РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6694 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине
1 852 5
Воздушные силы (1007) воздушная тревога (348)

В Украине второй раз за день была масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

22 января вторично днем по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Снова слетал вражеский МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. По состоянию на 15:34 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас актуальная карта тревог такова: 

Карта тривог

Воздушная тревога в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях связана с активностью тактической вражеской авиации.

По состоянию на 14.59 карта тревог была такова:

Масштабна тривога

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - информирует командование Воздушных сил.

Также смотрите: По всей Украине была объявлена тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже другий місяць "вирішують" питання оголошення тривог...
показать весь комментарий
22.01.2024 15:08 Ответить
До тої ******* савасейки,дальше чим до усть луги?Лінуюсь гуглити... Якщо так саме дронів би туди...стаю хоч притули хоч мінтрансу хоч партнерів....Бо ці міги прикумарили.
показать весь комментарий
22.01.2024 15:11 Ответить
І що?) росіяни 2 роки б"ють по нашим аеродромам ракетами, і це не заважає нашим літакам взлітати і виконувати завдання..
показать весь комментарий
22.01.2024 15:14 Ответить
А щоб не кумарили міги, потрібно переформатувати наше реагування на них.
показать весь комментарий
22.01.2024 15:15 Ответить
вони там кожні 15 хвилин злітають? 15:34 вілміна, 15:50 - нова тривога...
показать весь комментарий
22.01.2024 15:53 Ответить
 
 