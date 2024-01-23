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обстрел (20395) Нацполиция (15750) Харьков (6546) Балаклея (244)

Серия ударов по Харькову и области: горит газопровод, раненые дети. В Балаклее обстрелян оздоровительный лагерь, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг нанес серию ударов по Харькову и области – горит газопровод, ранены дети.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксировано четыре попадания в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей.

Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы.

Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно – двумя ракетами С-300.

Читайте: В результате обстрела Харькова 16 января погиб мужчина. 17 человек пострадали, - полиция

Харків обстріл
Харків обстріл
Харків обстріл
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Топ комментарии
+9
А по нефтепроводу *дружба* рашисты не попали? Почему? Почему мы до сих пор качаем Орбану и Фицу рашистскую нефть?
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23.01.2024 07:43
+9
Вы лучше посчитайте сколько рашисты получают прибыли продавая нефть по единственному нефтепроводу в Европу и на ети деньги строя ракет? Вы посчитайте сколько Украина теряет в день от войны прокачивая рашистскую нефть. Вы посчитайте что Орбан которому мы качаем нефть заблокировал помощь от ЕС минимум на 50млрд. И как я уже сказал, не делайте из кацапов полных идиотов и не думайте что они дали бы нам прокачивать ихнюю нефть и газ если бы ето нам было выгоднее чем им.
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23.01.2024 08:19
+6
Та ти вже заколупав своєю методичкою про "відповідаючи у відповідь"
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23.01.2024 07:56
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А по нефтепроводу *дружба* рашисты не попали? Почему? Почему мы до сих пор качаем Орбану и Фицу рашистскую нефть?
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23.01.2024 07:43 Ответить
Можливо тому що нам за це гроші платять, які допомагають вбивати москалів?
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23.01.2024 07:57 Ответить
Вы такой бред несете. Неужели вы думаете что в кремле сидят такие дураки которые бы дали Украине прокачивать свою нефть зная что хоть копейка с етих денег идет на ЗСУ? Вы мне напоминаете 2014 год когда так же визжали что Украине не выгодно разрывать отношения и прекращать торговлю с РФ и поставки воды и електроенергии в окупированный дамбас и крым
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23.01.2024 08:04 Ответить
Росія сплачує Україні за перекачку по цьому нафтопроводу від 1 до 1.5 міліардів баксів щорічно. Вочевидь ніхто безкоштовно давати користуватись своєю трубою не буде.
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23.01.2024 08:08 Ответить
Вы лучше посчитайте сколько рашисты получают прибыли продавая нефть по единственному нефтепроводу в Европу и на ети деньги строя ракет? Вы посчитайте сколько Украина теряет в день от войны прокачивая рашистскую нефть. Вы посчитайте что Орбан которому мы качаем нефть заблокировал помощь от ЕС минимум на 50млрд. И как я уже сказал, не делайте из кацапов полных идиотов и не думайте что они дали бы нам прокачивать ихнюю нефть и газ если бы ето нам было выгоднее чем им.
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23.01.2024 08:19 Ответить
Ті гроші - це 0.001% від прибутку, який отримують москалі, а той прибуток йде на вбивство українців, якщо ви не замислювались.
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23.01.2024 08:08 Ответить
Для України ці 1-1.5 міліарда доларів на рік далеко не 0.001% від прибутку.
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23.01.2024 08:10 Ответить
росія сплачує лише 150 млн у рік, 1,5 млрд це контракт на 10 років. А прибуток від транзиту отримує 6 млрд на РІК. Тому і рахуйте можливості.
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23.01.2024 08:17 Ответить
Тобто, з 100% отриманих грошей 2,5% йдуть на допомогу вбивства москалів, а 97,5% летять на голову українцям.
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23.01.2024 08:25 Ответить
А москалі за це отримують набагато більші гроші, за які вбивють нас.
Якась дебільна логіка, що у наших можновладців, що у п. Анни Петрової
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23.01.2024 08:13 Ответить
Ви просто рахувати не вмієте. Для москалів це крапля в морі в порівнянні з їх загальним експортом. А для нас це 1/10 допомоги від ЄС (50 міліардів на 5 років, це по 10 млрд на рік).
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23.01.2024 08:16 Ответить
Тоесть за хорошую денюшку можно и рачком постоять,кацапам подзаработать дать. Логично.
А почему санкции плохо работают?
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23.01.2024 08:20 Ответить
На етой нефтяной трубе сидят Орбан и Фицо. Какое совпадение что они аж из штанов выпрыгивают делая все чтобы мы проиграли. Вспомните как Германия была против помощи Украине пока сидели на газовой игле рашки. Вы хоть бы 2+2 научились складывать и понять что рашисты не просто так дают нам качать ету нефть. И к вашему сведению Украина из-за войны теряет в день больше чем зарабатывает на прокачке рашистской нефти за год. Я уже не говорю о политических и моральных потерях. Мы требуем от всего мира ввести санкции а сами за три копейки чистим рашистам ботинки
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23.01.2024 08:25 Ответить
Якщо поліція фото постить без перестанку з точними даними, то зо пи ати про щирих
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23.01.2024 07:44 Ответить
Хенде хох! Вас вільст ду гир?
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23.01.2024 07:48 Ответить
А де точні дані?
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23.01.2024 07:50 Ответить
Поліція їх постить прямо в Валентину.
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23.01.2024 07:55 Ответить
Буквар, читати навчіться. Бо газопровід це просто так і оздоровчий табір Балаклія також не маркер. 60% інформації для ворога від таких які не бачать не протистоять,а запитують
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23.01.2024 07:57 Ответить
Боже, що це "Буквар кома читати навчіться..." і далі по тексту. Якою це мовою і про що? Так де точні дані?
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23.01.2024 08:19 Ответить
Та ти вже заколупав своєю методичкою про "відповідаючи у відповідь"
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23.01.2024 07:56 Ответить
*****, і навіть жеж не приховується, хоч би дві-три літери змінив...
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23.01.2024 07:59 Ответить
Ви бачили її дату реєстрації? Їй до дупи Україна і війна, вона по замовленню і за гроші
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23.01.2024 07:59 Ответить
Киця, ти дешевому кремлєботу відповідаєш, в нього навіть функціі "змінити платівку" нема...
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23.01.2024 08:00 Ответить
Що там Сірожа Лєщенко вчора казав? В Україні повністю безпечно тільки в 30-40 км від фронту ні? Люблю коли брехню зелених потвор одразу, моментально видно.
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23.01.2024 07:53 Ответить
Как газопровод. А шо ж там по нему качают уже 2 года и откуда и куда(в Венгрию,Словакию)?
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23.01.2024 08:17 Ответить
Кацап не хочет что бы Украина его газ прокачивала и ему прибыль приносила.
Оригинально.
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23.01.2024 08:56 Ответить
прибыль? ты в своем уме? твоя рашка через китай индию и турцию в тысячи раз больше прибыли получают кончай писать бред ..
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23.01.2024 09:07 Ответить
Тоесть Русосвинюшник без прибыли через Украину качает и Украина благотворительностью занимается.
Так почему там санкции не работают?
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23.01.2024 09:21 Ответить
‪Сподіваюсь це той газопровід, що до наших мадярських та словацьких друзяк? ‬😅
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23.01.2024 09:25 Ответить
А МЭР КТО !!!???
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23.01.2024 09:28 Ответить
 
 