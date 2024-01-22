В Украине второй раз за день была масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К (обновлено)

22 января вторично днем по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Снова слетал вражеский МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. По состоянию на 15:34 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас актуальная карта тревог такова:

Воздушная тревога в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях связана с активностью тактической вражеской авиации.

По состоянию на 14.59 карта тревог была такова:

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - информирует командование Воздушных сил.

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