик,
за поребриком,
на болотах ...... та обовьясково з маленької литери..... не так як я писав ....
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22.01.2024 14:34 Ответить
то ти знайшов слова а у журналістів їх нема
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22.01.2024 14:40 Ответить
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22.01.2024 14:22 Ответить
кацапські гниди...
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22.01.2024 14:26 Ответить
Падлюки кровожерливі , а не росіяни.
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22.01.2024 14:38 Ответить
Немає навіть натяку на вибухівку. Здається, п'яний впав з мопеда і спить. Hi?
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22.01.2024 15:37 Ответить
Дебіл, навіть після зкиду мопед ще якийсь десяток метрів проїде.

Я так розумію що орки чисто на наших мирних жителях вчаться зкидати гранати з дронів на рухомі об'єкти...
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22.01.2024 16:21 Ответить
Не обов"язково це пряме влучання ,достатньо осколка,і людина мертва
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22.01.2024 17:58 Ответить
 
 