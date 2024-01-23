Пограничники остановили микроавтобус с 5 мужчинами, пытавшимися незаконно попасть в Молдову, - Госпогранслужба. ФОТО

Водитель микроавтобуса планировал незаконно переправить "клиентов" через границу. "Услуга" стоила 2-5 тыс. долларов с каждого на криптокошелек. Однако мужчин задержали пограничники у границы с Молдовой.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"У границы с Молдовой пограничники остановили микроавтобус с 5 мужчинами, которые проигнорировали требование остановиться. Водитель планировал незаконно переправить "клиентов" за границу. За это преступники получили предоплату в электронном виде в криптокошелек. Стоимость – от $2000 до $5000 с каждого", - говорится. в сообщении.

На задержанных составлены админпротоколы и устанавливается организатор этой сделки.

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