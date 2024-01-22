РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6694 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
5 360 10
Днепр_город (3761) задержание (6583) Одесса (7377) СБУ (18712) шпионаж (1224)

Задержаны четыре пророссийских интернет-агитатора, среди них - тиктокер, который восхвалял удар "Искандерами" по Харькову 2 января, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Служба безопасности разоблачила еще четырех пророссийских интернет-агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Они героизировали воздушные атаки РФ на гражданскую инфраструктуру нашего государства и дискредитировали командование сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, фигуранты призывали к капитуляции перед страной-агрессором и разжигали ненависть среди разных национальных общин Украины.

Так, в Одессе задержан местный блоггер, разместивший в ТикТок собственное видео, в котором оправдывал воздушную атаку РФ на Харьков 2 января этого года.

Тогда оккупанты ударили по городу российскими ракетами типа "Искандер", что привело к большому количеству погибших и раненых местных жителей.

Несмотря на это, фигурант пытался отбелить военное преступление захватчиков перед 12-тысячной аудиторией пользователей своей страницы. В тот же день этот фейк вышел в эфире РосТВ, откуда его подхватили пропагандистские информресурсы.

Также сообщается, что на Киевщине киберспециалисты СБУ разоблачили местную жительницу, которая через собственные аккаунты в фейсбуке и телеграмме агитировала украинцев "сложить оружие" и не сопротивляться рашистам.

російські,агітатори
російські,агітатори
російські,агітатори
російські,агітатори
російські,агітатори
російські,агітатори
російські,агітатори

Также злоумышленница использовала интернет-ресурсы для распространения фейков о разных национальных общинах Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Наводил российские ракеты на военные госпитали, где лечились воины ВСУ: СБУ задержала информатора РФ в Николаеве. ФОТО

"В Черкасской области контрразведчики СБУ разоблачили местного жителя, выступавшего в поддержку оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей".

Кроме того, имея вид на жительство в России, мужчина героизировал российских захватчиков и отрицал их военные преступления в Украине", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в Днепре задержан координатор местной ячейки прокремлевской организации "народовластие". Злоумышленник от имени "общественного объединения" публиковал в соцсетях фейки по отношению к представителям местных религиозных общин.

Также он распространял дезинформацию о деятельности сил безопасности и обороны на территории прифронтового региона.

В настоящее время всем фигурантам доложено о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ликвидирована масштабная коррупционная схема на таможенном посту "Тиса", пяти таможенникам сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

Преступные действия еще двух пропагандистов дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков).

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводили сотрудники СБУ в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черкасской областях при процессуальном руководстве прокуратур.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
А цього затримали?
Чи СБУ не знає, де його шукати?
Політтехнолог президента України Володимира Зеленського Володимир Петров у 2015 році звинувачував ЗСУ в обстрілах мирних жителів Донбасу та співпрацював із кремлівським пропагандистом Гремом Філліпсом. Джерело: https://censor.net/ua/v3469054
показать весь комментарий
22.01.2024 15:03
+11
Ось ця тварина тіктоківська з незаблюреною пикою:



показать весь комментарий
22.01.2024 15:35
+8
І будуть у вʼязниці український хліб їсти? Нехай працюють на розбірці завалів . Пусть дивляться що вони наробили
показать весь комментарий
22.01.2024 14:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І будуть у вʼязниці український хліб їсти? Нехай працюють на розбірці завалів . Пусть дивляться що вони наробили
показать весь комментарий
22.01.2024 14:49 Ответить
Спочатку їх засудити потрібно. А це не один місяць.
показать весь комментарий
22.01.2024 15:49 Ответить
А цього затримали?
Чи СБУ не знає, де його шукати?
Політтехнолог президента України Володимира Зеленського Володимир Петров у 2015 році звинувачував ЗСУ в обстрілах мирних жителів Донбасу та співпрацював із кремлівським пропагандистом Гремом Філліпсом. Джерело: https://censor.net/ua/v3469054
показать весь комментарий
22.01.2024 15:03 Ответить
Ніт , цього Петрова не моджно ,вовік 🤡 не дозволяє ...
показать весь комментарий
22.01.2024 15:08 Ответить
На фото поряд з пачпортом, лежать кацапсячі срублі. Цікаво, невже їх зараз приймають в банках України?
показать весь комментарий
22.01.2024 15:19 Ответить
Ось ця тварина тіктоківська з незаблюреною пикою:



показать весь комментарий
22.01.2024 15:35 Ответить
Во время войны поверьте!нужно запретить все тиктоки фейсы телеграмы каналы!!!!и Т.П.!!!или пусть за разрешение платят мильярдеры хухреновы каждому за ПОСТ!!!!А вообще я по чесноку!!!бросьте всё это говнкакашку и они сами придут!!!мильярды таят начнут!!!!а в скажите 5%мне за лайк!!!и всё будет всем в шоколаде!!!😂😂😂Правда!!!стали цукеры маски безосы и т.п.!!!на васа вы лохи для них рабы!!!!ПУТИН Х.У.Й.Л.О.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.01.2024 16:25 Ответить
Вже заборонили телеканали 5-й, Еспресо, Прямий, все єдиний лохотрон, і що, краще стало?
показать весь комментарий
22.01.2024 17:24 Ответить
 
 