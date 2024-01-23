Последствия обстрелов Днепропетровщины: от вражеских атак пострадали Никопольщина, Днепр и Павлоград. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 января, оккупанты атаковали дронами-камикадзе и из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины, нанесли ракетный удар по Павлограду, в Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

После ракетной атаки на Павлоградский район враг взялся за Никопольщину.

Ударил четырьмя дронами-камикадзе и трижды обстрелял из артиллерии. Громко было в райцентре, Мировской и Марганецкой громадах. Люди целые.

Разбиты по десять частных домов и хозяйственных построек. Еще две – разрушены. Изуродованы санаторий и предприятие. А еще – пожарная часть и автомобиль, в том числе и оперативный. Зацепило газопроводы и линии электропередач", - говорится в сообщении.

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Как отметил Лысак, в Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия. Возник пожар, который уже потушен. Никто не пострадал.

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Кроме того, по уточненной информации, в Павлограде повреждены 4 школы, реабилитационный центр, спорткомплекс, заведение культуры и 15 многоэтажек и авто. В районе повреждены 33 частных дома.

"Сегодня в регионе тревога за тревогой. И сейчас снова имеем уведомление об опасности. Не игнорируйте!" – призвал глава ОВА.