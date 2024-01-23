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Четыре КАБа сбросили россияне на Берислав: повреждена многоэтажка, есть попадание в завод, автопарк и детсад. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 23 января российские оккупанты ударили по Бериславу на Херсонщине, сбросив четыре авиационные бомбы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что от российского авиаудара пострадала многоэтажка в Бериславе.

"Сегодня утром россияне сбросили на город четыре управляемые авиационные бомбы.

Также есть попадание в один из заводов, автопарк и детский сад", - говорится в сообщении.

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Багатоповерхівка у Бериславі після російського авіаудару
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23.01.2024 15:35 Ответить
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23.01.2024 15:43 Ответить
 
 