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армия РФ (15452) война (47211) ликвидация (1979) уничтожение (3957)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 377 820 человек (+960 за сутки), 6214 танков, 8947 артсистем, 11 548 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 377 820 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 377820 (+960) человек,

танков - 6214 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 11548 (+59) ед,

артиллерийских систем - 8947 (+51) ед,

РСЗО - 970 (+2) ед,

средства ПВО - 657 (+0) ед,

самолетов - 331 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6961 (+0),

крылатые ракеты - 1820 (+1),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 11956 (+65) ед,

специальная техника - 1409 (+12)

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Втрати

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+37
Оце наскирдували бронетехіки
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23.01.2024 08:15
+33
Непогана така посівна, по всіх параметрах. ЗСУ, ви - найкращі!
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23.01.2024 08:16
+32
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23.01.2024 08:17
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Дякую хлопці,ви кращі.Давіть цю погань.Єнот не мовчи.
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23.01.2024 08:14 Ответить
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23.01.2024 08:54 Ответить
Енот-счетовод👍
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23.01.2024 10:25 Ответить
Оце наскирдували бронетехіки
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23.01.2024 08:15 Ответить
По арті рекорд!!!
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23.01.2024 08:44 Ответить
второе место...! первое 58 штук...!
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23.01.2024 09:18 Ответить
Ну тоді хай буде цьогорічний рекорд, бо й справді 15.11.2023 було 58 стволів.
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23.01.2024 09:49 Ответить
Непогана така посівна, по всіх параметрах. ЗСУ, ви - найкращі!
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23.01.2024 08:16 Ответить
Це жнива, а не посівна.
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23.01.2024 10:31 Ответить
Саме посівна, етап збагачення землі добривами.
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23.01.2024 10:39 Ответить
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23.01.2024 08:17 Ответить
арта рекорд!
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23.01.2024 08:17 Ответить
Да, 51 ствол це рекорд з початку війни. Арта і авто вийшли на пряму до своїх ювілеїв, бажаємо успіху обом і хай переможуть чумардоси в своєму прагнені до 380 тис.
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23.01.2024 08:29 Ответить
второе место - но радует...!
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23.01.2024 09:19 Ответить
Шо це було?!👍👍👍👍👍
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23.01.2024 08:19 Ответить
московити лізуть зі всіх щілин.
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23.01.2024 08:43 Ответить
добрячий русоріз
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23.01.2024 09:01 Ответить
211 одиниць наземної техніки, це щось неймовірне, 18.12.2023 було 206 од. і це все таки ця зима, ну дуже вона гаряча для кацапів.
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23.01.2024 08:23 Ответить
Бий рашистську наволоч !
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23.01.2024 08:27 Ответить
Не звизди, співвідношення стабільне з початку повномаштабного вторгнення - приблизно дев'ять кацапів на одиницю техніки (наземної), максимум було 9,6 під час відверто мясних штурмів.
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23.01.2024 08:35 Ответить
