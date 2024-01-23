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Ракетный удар по Павлограду: погибла женщина, повреждены две школы и 8 многоэтажек. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате российской атаки в одном из скверов Павлограда погибла женщина. Повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате российской атаки в одном из скверов Павлограда погибла женщина. Ей было 43 года. Соболезнования родным...", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, повреждена инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.

Читайте: Ракетный удар по Павлограду: предварительно один погибший. Есть пострадавшие (уточнено)

Павлоград наслідки обстрілу
Павлоград наслідки обстрілу
Павлоград наслідки обстрілу
Павлоград наслідки обстрілу
Павлоград наслідки обстрілу
Павлоград наслідки обстрілу

"В Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Обломки побили частные дома и солнечные панели. Вся информация еще уточняется", - уточнил глава региона.
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23.01.2024 11:15 Ответить
Бідні павлоградці. Постійно жили обдуреними віладою, то комуняками, то ригами. Пожили пару років і з'явилися шахраї "слуги", а за ними і війна. Хоча війна розпочалася ще у 2014 році, але до Павлограда доходили тільки її звуки і військові, які слідували на схід і звідти. а сьогодні на голови падають ракети. Скільки сьогодні залишилося з розбитим житлом просеред зими? Царство Небесне вбитій кацапами жіночці.
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23.01.2024 18:13 Ответить
Тривоги не було(
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23.01.2024 18:17 Ответить
 
 