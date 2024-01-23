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Последствия обстрелов Днепропетровщины: от вражеских атак пострадали Никопольщина, Днепр и Павлоград. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 23 января, оккупанты атаковали дронами-камикадзе и из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины, нанесли ракетный удар по Павлограду, в Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

После ракетной атаки на Павлоградский район враг взялся за Никопольщину.

Ударил четырьмя дронами-камикадзе и трижды обстрелял из артиллерии. Громко было в райцентре, Мировской и Марганецкой громадах. Люди целые.

Разбиты по десять частных домов и хозяйственных построек. Еще две – разрушены. Изуродованы санаторий и предприятие. А еще – пожарная часть и автомобиль, в том числе и оперативный. Зацепило газопроводы и линии электропередач", - говорится в сообщении.

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Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини

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Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Как отметил Лысак, в Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия. Возник пожар, который уже потушен. Никто не пострадал.

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Кроме того, по уточненной информации, в Павлограде повреждены 4 школы, реабилитационный центр, спорткомплекс, заведение культуры и 15 многоэтажек и авто. В районе повреждены 33 частных дома.

"Сегодня в регионе тревога за тревогой. И сейчас снова имеем уведомление об опасности. Не игнорируйте!" – призвал глава ОВА.
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Топ комментарии
+7
Може проблема в тобі?
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23.01.2024 19:38
+2
Дніпро називали Дніпром ще коли ти, рагуль кончений, під стіл пішки ходив. І, до речі, опитували про назву міста містян, тому й назвали Дніпром, а якщо б опитували таких рагулів як ти то мали б Петродніпровськ.
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23.01.2024 21:12
+1
ідійоцька назва міста "Дніпро".. кожного разу, читаючи про уламки ракети в Дніпрі, бачу річку, а у воді уламки
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23.01.2024 19:35
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ідійоцька назва міста "Дніпро".. кожного разу, читаючи про уламки ракети в Дніпрі, бачу річку, а у воді уламки
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23.01.2024 19:35 Ответить
Може проблема в тобі?
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23.01.2024 19:38 Ответить
а твоє "гАндрєй" - це в кому проблема?
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23.01.2024 20:03 Ответить
до речі, всі хто тебе отлайкав, з тією ж вавкою в голові - віхтар, гАнрєй, сєрҐєй.. кодло москвороте

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23.01.2024 20:07 Ответить
Дніпро називали Дніпром ще коли ти, рагуль кончений, під стіл пішки ходив. І, до речі, опитували про назву міста містян, тому й назвали Дніпром, а якщо б опитували таких рагулів як ти то мали б Петродніпровськ.
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23.01.2024 21:12 Ответить
Жодна тубільна скотиняка (і ти) не називали його Дніпром, а лише ДНЄПРь, кацапче віпієнний

Січеслав - так називається те місто в Україні

а містяни там - на 73% ждуни Ⲭⲩⳳⲗа
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23.01.2024 21:25 Ответить
Твій дебільний комент ще раз підтвердив твій вишиватницький рагулізм. Що до "тубільної скотиняки", я промовчу, але... Сидячи в Посполитій краще базар фільтрувати, особлибо до міста в якому з 2014-го загиблих воїнів в рази більше ніж на Галичіні.
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23.01.2024 21:44 Ответить
бидло москвороте аж пре з тебе
як ти терпиш оту телячу мову? це ж нема сечі терпіти ті пекельні борошна!
переходь на свой радной єзик, а то макітра лусне від напору лайна
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23.01.2024 21:50 Ответить
Я же тебе плющить, курнув напевно? Ще раз, для тебе-ти рагуль кончений, син рагуля, онук рагуля і будеш батьком рагулів... Навчись писати правильно, а потім радь іншим. До речі, тобі мову теж треба трохи підучити, напевно в школі вчишся не дуже...добре... Тому, моя тобі порада, будуй ляхам нужники і меньше *****.
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23.01.2024 22:00 Ответить
це тільки виродки-орки рідню втягують в розборки, за шо і прокляті
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23.01.2024 22:07 Ответить
назвати місто назвою річки це посміховисько
нема міст Рейн, Одер, Вісла чи Дунай
вся ця історія з переіменуванням ще раз доказує дві речі : 1) хохли продовжують послуговуватися русскімі понятіямі ("не положєно вам називаться Січеславом, тольно єкатєрінославом, ілі вот народноє названіє днєпр") ; 2) ніхто народ не слухає - як начальство вирішило так і назвали
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24.01.2024 02:15 Ответить
1. Більшість великих міст Західної Європи з'явилося ще за часів Римської Імперії і просто адептували римські назви під свою мову. Вчіть історію. 2. До чого тут хохли, до чого тут Січеслав? Хто вирішив, що Січеслав? Якщо копати вглиб, то за назвою польської фортеці Кодак місто мали переіменувати в Новий Кодак... А до чого Січеслав? Вчіть історію, це вже вдруге говорю. Січ закінчувалась десь близько порогів, а конкретно в районі ******** Плоської Осокоровки, а то й південніше. Далі починалась земля Речі Посполитої Польської яка дозволяла запоріжцям селитися на тих землях, щоб мати гарантії безпеки від нападів кримчан. Отже, я вам розжував все. 3. У нас, в Україні демократія. Що таке демократія дивіться в книжках, якщо ви знаєте, що таке книжка. Якщо хтось на Галичині чи на Волині незадоволений назвою Дніпро, то це ваші проблеми, звертайтесь до психологів, вам допоможуть.
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24.01.2024 14:18 Ответить
ти бач, який гоноровий покидько !

Франкфурт чи Кьольн - римські назви ?

вже не кажу про Афіни чи Варшаву

птн пнх - це тобі, гівнюк
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25.01.2024 03:40 Ответить
Піди відсоси! І вчи історію, і не ***** дурної!
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26.01.2024 21:03 Ответить
В які розборки? В тебе вже почався наркотичний делірій? Меньше кури всяку гидоту та йди в школу.
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23.01.2024 22:14 Ответить
 
 