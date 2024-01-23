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война (47211) Киев (24535) обстрел (20395) Укрзализныця (2635)

В результате ракетного удара РФ по Киеву поврежден спорткомплекс Укрзализныци "Локомотив", 1 человек получил ранения. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

спорткомплекс

В Киеве в результате массированной ракетной атаки России 23 января поврежден спортивный комплекс Укрзализныци.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Один человек ранен. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС. Ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и из временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона... К счастью, в момент происшествия, детей на территории комплекса не было", – говорится в сообщении.

Укрзализныця отметила, что после завершения спасательных работ будет оценен масштаб повреждений.

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"Тренировки на сегодняшний день отменены, но будущее наших детей так просто разрушить не удастся. Между тем поезда Укрзализныци - по расписанию", - добавили в компании.

Пошкоджений спорткомплекс Укрзалізниці у Києві

Пошкоджений спорткомплекс Укрзалізниці у Києві
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Топ комментарии
+6
А що зелена тварина розробляє чи робить з ракет в Україні?
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23.01.2024 11:29
+4
То уламки, бо нема воронки.
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23.01.2024 11:47
+2
В общем, кремль дал официальное "добро" на уничтожение всех вокзалов Москвы.
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23.01.2024 13:11
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Цілились видно в вокзал. Підороги...
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23.01.2024 11:19 Ответить
Щось на пошкодження не дуже схоже. Скоріше на знищення.
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23.01.2024 11:19 Ответить
якщо пошкоджено менше 20% будівлі вона знищена чи пошкоджена?
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23.01.2024 11:34 Ответить
То уламки, бо нема воронки.
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23.01.2024 11:47 Ответить
что ты чепушило забыло на профильно военно полит сайте,ессли за 2 года войны не отличаешь прилет с детонацией бч от осколков?
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23.01.2024 11:56 Ответить
"профильно военно полит сайте"...ще так його не називали...жесть...
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23.01.2024 12:14 Ответить
может такая методичка у товарища комиссара-политрука
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23.01.2024 12:38 Ответить
А що зелена тварина розробляє чи робить з ракет в Україні?
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23.01.2024 11:29 Ответить
патрушев заборонив таке зечму робити ще в омані
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23.01.2024 12:14 Ответить
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23.01.2024 12:01 Ответить
Біженці вимагають відірвати лещенка від корита та відправити на нуль !!!
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23.01.2024 12:26 Ответить
Янкі, допоможіть українцям,Вогнем і кров'ю брудний кацап ллє нашу Україну.
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23.01.2024 12:23 Ответить
1. Укрзализниця в убытках.
2. Недавно реконструированный спорткомплекс (Униан это пишет).
3. Цены У-зця постоянно повышает.

Пока всё логично, да?
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23.01.2024 12:28 Ответить
В общем, кремль дал официальное "добро" на уничтожение всех вокзалов Москвы.
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23.01.2024 13:11 Ответить
Чому закриті ракетні програми України?? Чому немає виробництва дронів, мін, снарядів?? На дєрьмакомарафоні не ставлять таких питань кращебздоху??
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23.01.2024 15:07 Ответить
А Лєщєнко на днях говорив, що в Києві все гут, щоб висилали вже українців з Європи додому.
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23.01.2024 15:28 Ответить
 
 