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Россияне сбросили взрывчатку на мужчину в Бериславе: Он погиб. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Бериславе на Херсонщине российские оккупанты сбросили взрывчатку на местного жителя. Мужчина погиб.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, который ехал по улице на мотоцикле. В настоящее время личность погибшего устанавливается", - говорится в сообщении.
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+11 Сергей Белый 8588f508
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не орки, не окупанти, не нелюди....
може брати, старші, скинули ???
Московія,
Рашка,
русня ,
Ер-ефія,
Орки,
оркостан,
Мордор,
Поребрик,
за поребриком,
на болотах ...... та обовьясково з маленької литери..... не так як я писав ....
Я так розумію що орки чисто на наших мирних жителях вчаться зкидати гранати з дронів на рухомі об'єкти...