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Последствия вражеских ударов по гражданской инфраструктуре Харькова: под завалами 5-этажки остаются люди. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове после ракетного удара войск РФ под завалами 5-этажного дома остаются люди.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.

"В жилом многоквартирном доме полностью обвалился первый подъезд. Там продолжаются спасательные работы. Работаем на месте, фиксируем последствия".

Уже известно о двух пострадавших и двух погибших в результате обстрела частного сектора в пригороде. Еще одна многоэтажка загорелась после вражеского удара в другом районе Харькова", - отмечает правоохранитель.

Также читайте: Ночью рашисты обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова

Харків влучання у будинок
Харків влучання у будинок
Харків влучання у будинок
Харків влучання у будинок

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате ракетного удара разрушен подъезд многоквартирного дома.
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Кацапські вилупки! 😡 Коли ви вже всі передохнете!
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23.01.2024 08:54 Ответить
Мусора руки в карманы и ржут. Как я и говорил бесполезные для общества тунеядцы. Вместо того чтобы их поставить с ПЗРК по полям и крышам домов и збивать ракеты
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23.01.2024 08:58 Ответить
Мажновладці думають що у поліції є надважлива місія - охороняти їх від вдячних громадян, проте при перших пострілах у відповідь зазначена охорона розбіжиться по закуткам.
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23.01.2024 09:20 Ответить
Рівняйте Білгород з землею. Око за око, зуб за зуб. Смерть кацапам!
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23.01.2024 08:59 Ответить
коник у центрі схож на ведмєдєва
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23.01.2024 09:54 Ответить
Якийсь бородате створіння з команди зеленського вчора казало, що треба повертати українських громадян до прикордонних місць, бо там вже все спокійно. Ще воно зазначало, що люди які поїхали не розуміють тих людей, які залишилися. Але хочу сказати, що дуже розуміють, і розуміють те, що зелені хочуть відволікти увагу і спрямувати агресію людей, які залишилися з корумпованої некомпетентної влади на когось іншого.
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23.01.2024 11:45 Ответить
 
 