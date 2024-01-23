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Женщина, которая "охотилась" за бронетехникой ВСУ под Бахмутом, задержана на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Женщина на Донетчине передавала россиянам информацию о местах базирования сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, женщина пыталась выявить и передать оккупантам локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ вблизи передовой в районе Бахмута.

"В зоне особого внимания агента были подразделения украинских войск на бронеавтомобилях, в том числе типа Bushmaster. Чтобы получить разведданные, российский агент объезжала прифронтовые населенные пункты и скрыто фотографировала "нужные" объекты.

Полученные сведения она передавала через мессенджер своему куратору, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности. Им оказался кадровый сотрудник ФСБ, находящийся на временно оккупированной части территории на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите: Задержаны четыре пророссийских интернет-агитатора, среди них - тиктокер, который восхвалял удар "Искандерами" по Харькову 2 января, - СБУ. ФОТОрепортаж

Эта информация требовалась захватчикам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам дислокации подразделений ВСУ.

Сотрудники СБУ разоблачили агентку РФ и тем самым предотвратили реализацию вражеских планов по огневому поражению украинских объектов.

"После поэтапного документирования преступных действий фигурантка была задержана "на горячем", когда она пыталась выявить и сфотографировать пункт возможного базирования украинских защитников. У задержанной изъят телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наводил российские ракеты на военные госпитали, где лечились воины ВСУ: СБУ задержала информатора РФ в Николаеве. ФОТО

По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Константиновки, которую еще в конце 2022 года дистанционно завербовала российская спецслужба. В поле зрения агрессора женщина попала из-за своей антиукраинской активности в чатах прокремлевских телеграмм-каналов. Для сбора разведданных в разных локациях предательница использовала общественный транспорт, а для конспирации постоянно меняла маршруты. За выполненные задачи российская агентка получала от ФСБ денежное "вознаграждение", которое поступало на ее банковскую карточку", - отметили в Службе безопасности.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Также смотрите: Ликвидирована масштабная коррупционная схема на таможенном посту "Тиса", пяти таможенникам сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

Агентка РФ, яка шпигувала за ЗСУ
Жінка шпигувала за Силами оборони
Агентка передавала росіянам інформацію про ЗСУ
Листування російської агентки з ФСБ
Жінка передавала РФ фото техніки ЗСУ
Жінка зливала росіянам інформацію про ЗСУ
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Топ комментарии
+29
Чергова стара савкова смердюча відрижка...
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23.01.2024 10:29
+14
Зачем их показывают! Отвели тихонечко в лесополосу и в рай, как обещал *****!
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23.01.2024 10:40
+14
тому і не поспішають деякі евакуюватися Чекають на рашистів Втрок має бут один - смертна кара при спробі втечі
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23.01.2024 10:41
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Чергова стара савкова смердюча відрижка...
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23.01.2024 10:29 Ответить
Ці старі безмозглі колби, з отрядов путлера, в кожній області країни заіпали вже.
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23.01.2024 13:29 Ответить
Кацав і буду казати. Цим потворам сучим треба запускати йорша в щілину між ніг, а руки в кайданки за спиною. І нехай ця тварина мучиться та чекає своєї нікчемної смерті.
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23.01.2024 10:33 Ответить
Вам би до лікаря, можливо садисткі зачатки ще можна зупинити.
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23.01.2024 11:24 Ответить
Може й треба... Але до якого лікаря треба отих падлів які наводять кацапсячі ракети на будинки, лікарні, дитячі заклади і т.д. Коли я своїми очами побачив наслідки таких обстрілів і як людей з дітьми частинами виносять з завалів то після цього я почав бажати цим гнидам такого. А ти сидячи в Британії чи під VPNом з мухосранська кацапсячого закрив би свою вонючу пельку і не патякав би. Чи ти теж такий як ці гниди?!
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23.01.2024 11:33 Ответить
а ти можеш їі купити морозиво або тортик. мудак чистоплюй ти забугорний
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23.01.2024 13:03 Ответить
Ти теж Сірко не затягуй з відвіданням лікаря.
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23.01.2024 13:26 Ответить
Какого .... Телеграмм не запрещают ? Это ж российская фирма под контролем ФСБ!
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23.01.2024 10:34 Ответить
Да его наши спецслужбы читают наверно, поэтому и не запрещают чтобы ловить крыс
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23.01.2024 10:41 Ответить
А якого хера такии божии одуванчик курсує туди - сюди біля Бахмуту
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23.01.2024 10:34 Ответить
""
Я впевненний що цих "сплячих" чекальщиків руськаго міра десятки тисяч
...
І не в останню чергу завдяки вашій корумпованій владі..
..
Ну як можна красти міліони на поставках ЗСУ , як ! ! !? ?
..
То просто вголову не вкладається...
...
Тут довічного увязнення буде мало , хіба що разом для всієї родини та ..
...
найближчих родичів..Як у північній Кореї
...
І то можуть вирости суми хабарів та відкатів , а красти не перестануть..
..
Україна була і є Поле Чудес
..

