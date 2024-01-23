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Госпогранслужба (5422) граница (4757)

Пограничники остановили микроавтобус с 5 мужчинами, пытавшимися незаконно попасть в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Водитель микроавтобуса планировал незаконно переправить "клиентов" через границу. "Услуга" стоила 2-5 тыс. долларов с каждого на криптокошелек. Однако мужчин задержали пограничники у границы с Молдовой.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"У границы с Молдовой пограничники остановили микроавтобус с 5 мужчинами, которые проигнорировали требование остановиться. Водитель планировал незаконно переправить "клиентов" за границу. За это преступники получили предоплату в электронном виде в криптокошелек. Стоимость – от $2000 до $5000 с каждого", - говорится. в сообщении.

На задержанных составлены админпротоколы и устанавливается организатор этой сделки.

Также смотрите: 10 беглецов из Украины задержали пограничники на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Порушники кордону
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Топ комментарии
+9
зелебоби кожен день до усьору на всі напрямки розкидують лапшу як в нас усе гарно.... а інвестори все не йдуть і кріпаки тікають.
Здається обрали такого гарного парня,усі стали президентами, а тікають... не тікали за часи кучмикравчука,бджоляра та шапкокрада, "шоколадного" магната, а при парнірубасі плятять аби хоч якось втекти. І ось питання - а коли ж тоді була більш свобода та демократія?
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23.01.2024 12:58
+6
Тому ДРГ зупиняють пострілами. Чомусь прямо впевнений, якби пострілами зупиняли подібних діячів, то намагання перепливати через річки за кордон знизилось би відсотків на 90.
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23.01.2024 13:34
+5
А війну ти не вважаєш за поважні обставини,чи в тебе просто робота така, агітувати за ухиляння від мобілізації?
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23.01.2024 13:32
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Правила форума Совет форумчан
зелебоби кожен день до усьору на всі напрямки розкидують лапшу як в нас усе гарно.... а інвестори все не йдуть і кріпаки тікають.
Здається обрали такого гарного парня,усі стали президентами, а тікають... не тікали за часи кучмикравчука,бджоляра та шапкокрада, "шоколадного" магната, а при парнірубасі плятять аби хоч якось втекти. І ось питання - а коли ж тоді була більш свобода та демократія?
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23.01.2024 12:58 Ответить
"...які проігнорували вимогу зупинитися" Джерело: https://censor.net/ua/p3469298
ДРГ зазвичай також ігнорують вимогу зупинитися...
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23.01.2024 13:01 Ответить
Тому ДРГ зупиняють пострілами. Чомусь прямо впевнений, якби пострілами зупиняли подібних діячів, то намагання перепливати через річки за кордон знизилось би відсотків на 90.
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23.01.2024 13:34 Ответить
цікаво, на що вони розраховували? Які умови повинні були виконані для вдалого надання послуги?
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23.01.2024 13:10 Ответить
Водитель "забыл" поделиться с прикордонныками.
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23.01.2024 13:15 Ответить
Є версія, що прикордонники та водій - одна зграя. Видоїли цих, приманюють наступних. Бо тільки вони у виграші
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23.01.2024 14:13 Ответить
Пока закон о мобилизации завис самые нервные уже толпами рванули к кордону.
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23.01.2024 13:16 Ответить
прикордонник фейс сховав ,чому ?
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23.01.2024 13:18 Ответить
Второй слева как минимум героически обоссался...
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23.01.2024 13:20 Ответить
А війну ти не вважаєш за поважні обставини,чи в тебе просто робота така, агітувати за ухиляння від мобілізації?
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23.01.2024 13:32 Ответить
Нєт, нє запєрєть. А вручіть каждому по автомату. Что би защищался от вас, кацапов под амеріканскіми флажкамі.
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23.01.2024 13:41 Ответить
За вдяки росіянським нацистам, маємо таке становище! Ви думаєте, що росії пройде безболісну, помиляєтесь! Воно аукнеться вам рашистам, ой дуже боляче!
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23.01.2024 14:05 Ответить
Nenm24

Кацапський куєсос, не треба брехати, із совка ніхто не міг вільно виїхати. Тільки втікти.
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23.01.2024 14:14 Ответить
На що вони розраховують їдучи мікроавтобусом чи намагаючись перейти кордон групами? Поодинці більше шансів що не помітять і вдасться якось проскочити.
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23.01.2024 13:34 Ответить
Можеш провести платний онлайн курс по незаконному перетину кордону.
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23.01.2024 13:43 Ответить
Жарти про північну Корею вже не жарт
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23.01.2024 14:21 Ответить
Що це ? Хто скаже ? А я скажу !!! Це - відсутність ясних чітких правил про мобілізацію. Люди шукають вихід віддаючи свої останні копійки негідникам. Єрмак заспокоїв Зеленського, що закон про мобілізацію провалили. Живемо по старому, по совковому. Комісари бігають по спортзалах та дискотекам - тренуються до марафону. І ще вони ловлять ухилянтів - тренуються грати у регбі. Також вони лупцюють ухилянтів у коридорі - тренуються до боксу. А депутати Слуги полегшено зітхнули, і повернулись до своїх особистих справ: манікюр, зачіска, у кого спортивний костюм замість жіночого і за скільки. Країна живе своїм звичним "життям". Без війни ? Без проблем. Війна - це проблема військових ? Трясця, РИБА ГНИЄ З ГОЛОВИ ! Уважно вдивіться у Зеленського.
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23.01.2024 14:45 Ответить
Айтішники тікають з країни мрій, в жорстокий світ!
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23.01.2024 15:26 Ответить
мущіни))
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24.01.2024 09:26 Ответить
Бідні люди ',вони не хочуть віддавати своє життя за крадіїв і бандитів .
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25.01.2024 10:10 Ответить
 
 