Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, один человек погиб, 2 - ранены. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продолжает обстреливать территорию Донетчины. В Авдеевке зафиксированы единичные обстрелы по центру города и промзоне. В Марьинской ТГ под огнем Красногоровка, Зоряное и Победа.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Курахове погиб 1 человек, поврежден 21 частный дом.
"Утром россияне выпустили ракету по Краматорску - 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены 7 многоэтажек, 3 предприятия и 3 объекта социальной сферы. Обстреляны окрестности Криниц Новодонецкой ТГ и территория Константиновской ТГ. В Лиманской громаде повреждены 2 дома в Новом, под огнем Торское, Заречное, Ямполь, Редкодуб и Терны", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, в Торецке поврежден объект инфраструктуры. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское, в Соледарской – Раздолевка и Васюковка. В Северске ранен человек, разрушен дом, еще 2 повреждены.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3469204