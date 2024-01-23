Четыре КАБа сбросили россияне на Берислав: повреждена многоэтажка, есть попадание в завод, автопарк и детсад. ФОТО

Утром 23 января российские оккупанты ударили по Бериславу на Херсонщине, сбросив четыре авиационные бомбы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что от российского авиаудара пострадала многоэтажка в Бериславе.

"Сегодня утром россияне сбросили на город четыре управляемые авиационные бомбы.

Также есть попадание в один из заводов, автопарк и детский сад", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Рашисты сбросили КАБ на магазин в Бериславе: Пострадавших нет. ФОТОрепортаж