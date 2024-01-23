Рашисты сбросили КАБ на магазин в Бериславе: Пострадавших нет. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупанты ударили по Бериславу на Херсонщине, сбросив авиабомбу на магазин.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Управляемую авиационную бомбу сбросили на магазин. В результате попадания здание уничтожено.
К счастью, пострадавших среди местных жителей нет", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+3 Владимир Николенко 123e1460
показать весь комментарий23.01.2024 09:29
+2 Alex Nosov dd1cb531
показать весь комментарий23.01.2024 09:16
+2 Андрей Пушкарчук
показать весь комментарий23.01.2024 09:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Берислав на правому берегу.
Шо не могли тот самолет загандошить.