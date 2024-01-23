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Последствия авиударов РФ по селу на Херсонщине: ранена женщина, один дом уничтожен, минимум пять повреждены. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне нанесли авиационные удары по селу в Миловской громаде Херсонской области, в результате чего есть разрушения и пострадавшая.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеским огнем уничтожен один жилой дом, еще не менее пяти – повреждены.

Легкие ранения получила местная жительница, 85 лет. Ей оказали медпомощь на месте", - говорится в сообщении.

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Наслідки авіаударів РФ
Наслідки авіаударів РФ

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Наслідки авіаударів РФ
Наслідки авіаударів РФ
Наслідки авіаударів РФ

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Наслідки авіаударів РФ
Наслідки авіаударів РФ
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