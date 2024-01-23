Число пострадавших от ракетного удара по Харькову возросло до 63. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Число пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова возросло до 63 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Министерство внутренних дел сообщает в телеграме.
"Харьков. Количество пострадавших от утреннего обстрела возросло до 62 человек, из них - 5 человек погибли, 57 получили ранения. Среди травмированных - восемь детей", - говорится в сообщении.
Также ранены трое сотрудников полиции, осуществлявших разбор завалов.
Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о гибели еще одного человека:
"К сожалению, в результате ударов России погибла еще одна 21-летняя женщина. Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели", - отметил он.
Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов - системы С-300, Х-32 и "Искандер".
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В чьи глаза нужно заглянуть, что нужно отдать, куда нужно эмигрировать?
Капітуляцію?
Так кацапи все одно всіх повбивають.
Ошибка номер 2. Отсутствие ответки рашистам. Очевидно же что никто не даст нам использовать их оружие против рашистов. А ответка нужна так как население Украины утрачивает мотивацию к сопротивлений если нас бьют, а мы не в состоянии дать сдачи. от сюда и проблемы с мобилизацией.
Ошибка номер 3 - Украинцы, нация которая умеет самоорганизоваться но когда от этой нации скрывается реальное положение дел, она начинает деградировать в данном вопросе. Где сотни тысяч ракет, снарядов и ударных дронов украинского производства о которых постоянно нам втирает власть?
Над этими ошибками нужно работать и переводить Украину в военизированное государство, а не ждать когда кто то найдет время и желание это сделать только из за того что украинцы героическая нация.
(Доречи, цей список може бути легко збільшен).
Причина е те що усі 30 років незалежності України кожен президент вніс свою частку у раззброення України.
Почалось з кравчука- ЯО. Потім Кучма. Остаточно добив збройні сили України України Янукович. Зеленський до війни нічого не зробив по їх востановленню…
Крім того ху&ло виявився повним нелюдем та рашістам.
Оце е причини. Все зайве це другорядне.
дуже добре знав зто такі кацапи, ще до того як він з Допой бігав на мітингу по площі з колорадською стрічкою.