РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6590 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
19 599 120
Федоров Михаил (432) дроны (2191) РЭБ (36)

Разработана система окопной РЭБ, глушащая российские FPV-дроны, - Федоров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Участники кластера Brave разработали систему окопной РЭБ AD Counter FPV, блокирующую радиочастоты для российских FPV-дронов.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

окопний РЕБ
окопний РЕБ AD Counter FPV

Согласно описанию, система генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850–940 МГц, и FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым. Радиус работы – от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона – 3 000 м. Система быстро начинает работать после включения, ей для этого требуется не более 0,5 секунды. Одно из преимуществ системы – она легкая, без аккумулятора весит 3 кг, а еще у нее есть тренога, поэтому ее удобно устанавливать на машины.

Оборудование уже активно используют украинские защитники.

Читайте также: Операторы "Армии дронов" за неделю уничтожили 307 единиц российской техники и почти 370 оккупантов, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

По запросу военных разработчики создали еще одну модификацию AD Counter FPV – в форме рюкзака. Ее также активно используют на фронте, сообщил Федеоров.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+37
Ага і про це треба роздвонити. Довбень!
показать весь комментарий
23.01.2024 17:45
+36
А кого цей віце-премʼєр повідомив - рашистів? Наші воїни повинні були б знати про це за їх реальною наявністю!
показать весь комментарий
23.01.2024 17:45
+25
Піар, доведений до ідіотизма...
показать весь комментарий
23.01.2024 17:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Мені цікаво, при такому насиченні РЕБ, як зараз, чому ніхто не робить дрони, які б наводилися на той самий "окопний реб"? Важка антена?

Тегніть хтось Касьянова, чи хто там спєц по дронам
показать весь комментарий
23.01.2024 18:34 Ответить
Пристрій, дійсно, на рівні радіотехнічного гуртка і не є чимось унікальним. Найдешевша кнопкова мобілка складніша на порядок. Ціна на сайі KVERTUS - 90 000 грн, китайські аналоги коштують 10 000 - 20 000 грн (в Україні).
показать весь комментарий
23.01.2024 18:51 Ответить
і на цему вдесятеро зароблять зе- тварі
показать весь комментарий
24.01.2024 00:16 Ответить
Зелені дебіли і тварі, напишіть координати виробництва, складів зберігання і т.і. Як ви думаєте, Україна переможе у цій війні із зеленими тварями?
показать весь комментарий
23.01.2024 19:03 Ответить
Ось так, і зливали координати підприємств ОПК в Києві *****, офіційні особи на посадах від Зеленського, і що характерно, жоден з них, так і не покінчив життя, прикрим самогубством, і досі!!
А керманичі СБУ ДБР ГПУ, так і сидять, мовчки, витріщивши очі!!
Співпадіння…
показать весь комментарий
23.01.2024 19:11 Ответить
Вся проблема тільки в тому що в нас нажаль хваляться при розробці
а не коли воно пішло в серію і доказало свою ефективність, масовим використанням
показать весь комментарий
23.01.2024 19:15 Ответить
крові наших бійців захотілось, вкоротіть собі язик тому, що він не тільки ваш ворог, він ворог України
показать весь комментарий
23.01.2024 19:22 Ответить
В рашці таке "чудо" вже 10 років, в окопі на рівні відділення, тобто на 8 осіб. А в нас колись буде,...в наступному році якщо тендер не зірвуть, якщо ДБР з обшуками не прийде, а потім ***********.
показать весь комментарий
23.01.2024 19:29 Ответить
Ну. Розроблено. А до чого тут Федоров?
показать весь комментарий
23.01.2024 19:32 Ответить
Не перестаю дивуватися цій дибільній владі. Ти ще адресу де виробляється скажи БАРАН
показать весь комментарий
23.01.2024 19:32 Ответить
Потрібні дрони зі ШІ, котрі не бояться таких РЕБ, та далекобійні балістичні ракети, а такого добра й китайці давно виробляють, притому набагато дешевше. То ж навіщо винаходити велосіпед?
показать весь комментарий
23.01.2024 19:41 Ответить
В ютубі наші хлопці вже гроші збирають на такій реб, на його фоні відео демонструється
показать весь комментарий
23.01.2024 20:11 Ответить
Не хлопці на 3 рік війни повинні збирати а держава включити ВПК і зробити поставку у віська .Як це все за"бало вже,,,,,,,,,,
показать весь комментарий
23.01.2024 20:14 Ответить
з нашою владою і ворогів не потрібно мати, влада **** все зробе сама.
показать весь комментарий
23.01.2024 20:57 Ответить
Під час реальних тестів на полігону цей реб не зміг приземлити ні 1 дрона
показать весь комментарий
23.01.2024 21:02 Ответить
Вже скоро третій рік на війні, а зимню форму не видавали, а ви про якісь антидрони. Видають шкарпетки, шапку, шарф, куртку турецьку і берці. Все. Ах да, і фліску, котрої вже нема. Короче, чекайте рюкзаки вже на складі
показать весь комментарий
23.01.2024 21:35 Ответить
Виріб ще не запущений у виробництво, а вже застарів. Половина пі...ських дронів уже на інших частотах. А окопні реби уже півтора року виробляються як волонтерами - аматорами , так і декількома підприємствами. Тільки вони вже давно виробляють 3, 4 , 5 ти діапазонні вироби. А тут 1 діапазонний , і той не в серіі.
показать весь комментарий
23.01.2024 22:08 Ответить
Знов те ж саме питання, що і завжди:

А до чого тут Федоров з його прачечною пижженого бабла?
показать весь комментарий
24.01.2024 01:55 Ответить
добре. Бо у касапів такого теж багато
показать весь комментарий
24.01.2024 03:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 