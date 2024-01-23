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Рашисты сбросили КАБ на магазин в Бериславе: Пострадавших нет. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты ударили по Бериславу на Херсонщине, сбросив авиабомбу на магазин.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Управляемую авиационную бомбу сбросили на магазин. В результате попадания здание уничтожено.

К счастью, пострадавших среди местных жителей нет", – говорится в сообщении.

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Обстріл Берислава на Херсонщині
Удар КАБ по Бериславу
Влучання КАБ у Бериславі на Херсонщині
Обстріл Берислава росіянами
Удар РФ по Бериславу на Херсонщині
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Топ комментарии
+3
За Донецьк вам ще буде,кацапські підараси,і за магазин у Бериславі.
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23.01.2024 09:29
+2
Когда уже РФ признают террористической организацией? Почему в ООН не поднимается етот вопрос каждый день? Почему террориста Лаврова пускают в ЕС? Рашисты только по гражданским домам и умеют стрелять.
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23.01.2024 09:16
+2
Модератор, *****, убери цього уйобка!
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23.01.2024 09:23
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******* ти підарас, навіть не підарас, а підарасіще! Здохни ти і весь твій рід навіки! Будь ти проклятий навіки!
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23.01.2024 09:21 Ответить
Незнаю кого ви отчухвостили, але мабуть був прокацаплений покидьок. То я приєднуюсь до ваших побажань йому.
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23.01.2024 10:00 Ответить
Якась армяшка прокацапська тут тявкала.
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23.01.2024 11:24 Ответить
За Донецьк вам ще буде,кацапські підараси,і за магазин у Бериславі.
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23.01.2024 09:29 Ответить
У нас немає зайвих снарядів для того щоб вбивати своїх громадян у Донецьку чи кацапи колись жаліли донбасяо?
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23.01.2024 09:32 Ответить
Когда уже РФ признают террористической организацией? Почему в ООН не поднимается етот вопрос каждый день? Почему террориста Лаврова пускают в ЕС? Рашисты только по гражданским домам и умеют стрелять.
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23.01.2024 09:16 Ответить
Модератор, *****, убери цього уйобка!
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23.01.2024 09:23 Ответить
Йди в спам кацапський уйобок. Через п'ять хвилин про тебе забудуть.
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23.01.2024 09:30 Ответить
Ніколи, а нафту і газ купувати як тоді в них, скільки танкерів стояло біля Усть- Луги?
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23.01.2024 09:58 Ответить
Дальность сброса КАБов до 10км.
Берислав на правому берегу.
Шо не могли тот самолет загандошить.
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23.01.2024 12:53 Ответить
 
 