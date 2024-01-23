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Ракетная атака рашистов по Украине: Пять человек погибли, по меньшей мере 40 пострадали. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате ракетной атаки РФ по состоянию на 8:45 известно о 5 погибших, по меньшей мере 40 человек пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные главы МВД Игоря Клименко.

Так, в Киеве возникло несколько пожаров - в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили.

На Киевщине спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены две многоэтажки, частный дом, хозяйственные постройки и авто. Три человека пострадали.

"Днепропетровская область: в результате атаки по Павлограду один человек погиб, один - травмирован.

Харьков: оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали", - отметили в МВД.

Читайте: Польша подняла в небо авиацию во время массированной ракетной атаки РФ по Украине

Ракетна атака РФ по Києву
Ранковий обстріл України
Російський удар по будинку
Обстріл Києва
Ракетний удар по Києву
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Топ комментарии
+12
Асфальт не горить.а 22-23р.гроші вкладали в нього замість ракет
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23.01.2024 09:27
+8
1 майбах депутата - 100 дронів, там їх тисячі, якщо порахувати все шо іде чорт зна куди буде тисячі і тисячі а головне не в цьому - нема стратегічного планування
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23.01.2024 09:30
+7
Зеленський, чому не горить мацква?
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23.01.2024 09:20
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Зеленський, чому не горить мацква?
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23.01.2024 09:20 Ответить
Асфальт не горить.а 22-23р.гроші вкладали в нього замість ракет
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23.01.2024 09:27 Ответить
не расшатывайте - асфальт складирован в приграничной зоне, будут использованы катапульты для ударов по врагу
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23.01.2024 09:36 Ответить
Ну помниться, більшись охлосу, у единому зе-пориві, сказала "Какая разница, лишь бы асфальт был"
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23.01.2024 09:43 Ответить
Тому що Воно сам москвіч👈
А по своїх Воно стриляти не може💯
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23.01.2024 09:36 Ответить
А казав що напів *ид.
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23.01.2024 09:43 Ответить
наші в відповідь запустять 3 дрони і скажуть шо це була потужна відповідь.
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23.01.2024 09:21 Ответить
Твої пропозиції? Завтра штурмом взяти кремль?
Чи ти так-поскиглити?
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23.01.2024 09:24 Ответить
1 майбах депутата - 100 дронів, там їх тисячі, якщо порахувати все шо іде чорт зна куди буде тисячі і тисячі а головне не в цьому - нема стратегічного планування
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23.01.2024 09:30 Ответить
Тобто твоя пропозиція -конфіскувати всі майбахи (тільки майбахи-чи може ще шось інше?) і депутатів (тільки у депутатів-чи може ще в когось?) , продати (де? чи може переплавити?) їх на дрони, які можуть пролетіти кацапську ппо та долетіти до моськви.
Так?
А, ще тебе поставити стратегічно планувати.
І тоді буде відразу перемога.
Я усе вірно зрозумів?
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23.01.2024 09:40 Ответить
2 світову виграв не СССР мобілізаціює і тушками як дехто думає - а США на заводах де кошну годину сходив з конвеєра бомбардувальник. Німеччинину стерли в щебінь
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23.01.2024 09:43 Ответить
Це все зрозуміло. Але ж питання моє було про те -до чого про 3 дрони і потужну відповідь?
Типу ніякого конструктиву, але замість цього "а в депутатів -майбахи. давайте їх заберемо і буде перемога"
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23.01.2024 09:58 Ответить
так, саме експропріація, якщо не доведено звідки гроші
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23.01.2024 10:05 Ответить
ти собі уявляєш механізм експроприації?
Який критерій доведення звідки гроші? скільки часу на розбор по кожному випадку і скільки слідчих повинні цим займатися? у яких категорій громадян експроприація? скільки років по судах справи будуть йти по кожній справі і скільки оскаржень буде в ЄСПЛ?
Чи ти пропонуєш без судів і слідства забирати майно, а рішенням якогось поліціянта?

Випустити трійки швондеров і шарікових-хай ходять по вулицям та маєткам і забирають усе, що їм на око впало?
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23.01.2024 10:18 Ответить
як у розвинених країнах це роблять
не показав звідки гроші на майбах та палац у малібу - кримінальна справа суд конфіскація
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23.01.2024 10:48 Ответить
це все вірно та зрозуміло-але-це справа на роки.. багато років.
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23.01.2024 12:05 Ответить
Нема розуміння шо ми воюєм? за шо? і нашо?

- у нас така сама монополія ЗМІ, такий сами моноідіотизм, і таке саме "в нас нема опозиції"

У війні - ми робим дрони і так переможем? Чи наша ціль це бронетехніка як в СССР? Чи домінування в повітрі як завжди в США? Як ми це реалізуєм? - крім того шо ходим ниєм по світу і кажем "дайте". ШО ВЗАГАЛІ РОБЛЯТЬ?
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23.01.2024 10:15 Ответить
Мені ось цікаво-ти спеціалист в військовому плануванні і військовій теорії? Ну щоб просто казати -що не вірно планують і треба не так-треба ж мабуть шось розуміти в питанні?

про "навіщо воюємо?" -взагалі цікаво-ти не знаєш навіщо?
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23.01.2024 10:21 Ответить
І чим це постановочне тобі не подобається, хіба воно не відображає дійсність?
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23.01.2024 09:27 Ответить
Це нагадування таким йолопам як ти що в цьому будинку проживають також діти.
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23.01.2024 09:35 Ответить
мои дети часто забывали игрушки на площадке, видимо это тоже постановки были...
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23.01.2024 09:39 Ответить
У тебя жизнь, дурачек, постановочная.
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23.01.2024 09:40 Ответить
Ударною хвилею вибуху все здуло нах. Постановочне це значить що фотограф підняв із землі ляльку, посадив її на гойдалку і сфотав.
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23.01.2024 10:26 Ответить
Варварська терористична рашиська орда продовжує убивати українців ,руйнувати міста і села ,будь проклята нациська росія і дибільний народ цього терористичного утворення.
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23.01.2024 09:34 Ответить
Чекаємо на потужний відос від надпотужного лідора про чергову гіперпотужну відповідь
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23.01.2024 09:45 Ответить
Дістали вже ці новини, рашисти ******** всю Україну, а ми їх множинним громадянством!!...

"мудрий нарід" задоволений...
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23.01.2024 09:47 Ответить
 
 