В течение дня оккупанты 6 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и дважды - из тяжелой артиллерии. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В течение 22 января россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии. Под обстрелами находились Никополь, Марганец и Марганецкая громада.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"На Никопольщине почти не бывает тихих часов. Только за сегодня - 6 атак дронами-камикадзе и 2 обстрела из тяжелой артиллерии. По райцентру, Марганцу и громаде.
Люди невредимы. Повреждены частный дом, пара хозяйственных построек и автобус", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...