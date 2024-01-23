7 582 8
Последствия вражеских ударов по гражданской инфраструктуре Харькова: под завалами 5-этажки остаются люди. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове после ракетного удара войск РФ под завалами 5-этажного дома остаются люди.
Об этом сообщил в фейсбуке начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ.
"В жилом многоквартирном доме полностью обвалился первый подъезд. Там продолжаются спасательные работы. Работаем на месте, фиксируем последствия".
Уже известно о двух пострадавших и двух погибших в результате обстрела частного сектора в пригороде. Еще одна многоэтажка загорелась после вражеского удара в другом районе Харькова", - отмечает правоохранитель.
Ранее сообщалось, что в Харькове в результате ракетного удара разрушен подъезд многоквартирного дома.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
igor shmatko
показать весь комментарий23.01.2024 08:54 Ответить Мне нравится 16
Alex Nosov dd1cb531
показать весь комментарий23.01.2024 08:58 Ответить Мне нравится 8
✘
Павло Йовенко
показать весь комментарий23.01.2024 09:20 Ответить Мне нравится 2
время
показать весь комментарий23.01.2024 08:59 Ответить Мне нравится 14
Bri Bri
показать весь комментарий23.01.2024 09:54 Ответить Мне нравится 0
✘
Roman Titskiy 8e43dafa
показать весь комментарий23.01.2024 11:45 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...