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Саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101 в Святошинском районе Киева. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж Война в Украине

В Святошинском районе Киева пиротехники изъяли боевую часть ракеты Х-101.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины ликвидируют последствия обстрелов столицы в Святошинском районе.

"Найдена боевая часть ракеты Х-101 и безопасно изъята. По другому адресу саперы изъяли обломки ракеты, которые не представляли никакой угрозы", - добавили в ГСЧС.

У Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101

Читайте также: Ракетная атака на Киев: информация о погибшей не подтвердилась, 18 пострадавших, есть повреждения в 4 районах (обновлено). ВИДЕО+ФОТО


У Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101
У Києві сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101

Напомним, утром 23 января россияне нанесли ракетный удар по Киеву, предварительно, 22 человека пострадали. По данным КГВА:

  • В Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей; квартиры в многоэтажном жилом доме; повреждение нежилой застройки.
  • В Печерском - повреждение нежилого здания.
  • В Соломенском - повреждение жилого дома.
  • В Дарницком - падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).
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Топ комментарии
+27
Респект саперам!
Кров холоне від одного вигляду бойової частини ракети та уяви, що вона могла б заподіяти з житловим будинком...
Мужні хлопці.
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23.01.2024 14:52
+8
Відправити назад, в мацкву. Реактивним асфальтоукладчиком...
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23.01.2024 15:00
+7
Можливо, це болванка. Кацапи так роблять, щоб ППО виснажувати
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23.01.2024 15:02
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Респект саперам!
Кров холоне від одного вигляду бойової частини ракети та уяви, що вона могла б заподіяти з житловим будинком...
Мужні хлопці.
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23.01.2024 14:52 Ответить
Цікаво вага ?

візуально немає там 450 кг
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23.01.2024 14:55 Ответить
Це-ж кацапськиц виріб можуть і тону написать, а остальне пропьють.
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23.01.2024 15:00 Ответить
вага залежить від щільності матеріалу, тому візуально вагу визначати неможливо
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23.01.2024 15:32 Ответить
Відправити назад, в мацкву. Реактивним асфальтоукладчиком...
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23.01.2024 15:00 Ответить
Можливо, це болванка. Кацапи так роблять, щоб ППО виснажувати
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23.01.2024 15:02 Ответить
Доречі цілком.
дірки для підривача не видно
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23.01.2024 15:20 Ответить
Це бойова частина Х-101, яка не розірвалась.

https://defence-ua.com/news/jak_vigljadaje_bojegolovka_vid_zbitoji_h_101_i_scho_tam_je_neochikuvanogo_foto-12909.html
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23.01.2024 15:38 Ответить
Зверніть увагу на ті мотузки якими піднімають.
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23.01.2024 15:06 Ответить
Це не мотузки - це гнучкі стропи, трохи зношені, забруднені і (можливо) не випробувані
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23.01.2024 15:32 Ответить
ну конечно. Они наполовину перетертые!
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23.01.2024 23:15 Ответить
Не знаю що це за хрень з чотирма "вушками", але дуже здивуюся, якщо воно хоч якось пов'язане з ракетою і зброєю взагалі. Недбалість навантаження і люди на задньому плані цей зв'язок не підтверджують.
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23.01.2024 15:15 Ответить
Воно залетіло у квартиру, там весь під'їзд евакуювали
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23.01.2024 15:20 Ответить
И какие выводы ты сделал?
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23.01.2024 15:21 Ответить
з чого ви взяли, що він збирався висновки якісь робити? він тільки вкинути висер хотів.
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23.01.2024 16:37 Ответить
це бойова частина ракети Х-101
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23.01.2024 15:37 Ответить
Кацапы, вы за все ответите.
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23.01.2024 15:19 Ответить
Це сiфонний балон для зварювання , у Куевлян кукуха поiхала разом з балоном?
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23.01.2024 15:22 Ответить
Ти баран, чи шо? Це бойова частина кацапської Х-101.

https://defence-ua.com/news/jak_vigljadaje_bojegolovka_vid_zbitoji_h_101_i_scho_tam_je_neochikuvanogo_foto-12909.html
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23.01.2024 15:39 Ответить
що ти мелеш,бевзь? кукуха,схоже,поїхала у твоїх батьків,у їх першу шлюбну ніч....
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23.01.2024 15:32 Ответить
А она точно не бетонная ?
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23.01.2024 15:33 Ответить
А ви точно тупий.
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23.01.2024 15:41 Ответить
А у кого-то язык острый ? Не на том поприще дерзаешь .
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23.01.2024 15:58 Ответить
У когось просто жарти тупі. Мабуть в тебе мозок бетонний.
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23.01.2024 16:26 Ответить
Бережіть себе, хлопчики.
Бог у поміч
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23.01.2024 15:41 Ответить
А свiчка де ? ) Привет биндера - шучу- , Рад шо живий ! Як воно!?
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23.01.2024 15:54 Ответить
Що таке "шу чу", клован? Щось китайською вже лопочеш?
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23.01.2024 16:28 Ответить
Хаха шушка не тебе мне рассказывать на каком языке мне говорить , это вы тут бредить между собой можете , но не долго )) А обращение было к челу которого уважаю и согласно били о правах Людовика 14 применяемых по всей Европе ты шушка должна ко мне обратиться так = Вельмешановный пан дозвольте запитати ! ) ) )
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23.01.2024 18:17 Ответить
Скільки ж, отих «вчЬоних знатоків та спецоф», понабігло погадити у мережі…
Могли б, і у РЯТУВАЛЬНИКІВ, записатися та працювати, щоб збільшити власні пізнання… і допомагати в Україні!

Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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23.01.2024 15:52 Ответить
Це не знатоки і не специ, коли щось зіб'ють і воно не розірветься - москалота завжди запускає іпсо про "вона з бетону!". Абсолютно теж саме було з першим кінжалом.
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23.01.2024 16:30 Ответить
РВАНЫМ РЕМНЁМ !?)
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23.01.2024 19:47 Ответить
 
 