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В Украине второй раз за день была масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
22 января вторично днем по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Снова слетал вражеский МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. По состоянию на 15:34 объявлен отбой угрозы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Сейчас актуальная карта тревог такова:
Воздушная тревога в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях связана с активностью тактической вражеской авиации.
По состоянию на 14.59 карта тревог была такова:
"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - информирует командование Воздушных сил.
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piligrim
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