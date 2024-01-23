Саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101 в Святошинском районе Киева. ФОТОрепортаж

В Святошинском районе Киева пиротехники изъяли боевую часть ракеты Х-101.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины ликвидируют последствия обстрелов столицы в Святошинском районе.

"Найдена боевая часть ракеты Х-101 и безопасно изъята. По другому адресу саперы изъяли обломки ракеты, которые не представляли никакой угрозы", - добавили в ГСЧС.

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Напомним, утром 23 января россияне нанесли ракетный удар по Киеву, предварительно, 22 человека пострадали. По данным КГВА: