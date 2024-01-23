Россияне обстреляли Балаклею и Казачью Лопань на Харьковщине - два человека ранены. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Вследствие вражеских обстрелов Харьковской области травмированы двое мирных жителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
"Следствием установлено, что 23 января около 3:40 враг нанес ракетный удар по г. Балаклея. Поврежден дом на восемь квартир. Получили телесные повреждения двое мирных жителей: 77-летняя женщина и мужчина в возрасте 87 лет", - говорится в сообщении.
Также сегодня утром вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по пгт Казачья Лопань. В результате разрушены жилые дома, хозяйственные здания, кафе, магазины и т.д. По предварительным данным, оккупанты ударили по поселку управляемыми авиабомбами.
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Сьогодні була ракетна атака був удар по Харкову.Повинен був бути негайний удар чим дістали по Белгороду і такий удар щоб під міста знесло..Сама ольха спокійно дістає до орків.Не кажучи про іншу зброю.Це стосується всіх прикордоних міст орків.На будь який удар по нашій території там повинно все горіти.І ці всі соплі що захід ось там скаже ,або не дасть зброї ,або інше це маячня нас не повинно колихати.Відповідь повинна бути семитрична щоб ворог розумів що буде на його дії.А ми на скоро 3 році війни тир для орків та фіксація наслідків.Це не просто злить це "ботня вже якась.