Россияне трижды за сегодняшний день атаковали спасателей, один человек пострадал, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг прицельно бьет по спасателям. Только сегодня произошло три атаки. Один пожарный пострадал.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под обстрелы оккупантов попали спасатели в Харькове, Никополе и Херсонской области.
Утром в результате ракетного удара было повреждено здание одной из пожарных частей Харькова. К счастью, пострадавших нет.
В Херсонской области спасатели работали на месте пожара и прямо на них с вражеского беспилотника сбросили боеприпасы. Пострадал командир отделения ГСЧС. Пока он в больнице. Также повреждена автоцистерна.
В Никополе беспилотник попал на территорию пожарной части. Загорелся служебный автомобиль, в помещении повреждены окна. Все живы", - говорится в сообщении.
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