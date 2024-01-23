РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6590 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
5 145 17
война (47211) обстрел (20395) Харьков (6546) жертвы (1563)

Число пострадавших от ракетного удара по Харькову возросло до 63. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Число пострадавших в результате утренних обстрелов Харькова возросло до 63 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Министерство внутренних дел сообщает в телеграме.

"Харьков. Количество пострадавших от утреннего обстрела возросло до 62 человек, из них - 5 человек погибли, 57 получили ранения. Среди травмированных - восемь детей", - говорится в сообщении.

Также ранены трое сотрудников полиции, осуществлявших разбор завалов.

Рятувальники деблоковують людей зі зруйнованих будинків у Харкові

Рятувальники деблоковують людей зі зруйнованих будинків у Харкові
Рятувальники деблоковують людей зі зруйнованих будинків у Харкові

Смотрите также: Мужчина и женщина, обнявшись, смотрят, как догорает их дом после прилета российской ракеты в Харькове.. ВИДЕО

Зруйнований будинок у Харкові

Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о гибели еще одного человека:

"К сожалению, в результате ударов России погибла еще одна 21-летняя женщина. Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели", - отметил он.

Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов - системы С-300, Х-32 и "Искандер".

Смотрите также: Последствия вражеских ударов по гражданской инфраструктуре Харькова: под завалами 5-этажки остаются люди. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Ошибка номер 1. Политика попрошайничества. Вместо тротуарной плитки, реставрации музеев и.т.п нужно строить заводы по производству БК и ракет, а не ждать пока кто то протянет руку помощи и скажет куда нам стрелять, а куда не стрелять.

Ошибка номер 2. Отсутствие ответки рашистам. Очевидно же что никто не даст нам использовать их оружие против рашистов. А ответка нужна так как население Украины утрачивает мотивацию к сопротивлений если нас бьют, а мы не в состоянии дать сдачи. от сюда и проблемы с мобилизацией.

Ошибка номер 3 - Украинцы, нация которая умеет самоорганизоваться но когда от этой нации скрывается реальное положение дел, она начинает деградировать в данном вопросе. Где сотни тысяч ракет, снарядов и ударных дронов украинского производства о которых постоянно нам втирает власть?

Над этими ошибками нужно работать и переводить Украину в военизированное государство, а не ждать когда кто то найдет время и желание это сделать только из за того что украинцы героическая нация.
показать весь комментарий
23.01.2024 15:49
+7
показать весь комментарий
23.01.2024 15:45
+6
Горіть в пеклі рашиські виродки , вчора в ООН рашиський виродок лавров про якісь братські народи молов ,ні варвари ви прокляті українським народом навіки.
показать весь комментарий
23.01.2024 16:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Суки рашистські стирають Харків з лиця землі ...
показать весь комментарий
23.01.2024 15:42 Ответить
Військові експерти стверджують, що війна продовжиться ще 5 років. Що тоді від України залишиться?
показать весь комментарий
23.01.2024 15:43 Ответить
Зеленский запретил подписывать мирный договор с Путиным. Потому что тот животное. Так что война надолго.
показать весь комментарий
23.01.2024 16:12 Ответить
При чём тут НАТО? Кацапы - гниль планеты Земля, ублюдки человеческого рода из каменного века. Битва с ними даёт хоть кому-то шанс на выживание, потому что более 300 лет они уничтожают народы разными способами.
показать весь комментарий
23.01.2024 16:13 Ответить
Ваше предложение, ******? Как можно "остановить эту войну за 2 дня"?

В чьи глаза нужно заглянуть, что нужно отдать, куда нужно эмигрировать?
показать весь комментарий
23.01.2024 16:21 Ответить
А що ти пропануешь?

Капітуляцію?

Так кацапи все одно всіх повбивають.
показать весь комментарий
23.01.2024 16:27 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2024 15:45 Ответить
Ошибка номер 1. Политика попрошайничества. Вместо тротуарной плитки, реставрации музеев и.т.п нужно строить заводы по производству БК и ракет, а не ждать пока кто то протянет руку помощи и скажет куда нам стрелять, а куда не стрелять.

Ошибка номер 2. Отсутствие ответки рашистам. Очевидно же что никто не даст нам использовать их оружие против рашистов. А ответка нужна так как население Украины утрачивает мотивацию к сопротивлений если нас бьют, а мы не в состоянии дать сдачи. от сюда и проблемы с мобилизацией.

Ошибка номер 3 - Украинцы, нация которая умеет самоорганизоваться но когда от этой нации скрывается реальное положение дел, она начинает деградировать в данном вопросе. Где сотни тысяч ракет, снарядов и ударных дронов украинского производства о которых постоянно нам втирает власть?

Над этими ошибками нужно работать и переводить Украину в военизированное государство, а не ждать когда кто то найдет время и желание это сделать только из за того что украинцы героическая нация.
показать весь комментарий
23.01.2024 15:49 Ответить
Треба убирать зрадника янелоха і К, які все робили і роблять для руйнування України, та вводить в державі военне руководство.
показать весь комментарий
23.01.2024 16:03 Ответить
Вітек, усе зо ти написав це не причина скрутного положення України, а слідство.

(Доречи, цей список може бути легко збільшен).

Причина е те що усі 30 років незалежності України кожен президент вніс свою частку у раззброення України.

Почалось з кравчука- ЯО. Потім Кучма. Остаточно добив збройні сили України України Янукович. Зеленський до війни нічого не зробив по їх востановленню…

Крім того ху&ло виявився повним нелюдем та рашістам.

Оце е причини. Все зайве це другорядне.
показать весь комментарий
23.01.2024 16:37 Ответить
кернес в гробу переворачивается и проклинает своих бывших дружбанов
показать весь комментарий
23.01.2024 15:53 Ответить
Домисел. Він все робив щоб це сталося
показать весь комментарий
23.01.2024 16:00 Ответить
Не треба з кернеса робити простачка. Цей наперсточники

дуже добре знав зто такі кацапи, ще до того як він з Допой бігав на мітингу по площі з колорадською стрічкою.
показать весь комментарий
23.01.2024 16:40 Ответить
Горіть в пеклі рашиські виродки , вчора в ООН рашиський виродок лавров про якісь братські народи молов ,ні варвари ви прокляті українським народом навіки.
показать весь комментарий
23.01.2024 16:00 Ответить
 
 