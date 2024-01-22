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Россияне сбросили четыре управляемых авиабомбы на село на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

херсонщина

На одно из сел в Миловской громаде Херсонской области оккупанты сбросили четыре управляемых авиабомбы.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"На одно из сел в Миловской громаде россияне сбросили четыре управляемых авиабомбы. Удар пришелся по жилым домам. Некоторые дома уничтожены полностью", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрела – на фото.

Росіяни скинули авіабомби на Херсонщину

В ОВА отметили, что пострадавших среди местных жителей нет.


Росіяни скинули авіабомби на Херсонщину

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Росіяни скинули авіабомби на Херсонщину
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На Кончену Заспу та Козин жодної бомби за 2 роки.
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22.01.2024 22:22 Ответить
Хочу звернутисьдо журналістів - давайте відрізнять керовані авіабомби від крилатих. Щоб не було путанини.
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22.01.2024 22:38 Ответить
Це часом не той рашистський СУ-35 скинув КАБи, який сьогодні збили?
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22.01.2024 23:21 Ответить
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22.01.2024 23:28 Ответить
На село? То хай би в болото.
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23.01.2024 00:32 Ответить
а Франція ухвалила рішення про надання Україні до 50 авіабомб AASM Hammer щомісяця. Чи можна ці авіабомби протиставити російським КАБам і наскільки це важлива річ.
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23.01.2024 07:52 Ответить
 
 