Важко рахувати смажених свинособак усередині знищеної техніки, під завалами і по шматках. До поможі ЗСУ з підрахунками на місці подій - покращ статистику.
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23.01.2024 08:37 Ответить
Кажеш бреше генштаб, то ти, мабуть, маєш правдиві дані сидячі на передовій? Ну то поділися справжніми даними.
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23.01.2024 08:38 Ответить
Що таке совсім?
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23.01.2024 08:58 Ответить
Він скопіював, як було в методичці. Там і з пробілами проблема, і з маніпулятивним стилем подачі непідкріпленої дези, і з датою реєстрації. Мабуть, школярів набрали.
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23.01.2024 09:11 Ответить
Само собою, це сарказм ))
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23.01.2024 09:12 Ответить
Тим більше це не єдине некоректне слово в його тексті ))
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23.01.2024 09:15 Ответить
в прокацапськiй мовi є синонiм - "полнiстю на 100 процентiв"
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23.01.2024 09:21 Ответить
То перекладалась методичка і випадково "совсєм" переклав, як "совсім".
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23.01.2024 09:27 Ответить
Типу, вагіни з вугіллям. ))
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23.01.2024 09:37 Ответить
Є ще цибуля зі стрілами, але твоє мені подобається більше.
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23.01.2024 09:52 Ответить
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23.01.2024 10:12 Ответить
Свинособака..
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23.01.2024 09:11 Ответить
Єдина приємна ранкова новина, що незважаючи ні на що ,наші героїчні ЗСУ безпощадно знищують рашиську нечисть в живій силі і техніці. Слава ЗСУ !
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23.01.2024 08:30 Ответить
Якось...
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23.01.2024 08:36 Ответить
Вбивати тільки кацапську армію це доре, але замало!
Вбивати і знищувати необхідно цивільних кацапів та інфраструктуру.
Вони( цивільні кацапи) повиині жити , як на пороховий діжці.👈
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23.01.2024 08:40 Ответить
Перетинаєш кордон, купляєш ніж і ріжеш цивільних на свій розсуд. А ЗСУ не стануть ризикувати допомогою союзників через якогось провокатора. Щодо інфраструктури, то роблять, що можуть і без порад - допоможи матеріально.
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23.01.2024 08:51 Ответить
На 500 млрд. $$ допомогли вже союзники, так ДЕ ця допомога??
Ти мабуть хіторови*баний "волонтер"?
*башить ЗСУ повинні по цивільним кацакпам (теж), як кацапі "башать по цивільних українцях.
Тоді є сенс війни - ударом на удар.
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23.01.2024 09:04 Ответить
Пий зеленку, істеричко - в тебе вавки в голові. ))
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23.01.2024 09:21 Ответить
Ти сам істерічка, істерія - це жіноча психічна хвороба. В мене її нема.
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23.01.2024 09:27 Ответить
Камінг-аут зараховано. )))
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23.01.2024 09:31 Ответить
Суто для довідки: ви, мабуть, живете ще у XIX сторіччі - саме тоді вважалось, що істерія - жіноча хвороба. Але більш, ніж за 100 років медицина, у тому числі психіатрія, пішла далі. І так вийшло, що істерією страждають люди незалежно від статі! А буває, що чоловіки навіть частіше...
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23.01.2024 09:42 Ответить
Ви мабуть живете в 18 сторіччі - "псіхіатрія" - це взагалі псевдонаука.
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23.01.2024 09:45 Ответить
Ну, тоді ви скоріш за все живете у РФ, бо у них усі науки "псевдо-": кібернетика, генетика, психологія...

