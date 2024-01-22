РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6694 посетителя онлайн
Новости Фото Политика УкраиныВойна в Украине
2 071 4
День Соборности Украины (263) Зеленский (16609) награда (1672)

Зеленский вручил государственные награды по случаю Дня Соборности Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

По случаю Дня Соборности Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим и гражданским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський вручив нагороди

За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу Зеленский вручил награду Президента Украины "Крест боевых заслуг" десяти военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

В частности, награду получили:

  • сержант Олег Бернадский, который в составе штурмового подразделения защищает Украину на Запорожском и Донецком направлениях;
  • солдат Олег Дуженький, неоднократно осуществлявший разведку в тылу противника;
  • морпех, младший сержант Сергей Крикливый, выполнявший боевые задания на Николаевщине, Херсонщине и Донетчине;
  • командир зенитного ракетного дивизиона командования "Південь" подполковник Сергей Литвиненко;
  • майор Роман Стрижобык, который планирует, организует и обеспечивает выполнение боевых задач на Донецком направлении;
  • командир инженерно-саперной роты лейтенант Вадим Тимощук, выполняющий задания в Запорожской области.

Зеленський нагородив військових

Зеленський нагородив військових
Зеленський нагородив військових
Зеленський нагородив військових

Смотрите также: Зеленский вручил 30 жилищных сертификатов Героям Украины и семьям павших Героев. ФОТОрепортаж

Президент также вручил "Крест боевых заслуг":

  • старшему солдату Владимиру Тимощуку, командующему мобильной огневой группой по противовоздушному прикрытию оперативной группировки войск "Дунай";
  • разведчику, младшему лейтенанту Виталию Тулайдану, выполняющему боевые задания на Донетчине, Луганщине, Харьковщине;
  • мастер-сержанту Петру Федунову, неоднократно участвовавшему в штурме позиций оккупантов, взятии в плен российских военных и эвакуации раненых побратимов;
  • командиру патрульного катера старшине 1 статьи Александру Часовскому.

Нагородження до Дня Соборності Зеленський
Нагородження до Дня Соборності Зеленський
Нагородження до Дня Соборності Зеленський
Нагородження до Дня Соборності Зеленський
Нагородження до Дня Соборності Зеленський

Смотрите также: Зеленский в День Соборности Украины: "Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться". ВИДЕО

Нагородження до Дня Соборності Зеленський

Кроме того, за заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессионального долга и по случаю Дня Соборности Зеленский вручил ордена князя Ярослава Мудрого ІІІ степени, "За заслуги" ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, княгини Ольги І и ІІІ степеней, медали "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть", а также присвоил почетное звание "Заслуженный врач Украины" .
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дєрьмак на місці. Всьо ідьот по плану.
показать весь комментарий
22.01.2024 19:26 Ответить
Отец руководителя Офиса президента Андрея Ермака -

сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке Борис Ермак.

С 1999 года бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс Украина»

является гражданин Российской Федерации Рахамим Эмануилов, а директором компании является отец Андрея Ермака Борис Ермак.

Рахамим Эмануилов - не просто россиянин.
Он является советником председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, часть членов которой назначает президент РФ Владимир Путин»
показать весь комментарий
22.01.2024 19:37 Ответить
Якщо нагороджують з нагоди якоїсь дати, то виходить, що інакше люди нагороди не заслужили?
Просто нагородити за реальні заслуги неможна?
показать весь комментарий
22.01.2024 20:59 Ответить
І ніхто не харкнув у морду цьому обдолбаному продажному злодюжному аморалу!?
показать весь комментарий
23.01.2024 18:32 Ответить
 
 