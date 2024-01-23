Саперы изъяли боевую часть ракеты Х-101 в Святошинском районе Киева. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж Война в Украине
В Святошинском районе Киева пиротехники изъяли боевую часть ракеты Х-101.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечается, пиротехники Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины ликвидируют последствия обстрелов столицы в Святошинском районе.
"Найдена боевая часть ракеты Х-101 и безопасно изъята. По другому адресу саперы изъяли обломки ракеты, которые не представляли никакой угрозы", - добавили в ГСЧС.
Напомним, утром 23 января россияне нанесли ракетный удар по Киеву, предварительно, 22 человека пострадали. По данным КГВА:
- В Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей; квартиры в многоэтажном жилом доме; повреждение нежилой застройки.
- В Печерском - повреждение нежилого здания.
- В Соломенском - повреждение жилого дома.
- В Дарницком - падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).
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+27 vigo
показать весь комментарий23.01.2024 14:52
+8 Євген Дусик 30d04cb0
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+7 Moshe_Dayan
показать весь комментарий23.01.2024 15:02
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Кров холоне від одного вигляду бойової частини ракети та уяви, що вона могла б заподіяти з житловим будинком...
Мужні хлопці.
візуально немає там 450 кг
дірки для підривача не видно
https://defence-ua.com/news/jak_vigljadaje_bojegolovka_vid_zbitoji_h_101_i_scho_tam_je_neochikuvanogo_foto-12909.html
https://defence-ua.com/news/jak_vigljadaje_bojegolovka_vid_zbitoji_h_101_i_scho_tam_je_neochikuvanogo_foto-12909.html
Бог у поміч
Могли б, і у РЯТУВАЛЬНИКІВ, записатися та працювати, щоб збільшити власні пізнання… і допомагати в Україні!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!