А псіхіатрія, до речі, це не наука, як галузь медіцини. Офіційної. Знаєте, так склалося, що мозок - це така ж частина тіла, як і серце, шлунок, легені чи печінка, і він інколи хворіє. Різними хворобами. Нейрохірурги лікують одні хвороби, неврологи - другі, а псіхіатри - треті.

А науки, на які спирається психіатрія, це психологія, патопсихологія, фізіологія та багато інших, і вони теж далеко не "псевдо-", бо завдяки їм люди навчились боротися з багатьма психічними захворюваннями чи полегшати їх сімптоми. Серед нас успішно живуть та діють (часто краще, ніж "нормальні") люди з діагнозами, які дуже б заважали суспільству, якби не псіхіатри та психотерапевти. От зараз вже з фронту іде лавіна чоловіків з ПТСР! Сподіваєтесь обійтись без фахівців? То спитайте у цівілізованих країн, яка різниця!
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25.01.2024 13:36 Ответить
Саме я мешкаю в Украiнi , i не ховаюсь , як саме ви десь ... (скорiше за все за vpn)-(((((((:
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27.01.2024 07:17 Ответить
Коли немає що відповісти, починається спів - хто де ховається...

Я не ховаюсь, я там живу вже десь 30 років. І я - жінка майже 60 років. Так що не влучили, вибачаюсь!
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27.01.2024 15:06 Ответить
Коли немає , що авідповісти то ви починаєте нахабто брехати "Ну, тоді ви скоріш за все живете у РФ""
Ну і взагалі навіщо старим емігрантам виступати в ролі вчителів для українців??
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27.01.2024 20:01 Ответить
Якщо ви уважно перечитаєте нашу з вами розмову, то побачите, що в ній немає нічого ані про ******* політику, ані про Україну (яку я люблю, пишаюся нею та допомагаю, чим можу), і взагалі нічого з того, про що не можна поговорити двом розумним людям на спільній мові. Вся розмова почалася і продовжилася виключно про галузь медіцини! Хто українець, а хто емігрант - в цій темі неважливо. А важливо те, що ви з великою ймовірністю в цй темі не дуже обізнані, а я навпаки. Тому вважаю, що маю право принаймні повідомити вам про іншу точку зору.

Про "живете в РФ" я написала без будь-якого бажання вас образити, а тільки тому, що виключно там усі спірні та нові науки вважають "псевдо-". То був невдалий жарт, вибачаюсь!

З повагою.
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27.01.2024 20:19 Ответить
Дякую.
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27.01.2024 20:50 Ответить
Рашисти - це вбивці, які прийшли на нашу землю, щоб вбивати цивільних та гвалтувати дітей. Перш за все треба вирізати цю мраzоту заради порятунку українців, яких вона може вбити і вбиває вже зараз
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23.01.2024 09:04 Ответить
Гарно намолотили техніки, та й кацапів пі тищу! Молодці хлопці! СлаваЗСУ!
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23.01.2024 08:52 Ответить
Минув 3621 день москальсько-української війни.
211!!! одиниць техніки та 960! чумардосів.
Арта 53!!, броня 81!!, логістика 65!!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 12!.
Давно не було такого врожаю техніки. Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 377 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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23.01.2024 08:53 Ответить
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23.01.2024 08:55 Ответить
Нам треба 100 млн гарних кaųanів!
100 млн чорних блискучих мішків.
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23.01.2024 11:59 Ответить
Дякую, кожен день чекаю ваші порівняння!
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23.01.2024 09:29 Ответить
похоже 400тыс выйдет к концу зимы а пол миллиона летом
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23.01.2024 09:44 Ответить
Так воно і буде - 380 тис вже на п'ятницю, а 400 тис 3,14дарам на "23 фєвраля". Півляма - подивимось, бо щось все гучніше булькає на болотах.
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23.01.2024 10:06 Ответить
Руzкіх nigapiв треба різати живцем, стріляти, топити, вішати, труїти, четвертувати, колесувати, рубати голови, скидати з висоти.

Руzкіх треба екстермінувати як біологічну реальність.

Не тільки 100 млн на параші.
Але також вишуковувати і методично та холоднокровно утилізувати за кордоном.

Усі сліди їхньої життєдіяльності, особливо у т.зв. культурі, ретельно знищити і витерти з колективної пам'яті людства.
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23.01.2024 09:59 Ответить
Який ти бойовий. А чого за кордоном ці лозунги пишеш?
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23.01.2024 10:50 Ответить
знову пішла жара на фронті; те, що скирдують вату і її техніку - це одна сторона; але ж знову наші відступають, зокрема, в Авдіївці і в Харківській області
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23.01.2024 10:40 Ответить
КАцапи вирішили "пафтарить "битву пад Ржевам"
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23.01.2024 11:03 Ответить
В соцмережах гуляє інфа про збиту вночі Су-шку. Чекаємо на підтвердження
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23.01.2024 10:56 Ответить
В кінці цього огляду (Пехньо) говорять, що вчора ввечері наші на Дніпрі, під Кринками ******** касапську сушку, модель не зрозуміла, так розумію, йде дорозвідка, можливо, в завтрашньому звіті з'явиться додаткова одиничка
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23.01.2024 11:07 Ответить
Страшно уявити, як ЗСУ будуть шинкувати русню, після того як Европа і США почнуть надавати допомогу Україні на 55+61 млрд доларів, якщо і зараз вони так жорстко шинкують орків!!!!
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23.01.2024 15:22 Ответить
 
 