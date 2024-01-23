Последствия утренних обстрелов Киевщины: 4 человека пострадали, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

В результате утренних обстрелов РФ были повреждены многоэтажки, хозяйственные постройки и 12 автомобилей.

Последствия вражеских обстрелов обнародовала Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, четыре человека пострадали, но от госпитализации отказались", – отметили в полиции.

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