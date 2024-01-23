Последствия ракетного удара в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж

В Соломенском районе столицы зафиксировано повреждение одного жилого дома. На местах работают подразделения ГСЧС.

Об этом сообщает КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Информация относительно повреждения детского сада в Святошинском районе не подтвердилась, но рядом с ДУЗ загорелись авто.

Появилась информация о повреждении одного жилого дома в Соломенском районе города. Информация уточняется. На местах работают подразделения ГСЧС. Напомню, воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

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Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.

В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.







