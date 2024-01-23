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Сутки на Таврическом направлении: 39 боестолкновений и 11 авиаударов. Уничтожено 5 складов боеприпасов противника

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов, провел 39 боевых столкновений и совершил 836 артобстрелов.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

"Общие потери врага за прошедшие сутки составляют 416 человек и 110 единиц военной техники. В частности, 6 танков, 16 ББМ, 18 артсистем, 38 БпЛА, 27 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Уничтожены 5 складов боеприпасов противника", - говорится в сообщении.

Бої на Таврійському напрямку

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