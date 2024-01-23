Разработана система окопной РЭБ, глушащая российские FPV-дроны, - Федоров. ФОТО

Участники кластера Brave разработали систему окопной РЭБ AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

окопний РЕБ AD Counter FPV

Согласно описанию, система генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850–940 МГц, и FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым. Радиус работы – от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона – 3 000 м. Система быстро начинает работать после включения, ей для этого требуется не более 0,5 секунды. Одно из преимуществ системы – она легкая, без аккумулятора весит 3 кг, а еще у нее есть тренога, поэтому ее удобно устанавливать на машины.

Оборудование уже активно используют украинские защитники.

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По запросу военных разработчики создали еще одну модификацию AD Counter FPV – в форме рюкзака. Ее также активно используют на фронте, сообщил Федеоров.