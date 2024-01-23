Последствия ракетного удара в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Соломенском районе столицы зафиксировано повреждение одного жилого дома. На местах работают подразделения ГСЧС.
Об этом сообщает КГВА, передает Цензор.НЕТ.
"Информация относительно повреждения детского сада в Святошинском районе не подтвердилась, но рядом с ДУЗ загорелись авто.
Появилась информация о повреждении одного жилого дома в Соломенском районе города. Информация уточняется. На местах работают подразделения ГСЧС. Напомню, воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.
Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.
В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.
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На котру годину засідання радбезу оон?
Чи отак у бункері пересиділи,і все,до слідуючої атаки?
Небензі бояться?
заставляет Зимбабвэ на него работать.
1. Дальність ураження з ПЗРК Стінгер складає 4500 метрів. Тобто, оператор цієї системи контролює коло в 9 кілометрів. Нехай буде ефективне застосування в 5 кілометровому колі!
2. Згідно з деякими даними, в Україні більше 6000+ комплексів ПЗРК! це, щонайменше можна відконтролювати 30,000 кілометрів повітряного простору
для балістичних ракет є спеціалізовані комплекси
ще раз, для тих, хто як пробка - кацапи запускають свої крилаті ракети майже по одному і тому ж маршруту, чого на цих маршрутах не знаходяться чуваки з пзрк - це загадка!
що стосується чим можна збити? то збивають навіть з кулемента