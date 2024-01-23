Ракетная атака рашистов по Украине: Пять человек погибли, по меньшей мере 40 пострадали. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В результате ракетной атаки РФ по состоянию на 8:45 известно о 5 погибших, по меньшей мере 40 человек пострадали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные главы МВД Игоря Клименко.
Так, в Киеве возникло несколько пожаров - в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.
На Киевщине спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены две многоэтажки, частный дом, хозяйственные постройки и авто. Три человека пострадали.
"Днепропетровская область: в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.
Харьков: оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали", - отметили в МВД.
Пожалуйста, подождите...
А по своїх Воно стриляти не може💯
Чи ти так-поскиглити?
Так?
А, ще тебе поставити стратегічно планувати.
І тоді буде відразу перемога.
Я усе вірно зрозумів?
Типу ніякого конструктиву, але замість цього "а в депутатів -майбахи. давайте їх заберемо і буде перемога"
Який критерій доведення звідки гроші? скільки часу на розбор по кожному випадку і скільки слідчих повинні цим займатися? у яких категорій громадян експроприація? скільки років по судах справи будуть йти по кожній справі і скільки оскаржень буде в ЄСПЛ?
Чи ти пропонуєш без судів і слідства забирати майно, а рішенням якогось поліціянта?
Випустити трійки швондеров і шарікових-хай ходять по вулицям та маєткам і забирають усе, що їм на око впало?
не показав звідки гроші на майбах та палац у малібу - кримінальна справа суд конфіскація
- у нас така сама монополія ЗМІ, такий сами моноідіотизм, і таке саме "в нас нема опозиції"
У війні - ми робим дрони і так переможем? Чи наша ціль це бронетехніка як в СССР? Чи домінування в повітрі як завжди в США? Як ми це реалізуєм? - крім того шо ходим ниєм по світу і кажем "дайте". ШО ВЗАГАЛІ РОБЛЯТЬ?
про "навіщо воюємо?" -взагалі цікаво-ти не знаєш навіщо?
"мудрий нарід" задоволений...