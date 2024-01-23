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Последствия утренних обстрелов Киевщины: 4 человека пострадали, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате утренних обстрелов РФ были повреждены многоэтажки, хозяйственные постройки и 12 автомобилей.

Последствия вражеских обстрелов обнародовала Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, четыре человека пострадали, но от госпитализации отказались", – отметили в полиции.

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Ракетний обстріл Київщини
Обстріл Київщини
Наслідки ракетної атаки РФ на Київську область
Обстріл Київської області
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Арахамія, чомусь не під'їхав пофоткатися, як у Яворові…
Мабуть, слідчим надає пояснення за наслідками його фото у Яворівському …
Відповідальність, ЗА УБИВСТВО українців, треба нести, а не ховатися у ВРУ !!,
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23.01.2024 11:50 Ответить
русня-нарот-гній і армія-підор
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23.01.2024 11:59 Ответить
А де Чайка Киiв со свiчкю ?Шось на Цензорi сьолглднi його нема ! Невже у диванних теж втрати пiшли ?
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23.01.2024 12:01 Ответить
Надо лишить беженцев выплат, пусть возвращаются в Киев, тут безопасно! По версии Лещенко...
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23.01.2024 12:10 Ответить
Лавруха в ООН...
Видає стон-
Пряде вухом...
Уділа закушені...
Видно на русні діла...
Швах... все запушенно...

Дві ракети та дрон...
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23.01.2024 12:26 Ответить
Яке паскудство цуй путін! Війна -це воїни проти воїнів.А гатити по домах з жінками,стариками і дітями-це паскудство.І як він ще дочок зробив,він же підор! Одна з них щось та розмірковувала в етері....Та ти ж народжена від найогиднішої мерзоти,ти ж сама мабуть така і є.....мовчала би вже
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23.01.2024 12:59 Ответить
 
 