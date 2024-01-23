Рашисты сбросили КАБ на магазин в Бериславе: Пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили по Бериславу на Херсонщине, сбросив авиабомбу на магазин.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Управляемую авиационную бомбу сбросили на магазин. В результате попадания здание уничтожено.

К счастью, пострадавших среди местных жителей нет", – говорится в сообщении.

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