..
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23.01.2024 10:35 Ответить
Очень много ! Парадокс ! если при Порошенко было 50 на 50 то щас увеличилось ......
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23.01.2024 10:41 Ответить
если сравнить с сегодняшними то получится что тогдашние ,,барыги" на фоне сегодняшних ,,новых лиц" если не божие одуванчики то как минимум меценаты!!
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23.01.2024 10:59 Ответить
/для всієї родини та найближчих родичів/
А ось це дуже правильно. Все що "нажито нєпосільним трудом" як правило осідає у родичів. Той же суддя-вбивця Тандир (до речі, де він?) вже переписав все майно на дружину і розвівся з нею. Така нам потрібна справедливість?
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23.01.2024 10:51 Ответить
Та ти на своїх чекальщиків подивись, уся Європа набита кацапами-ждунами, і корупція менша а толку? Сидить ще трандить щось.
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23.01.2024 10:56 Ответить
Ответственная и осторожная... Ґімно старе...
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23.01.2024 10:37 Ответить
Цих гнид треба перед бруствером вкопувати попояс...
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23.01.2024 10:39 Ответить
Зачем их показывают! Отвели тихонечко в лесополосу и в рай, как обещал *****!
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23.01.2024 10:40 Ответить
тому і не поспішають деякі евакуюватися Чекають на рашистів Втрок має бут один - смертна кара при спробі втечі
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23.01.2024 10:41 Ответить
100 % !!!, навіть, якщо воно виявиться безноге!!!
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23.01.2024 10:49 Ответить
Без перепису всіх етнічних кацапів спокою України не буде.
90% їх такі.

вони , обираються в органи влади , служать в поліції, армії, до вищіх органів влади і т д.

потім ми дивуємся
а нічого дивуватися , кацап іншим бути не може
- обмеження прав бути обраними
- обмеження прав вступати до дав держ служб
- обмеження прав обирати

