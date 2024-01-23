Женщина, которая "охотилась" за бронетехникой ВСУ под Бахмутом, задержана на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Женщина на Донетчине передавала россиянам информацию о местах базирования сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, женщина пыталась выявить и передать оккупантам локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ вблизи передовой в районе Бахмута.

"В зоне особого внимания агента были подразделения украинских войск на бронеавтомобилях, в том числе типа Bushmaster. Чтобы получить разведданные, российский агент объезжала прифронтовые населенные пункты и скрыто фотографировала "нужные" объекты.

Полученные сведения она передавала через мессенджер своему куратору, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности. Им оказался кадровый сотрудник ФСБ, находящийся на временно оккупированной части территории на востоке Украины", - говорится в сообщении.

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Эта информация требовалась захватчикам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам дислокации подразделений ВСУ.

Сотрудники СБУ разоблачили агентку РФ и тем самым предотвратили реализацию вражеских планов по огневому поражению украинских объектов.

"После поэтапного документирования преступных действий фигурантка была задержана "на горячем", когда она пыталась выявить и сфотографировать пункт возможного базирования украинских защитников. У задержанной изъят телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России".

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По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Константиновки, которую еще в конце 2022 года дистанционно завербовала российская спецслужба. В поле зрения агрессора женщина попала из-за своей антиукраинской активности в чатах прокремлевских телеграмм-каналов. Для сбора разведданных в разных локациях предательница использовала общественный транспорт, а для конспирации постоянно меняла маршруты. За выполненные задачи российская агентка получала от ФСБ денежное "вознаграждение", которое поступало на ее банковскую карточку", - отметили в Службе безопасности.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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