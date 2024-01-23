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Последствия ракетного удара в Соломенском районе Киева. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Соломенском районе столицы зафиксировано повреждение одного жилого дома. На местах работают подразделения ГСЧС.

Об этом сообщает КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Информация относительно повреждения детского сада в Святошинском районе не подтвердилась, но рядом с ДУЗ загорелись авто.

Появилась информация о повреждении одного жилого дома в Соломенском районе города. Информация уточняется. На местах работают подразделения ГСЧС. Напомню, воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Читайте: Ракетная атака на Киев: в Святошинском районе горит здание, в Печерском - попадание в нежилое здание. 7 человек пострадали (обновлено)

Как отмечалось, утром 23 января по всей территории Украины объявлено воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Зафиксированы пуски ракет.

В Киеве и в Киевской области работает ПВО. Также прогремели взрывы в Харькове.

Ракетний удар по Солом'янському районі Києва
Ракетний удар по Солом'янському районі Києва
Ракетний удар по Солом'янському районі Києва
Ракетний удар по Солом'янському районі Києва
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Топ комментарии
+12
У мене до влади одне питання:
На котру годину засідання радбезу оон?
Чи отак у бункері пересиділи,і все,до слідуючої атаки?
Небензі бояться?
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23.01.2024 08:17
+10
хоча б робили б, кожного разу, заяву, що "Україна залишає за собою право на відповідь за цю варварську атаку"! В ідеалі було б, одразу б розхєрачить щось на территорії московії
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23.01.2024 08:23
+6
я думаю, що з боку азіатських країн, кордон московії - прохідний двір! невже важко відправити туди спецпризначенців, гарантував їх сімʼям, скажемо мільйон долларів кожній, щоб ці спецпризначенці знищили ті срані ту
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23.01.2024 08:13
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А не ранувато вони фото публікують, чи це щось інше?
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23.01.2024 08:11 Ответить
Цє падіння обломків а не влучення ракет.Коректувати неможливо.
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23.01.2024 10:46 Ответить
я думаю, що з боку азіатських країн, кордон московії - прохідний двір! невже важко відправити туди спецпризначенців, гарантував їх сімʼям, скажемо мільйон долларів кожній, щоб ці спецпризначенці знищили ті срані ту
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23.01.2024 08:13 Ответить
У мене до влади одне питання:
На котру годину засідання радбезу оон?
Чи отак у бункері пересиділи,і все,до слідуючої атаки?
Небензі бояться?
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23.01.2024 08:17 Ответить
хоча б робили б, кожного разу, заяву, що "Україна залишає за собою право на відповідь за цю варварську атаку"! В ідеалі було б, одразу б розхєрачить щось на территорії московії
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23.01.2024 08:23 Ответить
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23.01.2024 08:30 Ответить
Дуже цікаво, чи в тих модифікаціях F-16, що нарешті надійдуть до нас від партнерів, будуть введені штучні програмні обмеження в бортовій системі управління озброєннями, щоб неможливо було навести ракету "повітря-земля" на ціль на тариторії рашки. І які типи ракет дадуть, далекобійні, чи старі пукалки часів холодної війни з дальністю до 10км, які шкода було викинути?
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23.01.2024 08:34 Ответить
Чим? Асфальтом чи плиткою?
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23.01.2024 08:48 Ответить
ООН-це збіговисько імпотентів, невже досі незрозуміло ? Сидять з розумним виглядом слухають те лисе чмо та іноді виявляють стурбованість чи героїчно щось засуджуть. А на наступний день знову з розумним виглядом слухають про якихось бойових комарів, та "терористичні удари України по мирній рф".
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23.01.2024 08:33 Ответить
Тоді що там робить Кислиця, чі він теж імпотент?
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23.01.2024 08:37 Ответить
Кислиця намагається достукатися до тих імпотентів.
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23.01.2024 08:38 Ответить
Так его работа заставить других работать? Хорошо,но какое отношение он имеет к другим странам и почему не
заставляет Зимбабвэ на него работать.
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23.01.2024 08:54 Ответить
Уже второй год полномасштабной войны и ракетных обстрелов. И рашисты каждый раз повторяются и каждый раз запускают ракеты по одному и тому же маршруту. По крайней мере с юго-запада. Ну неужели нельзя поставить за чертой города Киева группу с ПЗРК чтобы сбивали ети ракеты перед Киевом, а не ППО и дорогими ракетам над самим городом?
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23.01.2024 08:32 Ответить
це занадто складна задача для українських генералів!
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23.01.2024 08:38 Ответить
Вибачте, але ви з Алексом вище - клоуни 🤡
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23.01.2024 09:40 Ответить
вибачення - зайві
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23.01.2024 10:39 Ответить
В тім то і справа, що маршрути періодично змінюють. Думаєте, для чого рашці потрібні удари по широкому діапазону міст, від сходу до заходу? Щоб відтягнути, розмазати нашу ППО по площах подалі від лінії бойового зіткнення. Щоб їх тактична авіація могла майже безперешкодно полірувати позиції ЗСУ на Донеччині, Запоріжжі КАБами, НУРСами, остерігаючись лише переносних ЗРК.
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23.01.2024 08:38 Ответить
а давайте трохи порахуємо:
1. Дальність ураження з ПЗРК Стінгер складає 4500 метрів. Тобто, оператор цієї системи контролює коло в 9 кілометрів. Нехай буде ефективне застосування в 5 кілометровому колі!
2. Згідно з деякими даними, в Україні більше 6000+ комплексів ПЗРК! це, щонайменше можна відконтролювати 30,000 кілометрів повітряного простору
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23.01.2024 08:45 Ответить
оператор системи Стінгер контролює тільки те, що бачить візуально, а не міфічні "кола в 9 кілометрів". Ви маячну верзете.
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23.01.2024 09:42 Ответить
як би ти відвідувала школьні занняття, то там би дізналася про такий неймовірний факт, що земна поверхня, через округлу форму планети, дозволяє бачити лише на 5 км - тобто людина знаходиться в середені бульбашці, радіусом 5 км. все інше, за цією "бульбашкою" не видно, бо зникає за горизонтом. але звідки тобі, свідку пласкої землі, це знати 😂🤣
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26.01.2024 17:34 Ответить
А я и не говорю чтобы снимать с Киева или других городов ППО. Я говорю что хватило бы двух человек например тех же бесполезных для общества мусоров обучить, которые с копеечным ПЗРК могли бы перехватывать ракеты за городской чертой. Я же вижу как каждый раз ракеты залетают в Киев ровно по тому самому маршруту как по линейке.
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23.01.2024 08:53 Ответить
В А-50 сидиш, що всі маршрути як ракети залітають бачиш? Клоун 🤡
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23.01.2024 09:44 Ответить
Розкажіть, як з ПЗРК збити балістичну ракету?
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23.01.2024 09:01 Ответить
Це клоуни, завдання яких обсерати ПС ЗСУ, нічого вони вам не розкажуть
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23.01.2024 09:43 Ответить
розмова йде про крилаті ракети, а не про балістичні.
для балістичних ракет є спеціалізовані комплекси

ще раз, для тих, хто як пробка - кацапи запускають свої крилаті ракети майже по одному і тому ж маршруту, чого на цих маршрутах не знаходяться чуваки з пзрк - це загадка!

що стосується чим можна збити? то збивають навіть з кулемента
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26.01.2024 17:37 Ответить
Чому не горить мацква?
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23.01.2024 08:48 Ответить
 
 