якщо хочуть отримати паспорт громадянина:
зтади іспит на укр мову, історію

ну в світі немає такої країни щоб кацапи отримали громадянство на шару і права качали вони скрізь обмежені , всі кругом знпють зо це свинособаки
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23.01.2024 10:42 Ответить
Ніякого громадянства! Або вниз або за поребрик! Дорозводилися тої кацапні!
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23.01.2024 10:46 Ответить
Как никакого,Зе.сказал всем будет двойное.Это ж наши люди.
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23.01.2024 10:58 Ответить
Где это он сказал? И когда? И он один может решить этот вопрос? Что ты мелешь?
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23.01.2024 11:13 Ответить
Лугандонська клімактеричка, яких там було дуже багато, а зараз вони повтікали у ЄС . Не сподобалось їм , як путєн ввьол.
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23.01.2024 10:44 Ответить
.
Навіщо ж Ви так про "сталінскуйу дєвачьку"?
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23.01.2024 10:52 Ответить
Пам'ятаю відео, як ці лугандонські істоти верещали, що вони колись приїхали в Україну , щоб нас «тупих хахлоф» життю навчити.
А сталінську дєвачку треба відкрито судити, а не пику блюрити. Країна повинна знати своїх гнид в обличчя.
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23.01.2024 11:16 Ответить
Ніц не вдіємо - "сталінскійе дєвачькі" дійсно в то вірують. Така у них "прошивка".
Писок таким істотам будуть блюрити доти, доки Шапітолієм (а за фактом і країною) керує один кремлівський крет.
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23.01.2024 12:02 Ответить
*****, пані, совкові *****, шо поробиш?
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23.01.2024 11:14 Ответить
Нужно таких тварей привязывать к месту куда она навела и пускай ждет подарка от своих братушек. Заодно будет время ей обдумать свое поведение прислушиваясь к каждому свисту
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23.01.2024 10:47 Ответить
от цю мразоту я б власноруч вбивала, ні на мить не замислилася б !!
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23.01.2024 10:47 Ответить
А що тут дивного коли їх в ОПі наче гною
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23.01.2024 10:47 Ответить
Так і пройшли 10 років тільки ВИЯВЛЕННЯ УБИВЦЬ УКРАЇНЦІВ і на цьому все! Бо суддівські, виписують за нормами мирного часу, якусь там галіматню по строкам, і УБИВЦІ живуть собі й далі, з трьох разовим харчуванням ….
Їх треба вивішувати, щоб їх кураторам було видно…
Але привладні тільки уперто саботують внесення відповідних змін до статей мирного законодавства! А московська війна йде в Україні уже 10 років…
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23.01.2024 10:48 Ответить
достатньо придивитися в чому воно вдягнене, як виглядає ззовні, щоб зрозуміти прибічник якого "міру" воно є. Гидота, піздота різна, обірванці - завжди обирають рюзьгій мір.
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23.01.2024 10:54 Ответить
То зкріпа така. Носії цієї зкріпи як завше "убогійе, но духовітийе" .
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23.01.2024 12:06 Ответить
Короче её задержали за то что она на сруцьком языке писала.
Это геноцид,етнические чистки,никакой свободы слова.
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23.01.2024 10:56 Ответить
На тлі того, що відбувається, коли рашисти вбивають Жінок і Діточок, таких підарасок, потрібно за ніздрі гачками підвішувати, а не "затримувати",!(
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23.01.2024 10:58 Ответить
Правосуддя для таких мерзот - занадто велика розкіш.
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23.01.2024 11:01 Ответить
як бачимо - вони не бояться, бо Україна навіть покарати не може. одна якась соплива возня з кротами. тому їх буде тільки більшати (((
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23.01.2024 11:08 Ответить
Чого ми будемо обурюватися поведінкою даунбаски, яких там 80%, коли сам Боневтік, якого сьогодні називають Херпіду, виростив мільйони "какая разница" не тільки на Донбасі, а по всій території України. Весь репертуар "кварталу" і кіностудів малороса-антимайданівця, був побудований на висміюванні українців і вихвалянню кацапської культури. Подивіться ким сьогодні себе оточив Херпіду:Єрмак - охоронець депутата від "партії регіонів" тадєєва, який організовував побиття проукраїнських дупутатів. Татаров - начальник слідчого відділення при Захарченко, які фальшували справи на Майданівців. Петров, піар-менеджер даунбасят, який обзивав майданівців, поширював неправдиву інформацію, що ЗСУ обстрілюють мирних даунбасят. Смірнов, адвокат зека януковича, який подавав позов, що його незаконно відсторонили. Шурма, Подоляк,Демченко та інші. А склад ДБР, прокуратури? А інші структури? Яка монобільшість у Верховній Раді? Там немає жодного патріота. І це все зробили ви, 73%. Добре живеться, не соромно? Ворог лізе зі всіх боків, а ми маємо проблему з озброєнням, бо навіть ці два роки замість того, щоб озброюватися, витрачали гроші і час на відоси, дороги, бруківку, "квартали", серіали і марафони. Крім обяцянок - тільки образи на західних партнерів і розведення корупції. А головне, що це не кінець і яким він буде при таких малоросах відомо тільки Богу.
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23.01.2024 11:09 Ответить
А чому цю тварину так ввічливо за ручку, а не мордою у підлогу?
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23.01.2024 11:17 Ответить
Там можна підійти майже до кожної чи кожного і не помилитеся. Так їх виховали комуняки артеми, потім зеки-ригіонали яники, а сьогодні антимайданівський "квартал" і йому подібні.
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23.01.2024 11:25 Ответить
Брехня. Я знаю кількох людей звідти - одна подруга навіть теперь моя кума - не скажу, що прям коженн з них полум'яний патріот (окрім куми), але ніхто з них рашку ніколи не підтримував.
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23.01.2024 11:29 Ответить
Для зрадників на час Війни мали б повернути смертну кару.
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23.01.2024 11:28 Ответить
 
 