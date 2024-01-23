7 972 39
Серия ударов по Харькову и области: горит газопровод, раненые дети. В Балаклее обстрелян оздоровительный лагерь, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг нанес серию ударов по Харькову и области – горит газопровод, ранены дети.
Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, зафиксировано четыре попадания в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей.
Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы.
Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно – двумя ракетами С-300.
Топ комментарии
+9 Alex Nosov dd1cb531
показать весь комментарий23.01.2024 07:43
+9 Alex Nosov dd1cb531
показать весь комментарий23.01.2024 08:19
+6 anna petrova fabee43b
показать весь комментарий23.01.2024 07:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Якась дебільна логіка, що у наших можновладців, що у п. Анни Петрової
А почему санкции плохо работают?
Оригинально.
Так почему там санкции не работают?