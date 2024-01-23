Общие боевые потери РФ с начала войны – около 377 820 человек (+960 за сутки), 6214 танков, 8947 артсистем, 11 548 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 377 820 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 377820 (+960) человек,
танков - 6214 (+22) ед,
боевых бронированных машин - 11548 (+59) ед,
артиллерийских систем - 8947 (+51) ед,
РСЗО - 970 (+2) ед,
средства ПВО - 657 (+0) ед,
самолетов - 331 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6961 (+0),
крылатые ракеты - 1820 (+1),
корабли /катера - 23 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 11956 (+65) ед,
специальная техника - 1409 (+12)
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Вбивати і знищувати необхідно цивільних кацапів та інфраструктуру.
Вони( цивільні кацапи) повиині жити , як на пороховий діжці.👈
Ти мабуть хіторови*баний "волонтер"?
*башить ЗСУ повинні по цивільним кацакпам (теж), як кацапі "башать по цивільних українцях.
Тоді є сенс війни - ударом на удар.
А псіхіатрія, до речі, це не наука, як галузь медіцини. Офіційної. Знаєте, так склалося, що мозок - це така ж частина тіла, як і серце, шлунок, легені чи печінка, і він інколи хворіє. Різними хворобами. Нейрохірурги лікують одні хвороби, неврологи - другі, а псіхіатри - треті.
А науки, на які спирається психіатрія, це психологія, патопсихологія, фізіологія та багато інших, і вони теж далеко не "псевдо-", бо завдяки їм люди навчились боротися з багатьма психічними захворюваннями чи полегшати їх сімптоми. Серед нас успішно живуть та діють (часто краще, ніж "нормальні") люди з діагнозами, які дуже б заважали суспільству, якби не псіхіатри та психотерапевти. От зараз вже з фронту іде лавіна чоловіків з ПТСР! Сподіваєтесь обійтись без фахівців? То спитайте у цівілізованих країн, яка різниця!
Я не ховаюсь, я там живу вже десь 30 років. І я - жінка майже 60 років. Так що не влучили, вибачаюсь!
Ну і взагалі навіщо старим емігрантам виступати в ролі вчителів для українців??
Про "живете в РФ" я написала без будь-якого бажання вас образити, а тільки тому, що виключно там усі спірні та нові науки вважають "псевдо-". То був невдалий жарт, вибачаюсь!
З повагою.
211!!! одиниць техніки та 960! чумардосів.
Арта 53!!, броня 81!!, логістика 65!!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 12!.
Давно не було такого врожаю техніки. Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 377 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
100 млн чорних блискучих мішків.
Руzкіх треба екстермінувати як біологічну реальність.
Не тільки 100 млн на параші.
Але також вишуковувати і методично та холоднокровно утилізувати за кордоном.
Усі сліди їхньої життєдіяльності, особливо у т.зв. культурі, ретельно знищити і витерти з колективної пам'яті людства.