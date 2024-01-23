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Пограничники остановили микроавтобус с 5 мужчинами, пытавшимися незаконно попасть в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Водитель микроавтобуса планировал незаконно переправить "клиентов" через границу. "Услуга" стоила 2-5 тыс. долларов с каждого на криптокошелек. Однако мужчин задержали пограничники у границы с Молдовой.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"У границы с Молдовой пограничники остановили микроавтобус с 5 мужчинами, которые проигнорировали требование остановиться. Водитель планировал незаконно переправить "клиентов" за границу. За это преступники получили предоплату в электронном виде в криптокошелек. Стоимость – от $2000 до $5000 с каждого", - говорится. в сообщении.
На задержанных составлены админпротоколы и устанавливается организатор этой сделки.
Топ комментарии
+9 Tui Yii
показать весь комментарий23.01.2024 12:58
+6 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий23.01.2024 13:34
+5 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий23.01.2024 13:32
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Здається обрали такого гарного парня,усі стали президентами, а тікають... не тікали за часи кучмикравчука,бджоляра та шапкокрада, "шоколадного" магната, а при парнірубасі плятять аби хоч якось втекти. І ось питання - а коли ж тоді була більш свобода та демократія?
ДРГ зазвичай також ігнорують вимогу зупинитися...
Кацапський куєсос, не треба брехати, із совка ніхто не міг вільно виїхати. Тільки втікти.