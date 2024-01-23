Женщина, которая "охотилась" за бронетехникой ВСУ под Бахмутом, задержана на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Женщина на Донетчине передавала россиянам информацию о местах базирования сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, женщина пыталась выявить и передать оккупантам локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ вблизи передовой в районе Бахмута.
"В зоне особого внимания агента были подразделения украинских войск на бронеавтомобилях, в том числе типа Bushmaster. Чтобы получить разведданные, российский агент объезжала прифронтовые населенные пункты и скрыто фотографировала "нужные" объекты.
Полученные сведения она передавала через мессенджер своему куратору, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности. Им оказался кадровый сотрудник ФСБ, находящийся на временно оккупированной части территории на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Эта информация требовалась захватчикам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам дислокации подразделений ВСУ.
Сотрудники СБУ разоблачили агентку РФ и тем самым предотвратили реализацию вражеских планов по огневому поражению украинских объектов.
"После поэтапного документирования преступных действий фигурантка была задержана "на горячем", когда она пыталась выявить и сфотографировать пункт возможного базирования украинских защитников. У задержанной изъят телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России".
По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Константиновки, которую еще в конце 2022 года дистанционно завербовала российская спецслужба. В поле зрения агрессора женщина попала из-за своей антиукраинской активности в чатах прокремлевских телеграмм-каналов. Для сбора разведданных в разных локациях предательница использовала общественный транспорт, а для конспирации постоянно меняла маршруты. За выполненные задачи российская агентка получала от ФСБ денежное "вознаграждение", которое поступало на ее банковскую карточку", - отметили в Службе безопасности.
В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
Пожалуйста, подождите...
Я впевненний що цих "сплячих" чекальщиків руськаго міра десятки тисяч
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І не в останню чергу завдяки вашій корумпованій владі..
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Ну як можна красти міліони на поставках ЗСУ , як ! ! !? ?
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То просто вголову не вкладається...
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Тут довічного увязнення буде мало , хіба що разом для всієї родини та ..
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найближчих родичів..Як у північній Кореї
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І то можуть вирости суми хабарів та відкатів , а красти не перестануть..
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Україна була і є Поле Чудес
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А ось це дуже правильно. Все що "нажито нєпосільним трудом" як правило осідає у родичів. Той же суддя-вбивця Тандир (до речі, де він?) вже переписав все майно на дружину і розвівся з нею. Така нам потрібна справедливість?
90% їх такі.
вони , обираються в органи влади , служать в поліції, армії, до вищіх органів влади і т д.
потім ми дивуємся
а нічого дивуватися , кацап іншим бути не може
- обмеження прав бути обраними
- обмеження прав вступати до дав держ служб
- обмеження прав обирати
якщо хочуть отримати паспорт громадянина:
зтади іспит на укр мову, історію
ну в світі немає такої країни щоб кацапи отримали громадянство на шару і права качали вони скрізь обмежені , всі кругом знпють зо це свинособаки
Навіщо ж Ви так про "сталінскуйу дєвачьку"?
А сталінську дєвачку треба відкрито судити, а не пику блюрити. Країна повинна знати своїх гнид в обличчя.
Писок таким істотам будуть блюрити доти, доки Шапітолієм (а за фактом і країною) керує один кремлівський крет.
Їх треба вивішувати, щоб їх кураторам було видно…
Але привладні тільки уперто саботують внесення відповідних змін до статей мирного законодавства! А московська війна йде в Україні уже 10 років…
Это геноцид,етнические чистки,никакой свободы слова.