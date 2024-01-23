Последствия авиударов РФ по селу на Херсонщине: ранена женщина, один дом уничтожен, минимум пять повреждены. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли авиационные удары по селу в Миловской громаде Херсонской области, в результате чего есть разрушения и пострадавшая.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеским огнем уничтожен один жилой дом, еще не менее пяти – повреждены.

Легкие ранения получила местная жительница, 85 лет. Ей оказали медпомощь на месте", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские самолеты ударили по селу Саблуковка - погибли 2 человека, - Херсонская ОВА





Смотрите также: Четыре КАБа сбросили россияне на Берислав: повреждена многоэтажка, есть попадание в завод, автопарк и детсад. ФОТО







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты сбросили КАБ на магазин в Бериславе: Пострадавших нет. ФОТОрепортаж



